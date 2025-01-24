Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС

Сеть «Будь Здоров» существует с 2005 года и является участников рынка коммерческой медицины. В 2024 году в медицинскую сеть федерального значения входят 10 многопрофильных клиник в 7 городах России: 4 в Москве и 6 в городах Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Каменск-Уральский, Краснодар и Сочи. А также два пункта приема анализов в Москве. Общая площадь клиник составляет более 30 000 м².