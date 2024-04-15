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Индексная книга (каталог) CNews*
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MedTech Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Трансляционная медицина Биотелеметрия Биотелеметрические системы Телерадиология


  • Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов
  • Телерадиология - обмен диагностическими изображениями и иными данными, относящимися к пациенту и исследованию между географически удаленными объектами по каналам связи

Market.CNews. Кибербезопасность MedTech-решений 2023

изнеса и спрос со стороны государства.  Читать полностью Тенденции на российском рынке телемедицины Телемедицина в России находится в стадии активного развития. За последние годы был принят ряд
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

ены бизнес-процессы. Такие конференции проходят два раза в год. CNews: Как обстоят дела с развитием телемедицины на уровне «врач-врач» и «врач-пациент»? Мария Захарова: Телемедицинские технолог
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

инновационного решения «MedPaint» завершился этап оценки эффективности веб-сервиса для врачей по автоматической разметке снимков КТ и МРТ. Площадкой для апробации разработки стал Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения столицы. Реализация веб-решения позволит ускорить процесс подготовки наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог

02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине

ятельности врача» позволит участникам получить актуальную информацию о технологиях на основе ИИ, внедряемых в здравоохранении, нормативных документах и этических аспектах его применения. Программа по телемедицине познакомит слушателей с основами этой технологии, моделями ее применения, перспективами развития, документированием и учетом услуг. По словам разработчиков, уникальность образовате
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2

лодное время года в 2023 г., выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. Для услуг телемедицины в 2022 г. сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество польз
15.01.2024 В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука

а, на котором можно отрабатывать инъекционные методики. Это первая отечественная модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем — мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например, ботулиноте
11.01.2024 Гаджеты + телемедицина = здоровье детей

ко оценили онлайн-консультацию педиатра» Еще одной темой опроса стали онлайн-консультации педиатра (телемедицина). 29,1% респондентов уже пользовались такой опцией, причём каждый 12-й (8,6%) —

29.12.2023 Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.

2023 г. — революционный год в части внедрения искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Столичный Центр диагностики и телемедицины стал по праву называться флагманом использования нейросетей в медицине и это звание он подтвердил победой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews со
26.12.2023 Методы обеспечения кибербезопасности сервисов для телемедицины

онный мониторинг состояния здоровья пациента, передачу результатов лабораторных исследований и т.д. Телемедицина позволяет обеспечить доступность медицинской помощи в отдаленных и труднодоступн
26.12.2023 Тенденции на российском рынке телемедицины

программы по созданию телемедицинских центров и развитию сети связи. Активно развивается мобильная телемедицина, которая позволяет получать медицинскую помощь через мобильные устройства. В это
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

мпьютерного зрения для анализа медицинских изображений, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Центром диагностики и телемедицины с 2022 г. За год почти в 3 раза выросло количес
06.10.2023 Онлайн-консультации специалистов центров госуслуг и столичных ведомств стали популярнее в два раза

За девять месяцев 2023 г. москвичи более 24,6 тыс. раз записались на онлайн-консультации в центры госуслуг «Мои документы» и столичные ведомства через портал mos.ru. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года востребованность сервиса выросла вдвое. Об это
27.09.2023 Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

ько заболеваний. Алгоритмы работают в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов. Об этом сообщила и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 

ического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий аналогов в мире. Его будут применять разработчики сервисов искусственного интеллекта, сотрудники лабораторий при технических
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК»

ровать коллег из городских и районных больниц. С начала года региональные медики сформировали в «N3.телемедицинские консультации» 3273 заключения. Портал телемедицинских консультаций заработал

06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразий
20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно. Фото: Freepik Телемедицина развивается во всем мире Пациент сможет выбрать лечащего врача в участвующих в э
12.07.2023 Более половины россиян хотят консультироваться с врачами онлайн

ения медицинских услуг в любой точке мира. Ускоряя процесс консультирования и постановки диагнозов, телемедицина освобождает время пациентов для действительно важного — заботы о своем здоровье.
28.04.2023 Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме

Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинскую помощь без необходимост
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга

ского инсульта на компьютерной томографии головного мозга. Таким образом, сейчас нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Диагностические инструменты на основе искусственного интеллекта активно развиваются: менее чем за год количество направлений, по которым сейчас работают алгоритмы, увеличилось
17.02.2023 Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf

Optica Halperin, крупнейшая сеть медицинских салонов оптики в Израиле, запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf для удаленного осмотра пациентов по всей стране.
07.02.2023 «Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям

«Ташир медика») разработала инструмент для сбора данных оперативной отчетности в рамках сервиса «N3.телемедицина». Он позволяет пользователям выгружать сведения из системы телемедицинского доку
31.01.2023 Спрос на онлайн-консультации педиатров вырос на 57% в 2022 году

