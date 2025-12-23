Разделы

Клиника Нуриевых


СОБЫТИЯ

23.12.2025 «Клиника Нуриевых» внедрила PIX BI 2
27.12.2021 «Ростелеком» обеспечил интернетом «Клинику Нуриевых» в Казани 2

Ростелеком 10332 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 1
Гонцов Павел 5 1
Нуриев Ильяс 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3214 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3276 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
