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Магнит Аптека



05.05.2025 Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах 1
12.12.2024 «Магнит Аптека» подключила к доставке 20 тыс. партнерских аптек 3
02.08.2024 «Магнит Аптека» начала работать с фармдистрибьюторами по модели маркетплейса 5
30.05.2024 «Магнит Аптека» появилась в основном приложении «Магнита» 3
04.12.2023 PT Application Firewall защищает более 100 веб-ресурсов «Магнита» от кибератак 1
19.06.2023 Ольга Исакова -

Ольга Исакова, «Магнит»: 99% всех офисных сотрудников работают в кадровом ЭДО

 1
27.04.2023 Сеть «Магнит аптека» интегрировалась со «Здравсити» 2
17.04.2023 «Магнит» подключил аптеки к мобильному приложению «Магнит доставка» 2
25.10.2022 «Сбермаркет» заключил партнерство со 150 торговой сетью 1
11.10.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз лекарств из «Магнит аптека» 1
29.08.2022 «Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети 1
14.03.2022 «Магнит» подключил аптеки к сервису бронирования лекарств 1
17.01.2022 Компания CTI модернизирует контактный центр розничной сети «Магнит» 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 2
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
22.09.2020 «Магнит» открыл онлайн-аптеку 2
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1

Публикаций - 17, упоминаний - 29

Магнит Аптека и организации, системы, технологии, персоны:

Актион МЦФЭР 56 1
Yandex - Яндекс 7648 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Cisco Systems 5146 1
8422 1
Тензор 110 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 180 1
Чек Онлайн 7 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1271 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 885 15
Магнит Косметик 36 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 2
Лента - Сеть розничной торговли 2134 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 472 2
СИА Групп - Магнит фарма - СИА интернейшнл лтд 4 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 255 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
X5 Group - Перекрёсток 568 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 479 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 37 1
ВкусВилл - Избёнка 162 1
Лента - Утконос 177 1
Планета Здоровья 8 1
БСС холдинг - Алоэ - аптечная сеть 3 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 6 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 322 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12291 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16078 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11459 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5229 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2419 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4489 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21697 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10555 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11832 3
Бронирование - Booking 662 3
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 35 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12240 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5624 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 885 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11382 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17325 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31625 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3683 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2591 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11304 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52330 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6822 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24669 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4530 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1156 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7005 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2237 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1906 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2062 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2962 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 94 1
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 875 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 179 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities 462 1
Магнит Доставка 19 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 185 2
Актион МЦФЭР - Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 6 1
Актион МЦФЭР - Главбух Ассистент 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1171 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
CTI Omni - Омниканальная чат-платформа 4 1
Все Аптеки 18 1
Google Android 14209 1
Apple iOS 7936 1
Microsoft Office Excel 1217 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Протек - Здравсити 26 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 143 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 139 1
Абеуов Даурен 6 3
Кравченко Сергей 13 1
Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
Лукашевич Андрей 9 1
Кончагина Татьяна 2 1
Катасонов Сергей 19 1
Попов Борис 24 1
Исакова Ольга 2 1
Онищенко Антон 1 1
Василенко Александр 91 1
Максимов Тимофей 2 1
Петров Всеволод 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 12
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Россия - СЗФО - Псковская область 643 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 695 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1500 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1210 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4472 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7215 10
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 968 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10103 6
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 244 6
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 99 3
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 204 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1244 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4993 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1477 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8994 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6079 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7885 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3086 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 271 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5639 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 61 1
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Зоология - наука о животных 2684 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2940 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2437 1
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2792 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2063 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1189 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 902 1
Главбух 11 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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