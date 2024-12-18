Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ИКС Гарда DBF Гарда БД


Система «Гарда DBF» предназначена для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Она ведёт непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Её использование позволяет избежать утечки информации, обнаруживать и предотвращать попытки внешнего вторжения, контролировать удалённый доступ персонала и действия привилегированных пользователей. Кроме того, система блокирует нежелательные запросы к базам данных и веб-приложениям, обнаруживает все базы данных в компании, классифицирует их и сканирует на уязвимости. С помощью «Гарда DBF» можно предотвращать выгрузку и продажу критичных, в том числе персональных и финансовых, клиентских данных, реагировать на попытки корпоративного мошенничества, разграничивать доступ к СУБД для аттестации информационных систем, находить не оптимально настроенные конфигурации СУБД. Система включена в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.

Гарда БД – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).


18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 1
11.09.2024 «Гарда» защитит данные в образовательных учреждениях 1
23.08.2024 Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных 2
27.03.2024 Гарда ускоряет реагирование на инциденты в СУБД на «Альт СП» 2
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF» 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» 2
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов 3
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов 1
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России 1
24.01.2023 «Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии 1
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1
19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
26.03.2020 Как адаптировать ИБ-системы компании к удаленной работе сотрудников 1
23.12.2019 «Гарда БД» научилась контролировать доступ пользователей к системе «1С» 1
24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО 1
20.05.2019 «Гарда БД» научилась защищать платформу SAP HANA 1
13.02.2019 Cистема защиты баз данных «Гарда БД» прошла независимую экспертную оценку по требованиям стандарта PCI DSS 1
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 2
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
31.10.2017 «МФИ Софт» применила машинное обучение для защиты БД 1
25.04.2017 Сергей Шерстобитов -

Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

 1
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» 1
02.11.2016 «МФИ Софт» анонсировала новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» 2
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1
12.09.2016 Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО 1
25.08.2016 Interlab IBS представил линейку прикладных защищенных систем на платформе «Скала-Р» 1
24.08.2016 Система «Гарда БД» обзавелась поддержкой СУБД IBM Netezza 1
09.02.2016 «МФИ Софт» обеспечил защиту баз данных в банке «Санкт-Петербург» 1

Публикаций - 44, упоминаний - 52

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 24
МФИ Софт 123 14
ИКС 318 7
Oracle Corporation 6688 7
Teradata 210 7
Ред Софт - Red Soft 701 3
Ростелеком 9701 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
8213 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 1
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
TenIT - Тэнит 2 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 21 1
K2 - К2РУ - SourceCode 86 1
Broadcom - VMware 2359 1
МегаФон 8805 1
Nutanix 98 1
SAP SE 5277 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Check Point Software Technologies 760 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Telegram Group 1983 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Код Безопасности 616 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
ИКС - Цитадель ГК 95 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ГосИнформСистемы 126 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 37
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 26
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 13
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 69 13
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 11
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 8
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4976 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 4
Оцифровка - Digitization 4540 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 16
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 12
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 8
ИКС - Гарда Маскирование 18 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 7
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 7
IBM Netezza 16 7
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 7
IBM DB2 371 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 5
Embarcadero Interbase 41 5
Apache Hadoop 427 4
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 78 4
ИКС - Гарда Аналитика 6 3
Linux OS 9937 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 107 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 3
ИКС - Гарда Файлы 3 3
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 16 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 972 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 2
Apache Cassandra 47 2
Quorum - Кворум Брокер сообщений 28 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 1
ИКС - Гарда anti-DDoS 4 1
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 7 1
ИКС - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 8 1
ИКС - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 8 1
Microsoft Windows 15657 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Microsoft Exchange 1714 1
Ларин Дмитрий 23 7
Пономарёв Владимир 14 4
Добрушский Сергей 9 4
Кузнецов Павел 37 3
Рустамов Рустам 412 3
Шерстобитов Сергей 55 2
Сухов Алексей 11 2
Золотарев Сергей 10 1
Подкопаев Роман 6 1
Иванов Александр 101 1
Проскура Дмитрий 31 1
Сизоненко Григорий 39 1
Скородумов Анатолий 65 1
Заикин Андрей 30 1
Иванов Денис 13 1
Романченко Дмитрий 14 1
Лебедев Сергей 47 1
Лосев Артем 2 1
Фефелов Владислав 13 1
Сунгуров Андрей 15 1
Ледовской Валерий 10 1
Филиппов Дмитрий 7 1
Яценко Вадим 56 1
Игонькин Никита 3 1
Вдовенков Константин 1 1
Свищев Дмитрий 1 1
Гавриленко Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 9
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Израиль 2730 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Европа Западная 1481 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 4 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 12
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Образование в России 2191 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 118 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
Forbes Insights 18 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще