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«Сервионика» оказывает техническое сопровождение ИТ-инфраструктуры лаборатории «Гемотест» в Тюмени

Российская ИТ-компания «Сервионика», входящая в группу «Т1», поддерживает работоспособность ИТ-инфраструктуры лабораторных отделений «Гемотест» в Тюмени.

«Сервионика» отвечает за бесперебойное функционирование рабочих мест тюменских лабораторных отделений: периферийного и торгово-кассового оборудования, а также оборудования для воспроизведения видеоконтента. Поставка и инсталляция этой техники была первым этапом сотрудничества компаний, затем специалисты «Сервионики», уже зная ИТ-инфраструктуру заказчика, начали оказывать услуги по техподдержке. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В настоящее время в зоне ответственности «Сервионики» более 150 единиц оборудования в 20 лабораторных отделениях в Тюмени. Специалисты компании оказывают спектр работ по технической поддержке: устранение неисправностей рабочих станций пользователей, устранение ошибок ПО, работы по СКС, пуско-наладочные работы по открытию новых объектов, поддержку печатной техники, поставку и установку запасных частей, а также консультирование сотрудников лаборатории «Гемотест» в Тюмени.

Услуги техподдержки оказываются с соблюдением всех требований SLA, установленных контрактом.

«Миссия «Гемотест» – повышение доступности качественных медицинских услуг. В решении стоящих перед нами задач мы стремимся применять наиболее передовые и эффективные ИТ-технологии, регулярно обновляем парк оборудования ведущих мировых производителей. Для эффективного управления ИТ-процессами нам очень важна надежная ИТ-инфраструктура. Обеспечивать её отказоустойчивость, гибкость и адаптивность нам помогают специалисты «Сервионики», – сказал Сергей Большаков, специалист по техническому и хозяйственному обслуживанию лаборатории «Гемотест» в Тюмени.

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«Очевидная тенденция последних лет – более широкая востребованность различными отраслями услуг внешних поставщиков по управлению инфраструктурой, то есть ИТ-системами, сетями и устройствами хранения данных. Мы обеспечиваем лабораторным отделениям «Гемотест» в Тюмени высоконадежное и эффективное использование ИТ-ресурсов, тем самым давая возможность сосредоточиться на совершенствовании основного бизнеса и предоставлять пациентам ведущие технологии в области лабораторной диагностики», – отметио директор проектов компании «Сервионика» Сергей Петухов.

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Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате — 15 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил около 150 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

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