За год число обращений к педиатрам в рамках телемедицины увеличилось на 57% на фоне расширения семейного доступа к сервису и роста сезонн
19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

тыс. жителей России в возрасте от 18 до 65 лет. Почти половина респондентов (46%) знают, что такое телемедицина – 32% считают, что это онлайн-консультации с врачами, еще 14% ответили, что это

28.10.2022 Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

не напрасно», доступны для каждого. Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онлайн, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлени
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований

ого автономного округа. К пилотному проекту уже присоединилась пять больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве более двух лет искусственный интеллект помогает врачам в анализе лучевых снимков: на сегодня алгоритмы обработали уже больше семи миллионов исследований по 15 различ
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины

собранию распорядился развивать в России несколько задач, завязанных на информационные технологии. Телемедицина была в их числе. «Расширение возможностей телемедицинских технологий», о котором
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис

Health tech компания AIBY объявила о запуске сервиса телемедицины, в рамках которого пользователям будут доступны консультации более 800 врачей по
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов

г. сервис на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует боле
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим в российской телемедицине

орые прошли первичный прием с диагнозом COVID-19 или ОРВИ, могут записаться через приложение «ЕМИАС-Телемедицина», им поступает оповещение с логином и паролем. При ухудшении самочувствия врач т
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами

й частью мировой отрасли здравоохранения. Большая часть медицинского сообщества согласна с тем, что телемедицина и медицинские технологии будут процветать и толкать всю сферу к развитию. 71% сч
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды

ровать некоторые критические состояния здоровья пациента, предлагать индивидуальные методы лечения. Телемедицина Пандемия COVID-19 подстегнула развитие телемедицины. Она также способствовала ув
15.10.2021 Лечить по приложению: Владимир Евтушенков и компания «Медси» развивают телемедицину

развитию цифровой медицины. Однако в случаях с ранее диагностированными хроническими заболеваниями телемедицина становится хорошим подспорьем как врачам, так и пациентам. О компании Компания «
11.10.2021 В России терапевты начнут дистанционно выдавать направления на анализы и прием узкопрофильных врачей

анализы и на прием узкопрофильных специалистов. Это серьезный шаг в сторону расширения возможностей телемедицины в стране, что особенно важно в условиях пандемии, когда риск заразиться COVID-19
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы

нерируемых самими пользователями. Уход на дому и дистанционный мониторинг здоровья Еще один тренд — телемедицинские решения и системы Интернета вещей, которые позволяют снизить нагрузку на рабо
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области

осударственной информационной системы здравоохранения Саратовской области. Благодаря этому во время онлайн-консультации врач может видеть всю историю посещений, анамнез, диагнозы и результаты а
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы?

в России. Например, в VEB Ventures ожидают в ближайшие несколько лет среднегодовой рост около 100%. Телемедицина в России Прогноз динамики рынка телемедицины в России, ₽ млрд 1,5 2019 3 2020 6

12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины

0 г. был создан «РТ-Доктис» — совместное предприятие «Цифромеда», «Доктиса» и РФПИ. В нем 49% владеет «Цифромед», 49% — «Доктис», еще 25% принадлежат РФПИ. «РТ-Доктис» запустило федеральную платформу телемедицины, интегрированную с порталом госуслуг, работающую на базе сети клиник «Мать и дитя». Онлайн-консультирование осуществляется в рамках программы ОМС и на коммерческой основе, в том чи
23.04.2021 Trueconf предоставит российскому здравоохранению спецусловия для развития телемедицины в стране

В поддержку послания Президента России Совету Федерации о необходимости развития телемедицины в стране компания Trueconf окажет всем отечественным медучреждениям необходимую

21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность

Собранию. Глава государства затронул несколько вопросов, связанных с развитием информационных технологий (ИТ) в стране. Первое, на что Владимир Путин обратил внимание – это резкое ускорение внедрения телемедицины на фоне пандемии коронавируса COVID-19. «Эпидемия повсеместно и многократно ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в диагностике, в прове

