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Гемотест всероссийская лабораторная сеть

Гемотест - всероссийская лабораторная сеть

Лаборатория «Гемотест» — федеральная медицинская компания. Ежедневно она выполняет сотни тысяч медицинских анализов для пациентов в России, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Все исследования проводятся на собственной технологической базе. Результаты анализов «Гемотест» признаются всеми государственными лечебно-профилактическими учреждениями. У компании — более 2000 лабораторных отделений.


15.04.2025 «Гемохелп» оптимизирует процесс передачи данных лабораторных исследований с помощью сервиса N3.Health ОДЛИ 1
07.10.2024 Платформа «Поинтер» включена в Единый реестр российского ПО Минцифры 1
22.07.2024 «Гемотест» повысил эффективность колл-центра с помощью голосового бота Robovoice от компании SL Soft (ГК Softline) 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
10.04.2023 «Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени 2
03.04.2023 Мошенники бомбардируют россиян SMS от имени банков. Число атак за год выросло в разы 1
27.02.2023 Доставка и магазины - самые опасные сервисы. Это лидеры по объему утечек 1
22.02.2023 Нюансы работы платформы для обучения персонала: кейс компании из топ-5 поставщиков HR Tech 2
26.01.2023 Хакеры выложили в сеть исходные коды поисковика, почты, диска и облака «Яндекса» 1
25.01.2023 Минцифры ужесточило доступ к биометрии россиян для компаний 1
24.01.2023 Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны 1
06.01.2023 5 самых крупных утечек данных в России в 2022 году 2
08.12.2022 В России собираются ввести уголовную ответственность за утечку персональных данных. Путин поддержал идею 3
30.11.2022 Власти собрались ужесточить наказание за утечку данных о здоровье и судимостях 1
29.11.2022 VK помогла сети «Гемотест» перейти на кадровый электронный документооборот 4
28.11.2022 Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону» 2
15.11.2022 Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва 2
07.11.2022 Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва 2
07.11.2022 В российских госкомпаниях смехотворно маленький штат ИБ-специалистов из-за низких зарплат 1
06.10.2022 Власти собираются ввести в России персональную ответственность за утечку данных 1
20.07.2022 Хакеры переключились на админов 1
11.07.2022 Минцифры планирует снизить гигантские штрафы за утечку ПД 1
07.06.2022 Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег 1
20.04.2022 Сеть клиник «Альфа-центр здоровья» приняла на работу цифрового сотрудника 1
29.03.2022 «Перфоманс Лаб» успешно протестировал новую программу лояльности сети лабораторий «Гемотест». 2
21.12.2021 Денис Юдчиц, «Онлайн Доктор»: Цифровые клиники делают медицину более доступной 1
31.07.2020 «Гемотест» модернизировала контакт-центр 2
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 2
16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон» 1
11.04.2018 «БАРС Груп» интегрировал МИС Новосибирской области с «Гемотестом» 1
28.03.2018 ММТ и «Гемотест» интегрировали телемедицину и диагностику 4
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1

Публикаций - 33, упоминаний - 50

Гемотест и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9854 12
Yandex - Яндекс 7583 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1254 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 975 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Amazon Inc - Amazon.com 3034 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 2
Accenture plc 684 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Telegram Group 2128 2
Navicon - Навикон 294 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 209 2
InnoSTage - Инностейдж 154 2
Masterdata - Мастердата 25 2
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 44 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 2
T.Hunter 40 2
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 2
Цифра ГК 2456 2
Softline - Софтлайн 2917 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
БАРС Груп 549 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 264 1
LabCorp - Laboratory Corporation of America Holdings 2 1
МегаФон 9141 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 38 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
ТелеМед 14 1
Laval - Лаваль 6 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 14
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 257 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 148 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 943 6
Почта России ПАО 2145 4
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 59 4
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 26 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 2
Инвитро - Invitro 70 2
АльфаСтрахование СГ 328 2
Синара ГК - Sinara Group 103 2
Fortum - Фортум Россия 15 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Автобан ДСК ГК 15 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 213 2
ВкусВилл - Избёнка 161 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 22 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Связной ГК 1372 1
Альфа-Банк 1787 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 486 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 92 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Новая поликлиника 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
Ситимобил - Служба такси 159 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Лента - Сеть розничной торговли 2122 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
Нефтьмагистраль ТД 12 1
Резонанс НПП 372 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 98 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3090 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 175 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 1
Судебная власть - Judicial power 2329 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4891 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 147 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 49 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 195 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 112 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 16
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7855 14
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Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8585 3
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2512 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2041 3
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2040 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 3
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 143 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 414 2
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 497 3
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 49 3
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2083 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 443 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4617 2
ELMA 365 Low-code BPM 116 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5365 2
FreePik 1089 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 231 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 502 1
Qsoft amoCRM 110 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 23 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1155 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 431 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 1
VK HR Tek 40 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 149 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 655 1
Яндекс.Маркет 990 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 338 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 164 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 519 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 292 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 169 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 84 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 171 1
Google Android 14179 1
Apple iOS 7919 1
Бедеров Игорь 59 4
Путин Владимир 3223 3
Юдчиц Денис 7 2
Карпинский Алексей 42 2
Фишер Андрей 74 2
Захаров Павел 60 2
Столбов Андрей 22 2
Когай Евгений 12 2
Гилев Сергей 14 2
Шадаев Максут 1028 2
Оганесян Ашот 126 2
Сергеев Михаил 108 2
Качуров Евгений 7 2
Пастушенко Владимир 4 2
Образцов Илья 2 2
Николаев Александр 35 1
Абрамович Ольга 1 1
Карпунина Ирина 4 1
Чистяков Кирилл 2 1
Полещук Александр 8 1
Киляков Александр 5 1
Гузеватых Александр 1 1
Лысенко Эдуард 309 1
Бойко Елена 152 1
Зингерман Борис 38 1
Симаков Олег 113 1
Смирнов Михаил 67 1
Бессольцев Михаил 11 1
Агеева Анна 8 1
Смолин Сергей 6 1
Пекин Александр 4 1
Борщевская Наталья 3 1
Орлов Геннадий 16 1
Пастухов Борис 5 1
Дегтерева Мария 28 1
Сафронов Юрий 67 1
Горелкин Антон 98 1
Биккужин Рамиль 43 1
Казарян Карен 75 1
Беляков Алексей 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 5
Украина 7650 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Казахстан - Республика 5607 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1505 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1500 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 868 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 712 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 480 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1042 1
Беларусь - Белоруссия 5776 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
Азия - Азиатский регион 5589 1
Америка Латинская 1830 1
Индонезия - Республика 971 1
Коста-Рика - Республика 94 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 19
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