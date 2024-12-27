Кузьмин Антон
Кузьмин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 2
|Сергеев Михаил 108 2
|Качуров Евгений 7 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Овчинников Дмитрий 18 2
|Бедеров Игорь 54 1
|Крутских Андрей 5 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Акимов Максим 187 1
|Хомутов Дмитрий 31 1
|Семенов Александр 145 1
|Рожков Михаил 9 1
|Беляк Игорь 12 1
|Груздев Сергей 46 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|Cybersecurity Ventures 9 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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