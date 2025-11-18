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Здравоохранение Гигиена Hygiene раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека Средства для гигиены
СОБЫТИЯ
|18.11.2025
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Utrace: производители товаров гигиены смогут подготовиться к обязательной цифровой маркировке при помощи Utrace HUB
Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, адаптирует свой флагманский продукт Utrace HUB под требования производителей и импортеров товаров личной гигиены. Облачная платформа позволит выстроить процесс работы и заранее подготовиться к периоду, когда маркировка таких товаров станет обязательной. Об этом CNews сообщили представители Utrace.
|25.04.2024
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Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены
ИИ-компания Napoleon IT представила собственную большую языковую модель (LLM), созданную для интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах, для производителя средств гигиены Cotton Club. Благодаря «Наполеон.Отзывы» у компании появилась возможность контролировать качество товаров на маркетплейсах, следить за сохранностью продукции и оперативно реагировать на
|08.11.2021
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Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области
В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. Полученные лицензии получили полную техническую поддержку с возможностью об
|27.12.2019
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Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас»
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» самостоятельно настроили и внедрили систему электронного документооборота «Этлас». ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в чукотском
|11.10.2016
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Центр гигиены Москвы перешел на единую систему финансово-хозяйственной деятельности
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» объявил о внедрении единой системы финансово-хозяйственной деятельности на базе «Парус – Бюджет 8». Как рассказали CNews в учреждении, с программным про
|31.07.2015
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В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес»
В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начато внедрение «eDocLib: Актив Бизнес» – системы по управлению корпоративным контентом и взаимодействием персонала в процессе работы с документам
|30.03.2015
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«Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников
В «Центре гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае (ФБУЗ ЦГЭ) стартовал проект по созданию единой системы автоматизации. Внедряемая система будет решать задачи по управлению корпоративным документооборо
|08.04.2014
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Стартовало внедрение системы «Дело» в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
В Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» начато внедрение системы электронного документооборота «Дело», тиражного продукта компании «Электронные Офисные Системы». Проект ведет НПЦ «Космос-
|28.04.2008
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Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области нуждается в ИТ-услугах
ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области ищет поставщика услуг по техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники филиалов, в связи с чем объявил открытый аукцион. Стоимость услуг соста
|14.06.2007
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Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге купит компьютеры и оргтехнику
Федеральное государственное учреждение здравоохранения - центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге объявил о проведении открытого конкурса №26-15/16, по итогам которого определит поставщика компьютерной и оргтехники. На закупку указанной техники цен
|30.03.2007
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Центр гигиены Московской области обновит ИТ-технику
Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области объявил открытый конкурс № 255к-2081 на поставку компьютерной и оргтехники. Начальная цена контракта не должна превышать 4,4 млн руб. Поставить техн
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