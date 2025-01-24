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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ингосстрах СПАО Будь Здоров Клиника ЛМС

Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС

Сеть «Будь Здоров» существует с 2005 года и является участников рынка коммерческой медицины. В 2024 году в медицинскую сеть федерального значения входят 10 многопрофильных клиник в 7 городах России: 4 в Москве и 6 в городах Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Каменск-Уральский, Краснодар и Сочи. А также два пункта приема анализов в Москве. Общая площадь клиник составляет более 30 000 м².


24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
05.12.2024 Какие медицинские услуги можно получить онлайн 1
26.11.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» представила GPT-ассистента 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
12.09.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила в мобильном приложении сервис диагностики кожи 1
10.06.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» запустила собственное мобильное приложение для пациентов 1
22.03.2024 Что можно доверить ИИ в здравоохранении 1
05.02.2024 «Ростелеком» провел цифровую трансформацию крупной федеральной сети аптек 1
28.12.2022 Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
07.03.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта 1
05.03.2019 Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта 1
21.02.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2019» состоится 19 марта 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
12.11.2018 ИТ-директор Минздрава Елена Бойко, представители Минтруда, ФСС на конференции CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
29.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
08.10.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» 1
10.02.2017 «ЦФТ-Лояльность» отчитался за 2016 год: объем обработанных транзакций по всем программам лояльности превысил 1 млрд в месяц 1
26.12.2016 Аптечная сеть «Ригла» завершила три ИТ-проекта по оптимизации бизнес-процессов 1
27.05.2014 Бывший топ-менеджер Microsoft стал директором по маркетингу Infratel 1
30.01.2012 Обзор Sony PRS-T1: так выглядит идеальный букридер 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 1
30.05.2008 Инсайд 2008: Самые громкие и самые глупые утечки 1
04.03.2008 Okami Wii перенесена 1
23.10.2007 Okami переиздадут на Wii 1
09.12.2006 Новая флеш-игра "Будь здоров" 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Ингосстрах СПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9706 8
8219 8
Linx - Связь ВСД 158 5
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 5
Доктор рядом - Doc+ 52 5
Samsung Electronics 10265 4
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 4
Selectel - Селектел 386 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
МегаФон 8829 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 3
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 3
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 3
Газинформсервис - ГИС 275 3
Diasoft - Диасофт 871 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
Сбер - СберАналитика 30 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Терн ГК - Tern Group 77 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 3
R-Vision - Р-Вижн 153 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 271 3
Ланит Интеграция 190 3
Polymedia - Полимедиа 138 3
Северсталь Инфоком 63 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 3
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 3
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 3
ФинГрад - FinGrad 33 3
Picvario - Пикварио 15 3
Сбер - СберБизнес Софт 56 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 233 3
Hoff Tech - Хофф Тех 41 3
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 3
Ингосстрах СПАО 421 7
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
РЖД - Российские железные дороги 1904 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 4
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 22 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2349 3
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Альфа-Банк 1770 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
ФосАгро 126 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 3
Альфа-Капитал УК 102 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 3
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 3
Восток-Сервис ГК 52 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 3
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 97 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1903 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4965 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 4
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4090 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3138 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5440 1
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Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4754 1
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Google Android 14000 3
1С:Медицина 42 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 3
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 3
НКТ - Р7-Офис 380 3
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 3
БИС - ITQuick - Jumse 39 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 3
СалютДевайсы - GigaChat 191 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 72 3
Новые облачные технологии - МойОфис 779 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 3
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 3
НКТ - Р7-графика 31 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1099 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
Apple iOS 7811 2
Microsoft Office Excel 1198 1
Microsoft Office Word 776 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Яндекс.Маркет 938 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 26 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
Linx Datacenter 49 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Балабанов Анатолий 12 8
Фишер Андрей 74 7
Остроушко Алексей 13 7
Симаков Олег 113 6
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Селиванов Дмитрий 51 5
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Меркулов Борис 7 5
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Соловьев Владимир 106 4
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Бойко Елена 152 3
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