Публикаций - 1154, упоминаний - 1635

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9369 148
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11515 76
Microsoft Corporation 24299 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 46
МегаФон 8214 46
Cisco Systems 5052 45
7884 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8547 38
Yandex - Яндекс 6782 38
Huawei 3779 37
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 554 31
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 400 30
Доктор рядом - Doc+ 51 29
IBM - International Business Machines Corp 9385 25
NVision Group - Энвижн Груп 676 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2787 23
N3 Group - Netrika - Нетрика 138 23
TrueConf - ТруКонф 378 23
Oracle Corporation 6582 21
Samsung Electronics 10082 21
БАРС Груп 535 21
Telegram Group 1652 19
Цифра ГК 2335 19
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 416 19
VK - Mail.ru Group 3311 18
InterSystems - ИнтерСистемз 134 18
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 444 18
Intel Corporation 12013 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3520 17
SAP SE 5176 17
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1995 17
VideoMost - ВидеоМост 270 17
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 233 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 16
Philips 2044 16
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 602 15
Крок - Croc 1768 15
Google LLC 11524 15
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 46 14
ФОРС - Центр разработки 610 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6871 83
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 82 60
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 80 47
РЖД - Российские железные дороги 1833 40
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 134 27
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 170 23
Альфа-Банк 1706 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 18
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6872 18
Ренессанс Страхование 151 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 857 14
Почта России ПАО 2057 14
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 14
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 14
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 181 12
Россети Ленэнерго 1700 12
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 11
Инвитро - Invitro 69 11
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 23 11
Резонанс НПП 362 11
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 30 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1197 10
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 33 10
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 45 10
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 9
Ингосстрах СПАО 402 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 345 9
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 389 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 417 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2139 9
Мать и дитя 23 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 90 8
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 28 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 8
Лента - Сеть розничной торговли 1984 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1328 176
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10952 132
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4820 92
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5670 77
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 180 74
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4287 60
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1799 54
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2364 52
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3190 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2936 46
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 167 43
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 41
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 145 34
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 32
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 30
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5254 27
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 73 26
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1043 25
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1324 23
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 21
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 331 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4481 19
Федеральное собрание Российской Федерации 299 19
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 150 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3696 18
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 530 17
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1344 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1334 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2477 15
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 715 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2609 15
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 59 14
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 136 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2888 13
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 305 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1643 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2733 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1861 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 21
Российская Ассоциация Телемедицины 22 20
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 16
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 12
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 9
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 621 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 5
Ассоциация менеджеров 87 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 4
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 3
АФТ - Ассоциация Финтех 129 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 113 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 39 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 11 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61752 581
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47071 532
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7380 280
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11994 271
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11328 240
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1348 207
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19874 194
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29129 183
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20112 180
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15203 180
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17091 159
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11334 157
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23760 145
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28452 132
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 391 128
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6964 123
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11222 123
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13682 115
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10591 114
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27295 107
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6056 106
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10451 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25179 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12068 104
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9135 103
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5754 75
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11356 71
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4981 70
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 142
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4812 124
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 366 56
Google Android 13635 47
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 372 40
Apple iOS 7496 38
ЕМИАС Электронный рецепт 85 29
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 228 29
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 25
Linux OS 9439 24
Microsoft Skype 2044 24
Microsoft Windows 15276 23
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1353 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2642 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 44 20
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 41 19
Microsoft Windows 2000 8661 19
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 19
IBM Watson - IBM Watson Research Center 162 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1281 14
Здравоохранение электронное - программа 34 14
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 21 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4894 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4035 14
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 726 13
Космодром Байконур 1060 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 13
Apple iPhone 6 4861 12
ЦРТ Voice2Med 37 12
Microsoft Office 3616 12
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 181 11
Apple iPad 3824 11
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 976 11
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 315 10
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 41 10
WhatsApp Messenger 1026 10
Google Play - Google Store - Android Market 3199 10
Apple - App Store 2812 10
Путин Владимир 3042 41
Васильев Юрий 49 30
Фишер Андрей 74 29
Медведев Дмитрий 1646 25
Рейман Леонид 1043 24
Симаков Олег 113 22
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41755 372
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51389 135
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13931 107
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 2
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The Register - The Register Hardware 1473 1
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 78 1
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CrunchBase 72 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7868 109
IDC - International Data Corporation 4891 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2983 19
Gartner - Гартнер 3526 17
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 302 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 10
Wainhouse Research 40 8
Forrester Research 819 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 965 6
Juniper Research 517 4
R2G - Research2Guidance 6 4
Markets&Markets Research 110 4
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 3
BCG - Boston Consulting Group 106 3
Allied Market Research 19 3
CNews Инновация года - награда 110 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
IoT Analytics 4 3
Frost & Sullivan 202 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
GSMA Intelligence 10 2
Grand View Research 17 2
Comparitech 5 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
ResearchMe 14 1
IDC COVID-19 Tech Index 2 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 15 1
TM Capital 1 1
Research and Markets 24 1
Microsoft Research 138 1
SimilarWeb 38 1
CNews SaaS рейтинг 25 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
Tractica 7 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 1
IBM Research 107 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 36
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 20
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 15
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 14
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 86 14
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1442 12
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 12
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 770 12
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 11
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 11
РАН - Российская академия наук 1801 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 17 10
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 10
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 918 8
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 12 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 510 7
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 26 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 7
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 6
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 6
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 5
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 4
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 68 4
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 841 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 159 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 227 3
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 7 3
РГБ - Российская государственная библиотека 94 3
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 291 3
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 11 3
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