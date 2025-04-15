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Гемотест всероссийская лабораторная сеть
Лаборатория «Гемотест» — федеральная медицинская компания. Ежедневно она выполняет сотни тысяч медицинских анализов для пациентов в России, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Все исследования проводятся на собственной технологической базе. Результаты анализов «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими учреждениями. У компании — более 2000 лабораторных отделений.
Гемотест и организации, системы, технологии, персоны:
|Бедеров Игорь 59 4
|Путин Владимир 3223 3
|Юдчиц Денис 7 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Фишер Андрей 74 2
|Захаров Павел 60 2
|Столбов Андрей 22 2
|Когай Евгений 12 2
|Гилев Сергей 14 2
|Шадаев Максут 1028 2
|Оганесян Ашот 126 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Качуров Евгений 7 2
|Пастушенко Владимир 4 2
|Образцов Илья 2 2
|Николаев Александр 35 1
|Абрамович Ольга 1 1
|Карпунина Ирина 4 1
|Чистяков Кирилл 2 1
|Полещук Александр 8 1
|Киляков Александр 5 1
|Гузеватых Александр 1 1
|Лысенко Эдуард 309 1
|Бойко Елена 152 1
|Зингерман Борис 38 1
|Симаков Олег 113 1
|Смирнов Михаил 67 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Агеева Анна 8 1
|Смолин Сергей 6 1
|Пекин Александр 4 1
|Борщевская Наталья 3 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Пастухов Борис 5 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Горелкин Антон 98 1
|Биккужин Рамиль 43 1
|Казарян Карен 75 1
|Беляков Алексей 30 1
|Ведомости 1056 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1934 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 1
|Известия ИД 643 1
|РИА Новости 935 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|BreachForums 8 1
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