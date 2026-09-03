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Урам Экстрим-парк Uram Park

СОБЫТИЯ

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03.09.2026 На набережной в Казани улучшили мобильную связь 2
19.08.2024 VK Education познакомит школьников с цифровыми специальностями в лаборатории dreamlab 1
27.06.2024 Как обеспечивали киберзащиту на «Играх Будущего» 2
04.03.2024 «Ростелеком» создал телеком-инфраструктуру для «Игр Будущего» в Казани 2
29.08.2023 МТС прокачала сеть к городским фестивалям в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Урам Экстрим-парк и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 2
InnoSTage - Инностейдж 221 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1809 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 1
Ростелеком 10996 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 190 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5012 1
Ак Барс Банк 284 2
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 16 2
Татнефть Арена - Ледовый дворец спорта 6 2
Казанский кремль - музейный комплекс 15 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 199 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18422 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26542 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24552 2
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 445 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4499 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 37 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9608 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 44 1
Podcasts - Подкастинг 326 1
ВОЛС - Dark Fiber - Темное волокно - Темное оптоволокно 34 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1111 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 501 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 635 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4048 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11577 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1909 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3847 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3179 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3208 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9346 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2903 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6507 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13540 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14339 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1408 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2749 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29795 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6368 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 320 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13037 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6286 1
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 12 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 87 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 189 1
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Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 685 2
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 140 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3593 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19621 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
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