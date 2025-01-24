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Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166627
ИКТ 12994
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Остроушко Алексей



24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
26.11.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» представила GPT-ассистента 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
12.09.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила в мобильном приложении сервис диагностики кожи 1
10.06.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
01.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
08.02.2021 Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Остроушко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 4
8219 4
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 3
МегаФон 8829 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
Газинформсервис - ГИС 275 3
Ростелеком 9706 3
Diasoft - Диасофт 871 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Сбер - СберАналитика 30 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
R-Vision - Р-Вижн 153 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 271 3
Северсталь Инфоком 63 3
Picvario - Пикварио 15 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 3
Ланит Интеграция 190 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 3
Сбер - СберБизнес Софт 56 3
ИАС Диджитал 7 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
Brother - Brother Industries - Бразер 197 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 318 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 1
СП.АРМ 47 1
Т8 НТЦ 83 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 29 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 5
Ингосстрах СПАО 421 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Кофемания 51 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
Альфа-Банк 1770 3
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 3
Savina Legal - Савина Лигал 15 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 3
Фармстандарт АО 40 2
МРТ Эксперт 4 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 49 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 1
Скопинфарм 7 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 187 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66059 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 407 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1457 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5005 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21147 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30713 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7571 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3786 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5300 4
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5352 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3068 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12026 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2932 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 755 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4865 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1065 3
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5259 3
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 218 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 4
Протек - Здравсити 26 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 3
БИС - ITQuick - Jumse 39 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
СалютДевайсы - GigaChat 191 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 3
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 3
Национальный проект - Здравоохранение 23 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Apple iOS 7811 2
Google Android 14000 2
Информконтакт консалтинг - Alfa HR - Alfa HRMS - PlanForce 8 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 249 1
1С:ERP Управление предприятием 551 1
Ростелеком - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 11 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
МТС Мобильные сотрудники 111 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 922 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 281 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 68 1
Ред Софт - Ред Адм 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 344 1
Бахаев Алексей 13 4
Шадаев Максут 1011 3
Походня Андрей 6 3
Солдатенкова Ксения 26 3
Нерадовский Константин 18 3
Желтухин Вадим 31 3
Павлов Вадим 21 3
Богомолов Денис 10 3
Урусов Виктор 127 3
Кирьянова Александра 135 3
Джабиев Георгий 45 3
Евсеев Артем 14 3
Пирогова Ирина 28 3
Галкин Николай 104 3
Суровец Дмитрий 76 3
Панченко Иван 138 3
Кибалко Кирилл 34 3
Глазков Александр 137 3
Кузнецов Никита 9 3
Мельникова Алиса 90 3
Беляев Владислав 84 3
Смирнов Вячеслав 41 3
Дедов Анатолий 4 3
Киселев Сергей 59 3
Никитчук Сергей 6 3
Абакумов Евгений 205 3
Тонаканян Рафаэль 5 3
Глухов Иван 27 3
Малевицкая Алла 6 3
Щелыванова Яна 6 3
Козицкий Денис 6 3
Челидзе Джимшер 30 3
Зырянов Илья 17 2
Владзимирский Антон 9 2
Анкудинов Николай 16 2
Яндулов Максим 3 2
Зажигин Владимир 5 2
Храмова Ольга 3 2
Природова Ольга 3 2
Андрейчук Юрий 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 144361 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 2
Россия - СФО - Новосибирск 4295 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 935 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7431 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 848 1
Россия - ЦФО - Брянская область 349 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 572 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8658 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51053 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29055 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9805 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2919 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6973 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14334 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48030 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 3
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 254 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5973 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18477 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 725 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 2
СРО - саморегулируемые организации 95 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 499 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1190 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2757 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1876 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8040 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 13 4
РАН - Российская академия наук 1872 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 9 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 6 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
РАМН НЦН ФГБУ - Научный центр неврологии ГУ 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews AWARDS - награда 519 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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