Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

InnoSTage CyberYool методология достижения киберустойчивости



13.12.2024 Айдар Гузаиров -

Айдар Гузаиров, Innostage: Кибериспытания изменили компанию и меня лично

 1
24.07.2024 Innostage поднялась на 34 место в рейтинге CNews300 1
22.07.2024 Innostage: почти в 80% инцидентов ИБ напрямую виноват человеческий фактор 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
22.05.2024 Innostage создала собственную методологию достижения киберустойчивости 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 141 6
Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 2
Парадигма 151 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
CyberPeak - СайберПик 13 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
NETAMS 4 1
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 1
Ак Барс Банк 272 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 3
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 2
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 22 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 27 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
Repository - Репозиторий 853 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
File Manager - Файловый менеджер 346 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11946 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 59 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - Network Detection and Response - Система выявления и реагирования на сетевые угрозы 211 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 293 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13102 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 31 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 72 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Xello Deception 19 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 1
Гузаиров Айдар 55 4
Шадаев Максут 1009 1
Акимов Максим 187 1
Новиков Алексей 59 1
Билалов Марат 1 1
Кузьмин Антон 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2957 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
Английский язык 6634 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще