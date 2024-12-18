ИКС Гарда DBF Гарда БД
Система «Гарда DBF» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Она ведёт непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Её использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарда DBF» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничивать доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.
Гарда БД – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ГосИнформСистемы 126 1
|Ларин Дмитрий 23 7
|Пономарёв Владимир 14 4
|Добрушский Сергей 9 4
|Кузнецов Павел 37 3
|Рустамов Рустам 412 3
|Шерстобитов Сергей 55 2
|Сухов Алексей 11 2
|Золотарев Сергей 10 1
|Подкопаев Роман 6 1
|Иванов Александр 101 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Сизоненко Григорий 39 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Заикин Андрей 30 1
|Иванов Денис 13 1
|Романченко Дмитрий 14 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Лосев Артем 2 1
|Фефелов Владислав 13 1
|Сунгуров Андрей 15 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Филиппов Дмитрий 7 1
|Яценко Вадим 56 1
|Игонькин Никита 3 1
|Вдовенков Константин 1 1
|Свищев Дмитрий 1 1
|Гавриленко Александр 16 1
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