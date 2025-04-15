Гемотест - всероссийская лабораторная сеть

Лаборатория «Гемотест» — федеральная медицинская компания. Ежедневно она выполняет сотни тысяч медицинских анализов для пациентов в России, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Все исследования проводятся на собственной технологической базе. Результаты анализов «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими учреждениями. У компании — более 2000 лабораторных отделений.