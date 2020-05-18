Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой

Сервис аутсорсинга бухгалтерии «Главбух ассистент» и портал «Бизнес.ру» (входят в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») запустили SOS-сервис обмена сотрудниками для компаний, в условиях кризиса столкнувшихся с нехваткой или вынужденным простоем кадров.

Цель сервиса — связать предпринимателей, испытывающих кадровые проблемы противоположного характера, быстро и безболезненно помочь друг другу восстановить баланс между фондом оплаты труда и штатом сотрудников.

Сервис бесплатный, всем пользователям предоставляется доступ к правовой базе для обмена сотрудниками с соблюдением требований законодательства. На платформе уже размещены объявления от сети аптек «Ригла» и «Магнит аптека», сети медклиник «Будь здоров» и других.

Перед запуском SOS-сервиса «Бизнес.ру» провел опрос более 4 000 предпринимателей и руководителей о кадровых проблемах в период экономического кризиса. Результаты показали, что 46% владельцев бизнеса готовы предоставить свой штат другим компаниям, а у 38% есть свободные рабочие места.

Наибольшей популярностью пользуются строительные и рабочие специальности, сотрудники торговли, врачи и фармацевты.

Платформа «Бизнес.ру» подготовила правовую базу для осуществления обмена сотрудниками в соответствии с законодательством. Сервис предлагает пользователям пять основных способов организации работы сотрудников по обмену: неполное рабочее время (на основной работе) и совместительство (по обмену); простой (режим простоя на основной работе) и совместительство (по обмену); отпуск за свой счет (на основной работе) и совместительство (по обмену); увольнение (с основной работы) через перевод в другую компанию; работа в другой компании по гражданско-правовому договору (две компании заключают договор на оказание услуг).

Также команда сервиса подготовила 18 шаблонов документов для оформления сотрудников.

«Перед запуском сервиса, когда мы проводили опрос, стало понятно, что некоторые предприниматели негативно относятся к аутстаффингу. Они считали, что отдавать сотрудников на правах «аренды» — незаконно. Поэтому при запуске сервиса главной задачей было создание нормативно-правовой базы — у предпринимателей не должно оставаться опасений из-за юридической недосказанности. Бизнесу доступны все необходимые правовые документы для того, чтобы у трудовой инспекции не возникло вопросов», — сказал Сергей Кравченко, руководитель сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Главбух ассистент» и портала «Бизнес.Ру».

Над сервисом работали специалисты всей медиагруппы «Актион-МЦФЭР». Ранее «Актион-МЦФЭР» запустил горячую линию поддержки бизнеса и образовательные экспресс-курсы «Как работать во время пандемии».