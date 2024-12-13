InnoSTage CyberYool методология достижения киберустойчивости
InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:
|Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
|Ак Барс Банк 272 1
|Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 2
|Гузаиров Айдар 55 4
|Шадаев Максут 1009 1
|Акимов Максим 187 1
|Новиков Алексей 59 1
|Билалов Марат 1 1
|Кузьмин Антон 12 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 4
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2957 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
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