«Магнит» подключил аптеки к мобильному приложению «Магнит доставка»

«Магнит», российский ритейлер, добавил в мобильное приложение «Магнит доставка» возможность заказа товаров из ассортимента сети «Магнит аптека» с функцией самовывоза. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Чтобы сделать заказ, покупателю нужно скачать приложение «Магнит доставка», доступное для устройств на платформах Android и iOS, и зарегистрироваться. Тем, кто уже пользуется приложением, необходимо его обновить. Заказ можно забрать через 30 минут после оформления в любой удобной для покупателя аптеке по всей географии сети. Минимальная сумма заказа отсутствует.

В приложении «Магнит доставка» доступен весь ассортимент офлайн-аптек: безрецептурные и рецептурные лекарственные средства, витамины и БАДы, средства личной гигиены, медицинские товары, лечебная косметика и др. – всего более 5000 товарных наименований. Позже для пользователей приложения станет доступна функция заказа товаров из расширенного ассортимента со склада. В приложении также есть информация о составе препарата и инструкция по применению. Чтобы забрать заказанные рецептурные лекарства, покупателю необходимо предъявить рецепт при получении заказа.

Ранее «Магнит» запустил сервис онлайн-бронирования на сайте «Магнит аптеки» с самовывозом через 30 минут. Также на сайте покупатели могут заказать товары из расширенного ассортимента с доставкой до выбранной аптеки на следующий день. Кроме того, «Магнит» сотрудничает с несколькими аптечными маркетплейсами, в числе которых – площадки «Ютека» и «Мегаптека». В дальнейшем компания планирует запустить курьерскую доставку аптечного ассортимента.

По данным на конец 2022 г., сеть «Магнит аптека» насчитывала около 850 торговых точек.

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Антон Онищенко, директор по электронной коммерции «Магнит фарма»: «Подключение к мобильному приложению «Магнит доставка» - очередной шаг в развитии онлайн-предложения в аптечном сегменте. Теперь у наших покупателей появилась возможность в режиме «одного окна» сделать заказ продуктов и непродовольственных товаров из ассортимента магазинов «Магнит» «у дома», супермаркетов и суперсторов, косметики и бытовой химии из магазинов «Магнит косметик», а также лекарств, витаминов, медицинских товаров из «Магнит аптеки». Мы видим устойчивый спрос на товары из ассортимента аптек в онлайне и продолжим наращивать присутствие в этом канале».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» по состоянию на 30 июня 2022 г. насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 3 963 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2022 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5412 автомобилей. В соответствии с ревьюированными результатами компании по МСФО 16, ее выручка за первое полугодие 2022 г. составила 1 136,3 млрд руб., EBITDA – 128,4 млрд руб.