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Подкопаев Роман
СОБЫТИЯ
Подкопаев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Раевский Алексей 77 2
|Степанюк Михаил 80 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Самохвалов Александр 5 1
|Гольдин Евгений 4 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Симачев Максим 4 1
|Гуганов Евгений 1 1
|Ковалевский Александр 9 1
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Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
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