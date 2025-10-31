Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Гарда» снижает риск утечки персональных данных в лабораториях «Гемотест»

«Гемотест» усилил защиту критически важных данных с помощью «Гарда DBF». Заказчик получил возможность контролировать все обращения к корпоративным базам данных и оперативно реагировать на аномальные активности. Такой подход снижает риск утечки конфиденциальной информации и помогает соблюдать требования регуляторов. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Внедрение «Гарда DBF» в «Гемотест» стало примером того, как бизнес может повысить безопасность работы с данными и при этом избежать сложностей при внедрении инструмента защиты БД. Использование продукта позволило специалистам «Гемотест» сформировать более полное представление о существующих баз данных компании и получить измеримые показатели по критическим ресурсам. На выбор вендора повлияло то, что продукты «Гарда» входят в список рекомендованного российского ПО и соответствуют требованиям к надежности системы.

«У “Гарда DBF” удобный интерфейс и продукт прост в развертывании. Для нас важен комплексный подход: автоматическое обнаружение всех баз в сети, их классификация, проверка на уязвимости и настройка политик мониторинга. Такой набор функций позволяет быстрее выстроить процессы защиты и снизить нагрузку на специалистов ИБ», ‒ сказал Торрес Раймундо, архитектор по информационной безопасности лаборатории «Гемотест».

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему
Бизнес

По итогам пилотного этапа лаборатория «Гемотест» подтвердила, что система отвечает ожиданиям: компания приблизилась к заявленным целям по контролю работы с критическими базами данных.

«Мы видим, что с “Гарда DBF” заказчики получают практическую пользу уже в первые месяцы использования, ‒ сказал Дмитрий Ларин, руководитель продукта «Гарда DBF». ‒ Система создает основу для долгосрочного управления данными. Внедрение в Гемотест показывает, что даже крупные организации могут быстро встроить решение в свои процессы и повысить уровень доверия к внутренним ИТ-системам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ

Гигантский российский сотовый оператор по стопам конкурентов трансформировался в ИБ-компанию

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

Softline доплатит 799 миллионов за консолидацию ИБ-компании

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/