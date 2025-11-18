Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены

«Средства для бритья» Советский рекламный плакат средств для бритья (мыльный крем и тройной одеколон) по заказу Главпарфюмер. Интересный факт: “Тройной одеколон”, рекламируемый на этом плакате, был одним из самых популярных продуктов в СССР. Его название связано с использованием трех ключевых эфирных масел: лимонного, неролиевого и бергамотового. Хотя он изначально предназначался как ароматическое средство, советские мужчины часто использовали его не только как одеколон, но и как универсальное средство после бритья, антисептик, а иногда даже как дезинфектор. Этот продукт стал настолько культовым, что его до сих пор производят, и он остается символом советской эпохи!