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Кузьмин Антон



27.12.2024 Прогноз Innostage: рынок информационной безопасности вырастет на 25% 1
22.05.2024 Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости 1
27.12.2023 CNews Analytics: главные барьеры и драйверы развития российского ИТ-рынка в 2024 г. 1
19.12.2023 Уход западных вендоров привел к скачку цен на ИБ-решения 1
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
31.05.2023 Антон Кузьмин назначен техническим директором Innostage 2
10.01.2023 Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300% 1
27.10.2022 Россия обогнала США, став самой взламываемой страной в мире 1
09.08.2022 ГК Innostage: рынок ИБ вырастет в 2022 году 1
06.06.2022 В России запущена система автоматической борьбы с мошенническими сайтами 1
04.05.2022 Путин объявил в стране тотальную реформу кибербезопасности 1
15.04.2022 МИД: Хакерский интернационал объявил России кибервойну 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Кузьмин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 140 11
Cisco Systems 5114 3
Fortinet 387 3
Accenture plc 682 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 2
Цифра ГК 2426 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 2
Check Point Software Technologies 760 2
ESET - ESET Software 1133 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Microsoft Corporation 24625 1
Информзащита 756 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Nvidia Corp 3487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Directum - Директум 1090 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Технопром Инновационная корпорация 44 1
Ideco - Айдеко 71 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Ионов и Партнеры 9 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 6
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 3
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 311 2
Hacktivism - Хактивизм 188 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Google Chrome - браузер 1561 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Apple iPhone 6 4862 1
Surfshark VPN 8 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 1
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 6 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Путин Владимир 3171 2
Сергеев Михаил 108 2
Качуров Евгений 7 2
Васильев Дмитрий 66 2
Овчинников Дмитрий 18 2
Бедеров Игорь 54 1
Крутских Андрей 5 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Акимов Максим 187 1
Хомутов Дмитрий 31 1
Семенов Александр 145 1
Рожков Михаил 9 1
Беляк Игорь 12 1
Груздев Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 4
Украина 7608 4
Франция - Французская Республика 7845 3
Китай - Тайвань 3984 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Индонезия - Республика 957 2
Нидерланды 3517 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Япония 13282 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Канада 4881 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Уругвай - Восточная Республика 85 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка Латинская 1812 1
Коста-Рика - Республика 86 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 118 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 633 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
Cybersecurity Ventures 9 1
Gartner - Гартнер 3556 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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