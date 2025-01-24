Ингосстрах СПАО Будь Здоров Клиника ЛМС
Сеть «Будь Здоров» существует с 2005 года и является участников рынка коммерческой медицины. В 2024 году в медицинскую сеть федерального значения входят 10 многопрофильных клиник в 7 городах России: 4 в Москве и 6 в городах Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Каменск-Уральский, Краснодар и Сочи. А также два пункта приема анализов в Москве. Общая площадь клиник составляет более 30 000 м².
Ингосстрах СПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Балабанов Анатолий 12 8
|Фишер Андрей 74 7
|Остроушко Алексей 13 7
|Симаков Олег 113 6
|Раменский Демьян 17 5
|Селиванов Дмитрий 51 5
|Швецов Денис 13 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Меркулов Борис 7 5
|Тыров Илья 25 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Бойко Елена 152 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Аксенов Олег 44 3
|Шадаев Максут 1011 3
|Федечкин Эдуард 55 3
|Походня Андрей 6 3
|Гордиенко Ростислав 28 3
|Погорелов Руслан 8 3
|Талипов Руслан 7 3
|Руденко Антон 7 3
|Лукьянов Олег 14 3
|Князев Андрей 15 3
|Замаруев Владимир 40 3
|Чернаков Ростислав 9 3
|Натрусов Артем 284 3
|Подбуцкий Георгий 44 3
|Солдатенкова Ксения 26 3
|Нерадовский Константин 18 3
|Желтухин Вадим 31 3
|Павлов Вадим 21 3
|Богомолов Денис 10 3
|Урусов Виктор 127 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Джабиев Георгий 45 3
|Евсеев Артем 14 3
|Пирогова Ирина 28 3
|Галкин Николай 104 3
|Суровец Дмитрий 76 3
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