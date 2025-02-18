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Симачев Максим



18.02.2025 Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора Crosstech Solutions Group 1
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» 1
20.06.2011 ФСБ разрешила Cisco поставлять и обслуживать криптооборудование без партнеров 1
10.10.2007 "Стрим-ТВ" возглавил человек Элдара Разроева 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Симачев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Востсибсвязь 2 1
Cisco Broadsoft UC 56 1
Электросвязь 268 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 1
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
Crosstech Solutions Group - Кросстех Солюшнс Групп 26 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 131 1
ИКС 321 1
Cisco Systems 5122 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Открытые технологии 701 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
Ростелеком 9741 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Веблок 2 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
HP Inc. 5691 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1800 1
Dell EMC 5036 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Телеком-защита 53 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Евросеть 1405 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2926 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10805 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 402 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 95 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 760 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1087 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 769 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 109 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 431 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3842 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3120 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 184 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6422 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2075 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 970 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3766 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4246 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2129 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 29 1
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 1
Veritas Symantec Altiris 60 1
Абдуллаев Хабиб 2 1
Новицкий Григорий 8 1
Володин Андрей 22 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Толмачева Татьяна 34 1
Подкопаев Роман 6 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Самохвалов Александр 2 1
Гуганов Евгений 1 1
Гольдин Евгений 4 1
Ковалевский Александр 2 1
Снежков Сергей 3 1
Хетеева Этери 12 1
Ростокин Валерий 26 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 212 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 1
Украина 7624 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2680 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
Аудит - аудиторский услуги 2685 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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