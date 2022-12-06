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Здравоохранение Гигиена Hygiene раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека Средства для гигиены

Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены

Талон на мыло во время товарного дефицита. СССР, 1990 год Талон на мыло во время товарного дефицита. СССР, 1990 год
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06.12.2022 Специалисты билайна выяснили, на чем экономят осенью 2022 года 1
01.12.2022 «Яндекс маркет» в три раза ускорил доставку лекарств из аптек 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1
31.10.2022 На портале mos.ru запущен спецпроект о правилах кибербезопасности в интернете 1
31.10.2022 На портале mos.ru запущен спецпроект о правилах кибербезопасности в интернете 1
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru 1
29.08.2022 «Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети 1
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 1
09.06.2022 На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 г. 1
23.05.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6» 1
12.05.2022 «Сбермаркет» начал доставлять продукты из дискаунтера «Моя цена» 1
14.04.2022 В России внезапно и резко подешевели смартфоны, компьютеры и ТВ 1
13.04.2022 «Яндекс Маркет» поможет мамам заработать 1
07.04.2022 Старейший российский интернет-магазин устроит россиянам серийное импортозамещение 1
14.03.2022 «Магнит» подключил аптеки к сервису бронирования лекарств 1
11.02.2022 «Росэлектроника» запускает производство бактерицидных перчаток 1
18.01.2022 Accenture: к 2025 году годовой объем покупок в соцсетях достигнет $1,2 трлн 1
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась 1
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 1
28.12.2021 Тамара Морозова -

В ближайшие два года в России ожидается бум биометрии

 1
27.12.2021 «Рексофт» передала технику для компьютерного класса Аннинской специальной общеобразовательной школы 1
14.12.2021 Игорь Бутенко, банк «Санкт-Петербург»: Мы сделали ставку на умный офферинг 1
01.12.2021 5 способов защитить вашу информацию в облаке 1
23.11.2021 Accenture поможет L’Oréal быть ближе к клиентам с помощью данных 1
18.11.2021 Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив 1
08.11.2021 Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области 1
26.10.2021 Райффайзенбанк: пандемия почти не оказала влияния на отказ россиян от платежей наличными 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
24.08.2021 «Яндекс.лавка» запустила в Париже сервис быстрой доставки продуктов 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 1
02.06.2021 Европейский онлайн-продавец детских товаров уходит из России, хотя рынок бешено растет 1
07.04.2021 «Билайн» определил, как изменился уровень мобильности москвичей за год с начала самоизоляции 1
31.03.2021 Российские инженеры подарят слепым детям устройства для ориентирования в пространстве 1
24.03.2021 Лаборатория «Сенсор-тех» создала бесплатный сервис для помощи людям с аутизмом и нарушениями речи 1
18.02.2021 Даниэль Гутман, Varonis -

Поведенческий анализ мог бы предотвратить WikiLeaks 

 1
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
29.01.2021 «Швабе» поставил фотометры в лаборатории стран СНГ 1
17.12.2020 Какой реальный эффект приносит бизнесу виртуальная инфраструктура 1
24.11.2020 «Лаборатория Касперского» назвала бюрократию основным барьерьером для инициатив в области промышленной кибербезопасности 1
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO 1

Публикаций - 204, упоминаний - 204

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5551 6
Microsoft Corporation 23395 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Элемент ГК - Elementec 25 4
Samsung Electronics 9667 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
Крок - Croc 1683 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
LG Electronics 3530 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
Xiaomi 1254 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 2
Apple Inc 11103 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 358 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 2
Intel Corporation 11624 2
Huawei 3459 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 207 1
Softline - Софтлайн 2032 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 344 1
Рикор Холдинг - Rikor 98 1
Amazon Inc - Amazon.com 2777 1
Lenovo Group 2151 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Nvidia Corp 3203 1
AMD - Advanced Micro Devices 3836 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Dr.Web - Доктор Веб 1208 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 181 3
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 158 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
Почта России ПАО 1973 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 13
Президент Российской Федерации 3492 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1263 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3355 3
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 2
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 7
Google Android 12432 6
Microsoft Windows 2000 12612 6
Microsoft Windows XP 2357 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1964 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Linux OS 8153 2
Google Gmail 829 2
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 84 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 207 1
Microsoft Windows Server 2003 567 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 186 1
Яндекс.Плюс 102 1
Apple iPod 1531 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 326 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 58 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 802 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
1С:Розница 81 1
Путин Владимир 2696 2
Чендаров Андрей 15 1
Мишустин Михаил 466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1101 6
Россия - Сибирь 2004 5
Казахстан - Республика 4750 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 4
Япония 12847 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 3
Беларусь - Белоруссия 4165 3
Россия - СФО - Новосибирск 3663 3
Китай - Тайвань 3659 2
Бразилия - Федеративная Республика 2082 2
Чехия - Чешская Республика 1276 2
Азия - Азиатский регион 4633 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 2
Сатурн - Титан (спутник) 424 2
Россия - ПФО - Казань 2333 2
Армения - Республика 1352 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 1
Таиланд - Королевство 720 1
Германия - Берлин 697 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 325 1
Африка - Африканский регион 3256 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3083 3
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 2
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 2
Орехи - Nuts 46 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 154 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2129 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 181 1
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 275 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 236 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
Thomson Reuters - Рейтер 5763 1
РИА Новости 800 1
TAdviser - Центр выбора технологий 285 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
Forbes - Форбс 623 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 286 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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