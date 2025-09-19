Получите все материалы CNews по ключевому слову
Гонцов Павел
УПОМИНАНИЯ
Гонцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 10120 4
|Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
|Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 70 1
|Татнефть 235 1
|Урам Экстрим-парк - Uram Park 4 1
|Клиника Нуриевых 1 1
|Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
|Ак Барс Банк 274 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12551 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6341 1
|Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 91 1
|Хайруллин Айрат 108 2
|Нуриев Ильяс 1 1
|Сапунов Алексей 38 1
|Петров Евгений 30 1
|Абдульманов Руслан 1 1
