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«Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда»

Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интегрированным сервисом в области защиты данных и построения безопасных сетей.

Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») представляет комплекс решений в пяти направлениях деятельности: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис.

На текущий момент 50% выручки холдинга приносят проекты по построению сетевой инфраструктуры, 25% – защите данных, 17% – сетевой безопасности и 10% – аудиту и сервисным услугам. В ближайшие два года группа компаний «Гарда» планирует войти в топ-3 крупнейших вендоров систем корпоративной безопасности в России.

В состав входят пять компаний: «Гарда Технологии» – разработчик семейства продуктов в области защиты данных и сетевой безопасности; «Техаргос» – разработчик программно-аппаратных решений для контроля, фильтрации, агрегации, обработки, балансировки трафика и систем анализа, классификации и блокировок сетевого трафика; «Бастион» – аудит, консалтинг, интеграция и обслуживание систем информационной безопасности; Makves – разработчик программного обеспечения в области аудита и защиты файловых систем и неструктурированных данных (DCAP, Data-Centric Audit and Protection); Weblock – разработчик межсетевого экрана для защиты веб-приложений (WAF, Web Application Firewall).

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В составе топ-менеджмента: Евгений Гольдин – генеральный директор управляющей компании «Гарда», Рустэм Хайретдинов – заместитель генерального директора управляющей компании «Гарда», Александр Ковалевский – генеральный директор «Бастион», Максим Симачев – генеральный директор «Гарда Технологии», Евгений Гуганов – генеральный директор «Техаргос», Роман Подкопаев – генеральный директор Makves, Александр Самохвалов – генеральный директор Weblock.

Решения «Гарда» защищают 50% всего российского интернета от DDoS-атак, обеспечивают защиту цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба, защищают данные крупнейших государственных организаций и корпораций. Продуктовый портфель холдинга построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.

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