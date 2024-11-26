Сеть клиник «Будь Здоров» представила GPT-ассистента

В мобильном приложении сети клиники «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») появился новый функционал — GPT-ассистент. Об этом CNews сообщили представители «Ингосстрах».

GPT-ассистент — это, по сути, виртуальный «доктор», который в режиме реального времени анализирует симптомы, дает рекомендации пациентам и помогает записаться к нужному врач. GPT-ассистент создан российской ИТ-компаний «ТелеМедХаб» специально для «Будь Здоров».

GPT-ассистент посредством диалога с пользователем способен выявить симптоматику, на основе использования больших данных проанализировать жалобы и подсказать, к какому профильному специалисту лучше обратиться за очной консультацией. Используя алгоритмы машинного обучения и обширные базы данных, GPT-ассистент собирает информацию о симптомах и предполагает возможные причины заболеваний, что упрощает диагностику и экономит не только время пациентов, но и врачей.

«Инновации — один из основных приоритетов “Будь Здоров”. Цифровые технологии сегодня не только становятся нашим ключевым помощником в деле превентивной диагностики и раннего выявления заболеваний, но и позволяют оптимизировать большой пласт рутинных процессов в работе врачей. Мы постоянно совершенствуем функционал нашего мобильного приложения, чтобы предлагать пациентам передовые возможности цифровой медицины и делать их путь к выздоровлению более простым и удобным. Мы всегда идем “на шаг впереди” в ожиданиях и запросах наших пациентов, выстраивая цифровой путь в клинике и делая ее посещение максимально удобным», — сказал директор по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

GPT-ассистент разработан ИТ-компанией «ТелеМедХаб». Это не первая разработка компании с применением искусственного интеллекта, которая представлена на российском рынке. В год решениями разработчика пользуется порядка 20 тыс. человек.

«Онлайн консультации в режиме реального времени – это большой шаг вперед в сфере здравоохранения. Такой медицинский GPT-ассистент не заменяет врача, однако закрывает задачу первичных консультаций по любым запросам пациентов, дает возможность записи к профильному специалисту, минуя администраторов, — определенно конкурентное преимущество разработки. Мы привлекаем к сотрудничеству как можно больше медицинских учреждений, демонстрируя высокий потенциал и перспективы виртуального врача», — сказал Владимир Дмитриев, сооснователь компании «ТелеМедХаб».

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться в приложении клиник «Будь Здоров». Прямая ссылка на GPT-ассистента находится в специальном разделе, где также можно ознакомиться с практикующими специалистами. После авторизации у каждого пользователя есть возможность обратиться к сервису с помощью мессенджера Telegram.

Запуск собственного мобильного приложения сеть клиник «Будь Здоров» анонсировала весной 2024 г. Мобильное приложение «Будь Здоров» объединяет телемедицинские сервисы и услуги. Так, пациентам теперь доступна актуальная информация о клиниках сети и врачах, история обращений, медицинская карта и иные документы, включая врачебные назначения, результаты анализов и рекомендации. С помощью мобильного приложения пользователи могут консультироваться с врачами онлайн (по видеосвязи или в чате), записаться в удобное время, оплачивать приемы. Помимо этого, в приложении «Будь Здоров» доступен бесплатный сервис для экспресса-диагностики кожи по фотографии с целью выявления рисков и первых признаков кожных заболеваний.