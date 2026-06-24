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Подкопаев Роман

СОБЫТИЯ


24.06.2026 «Гарда» ускорила аудит данных до 70% и расширила поддержку отечественных платформ 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» 1
27.06.2022 Компания Merlion и российский разработчик Makves объявили о партнерстве 1
16.06.2017 Мэрия Новосибирска и Zecurion проведут «Неделю информационной безопасности» 1
20.03.2012 Zecurion — новый международный бренд SecurIT 1
07.03.2012 SecurIT анонсировала комплекс DLP для защиты данных 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Подкопаев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 3
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 3
ИКС 512 2
ИКС - Гарда ГК - ТехАргос 5 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Веблок 2 1
TenIT - Тэнит 2 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 971 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2958 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64045 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8102 3
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 162 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3775 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33108 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27097 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 826 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1554 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 131 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1892 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25112 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13475 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5005 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1568 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60915 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 674 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12058 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34278 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2927 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5182 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 2
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 2
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 91 2
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
Zecurion DLP 68 1
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 21 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 23 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 14 1
ИКС - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 26 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 47 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 39 1
Раевский Алексей 77 2
Степанюк Михаил 80 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Самохвалов Александр 5 1
Гольдин Евгений 4 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Симачев Максим 4 1
Гуганов Евгений 1 1
Ковалевский Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 164349 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 3
Россия - СФО - Новосибирск 4837 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47240 1
Европа 24896 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54412 1
Азия - Азиатский регион 5884 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3022 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 1
Беларусь - Белоруссия 6244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57070 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26976 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11382 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15826 1
Аудит - аудиторский услуги 3380 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7308 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3816 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2633 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452322, в очереди разбора - 728011.
Создано именных указателей - 196655.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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