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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Гигиена Hygiene раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека Средства для гигиены

Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены

«Мой руки» Плакат о правилах гигиены. Березовский М. 1949 год. «Мой руки» Плакат о правилах гигиены. Березовский М. 1949 год.
Мой руки после работы и перед едой (Семен Абрамович Семенов-Менес) 1931 Мой руки после работы и перед едой (Семен Абрамович Семенов-Менес) 1931
1983 год, Китай Китайский социальный постер, призывающий обратить внимание на гигиену рук. На переднем плане изображены двое детей, моющих руки, на заднем плане — мужской силуэт с яблоком и бактерии в левом верхнем углу. Художник Цзинь Цзифа. 1983 год, Китай Китайский социальный постер, призывающий обратить внимание на гигиену рук. На переднем плане изображены двое детей, моющих руки, на заднем плане — мужской силуэт с яблоком и бактерии в левом верхнем углу. Художник Цзинь Цзифа.
«РУКИ МОЙ ПЕРЕД ЕДОЙ!» 1985 год «РУКИ МОЙ ПЕРЕД ЕДОЙ!» 1985 год
«ТОВАРИЩИ! БОРИТЕСЬ С ЗАРАЗОЙ! УНИЧТОЖАЙТЕ ВОШЬ!» «ТОВАРИЩИ! БОРИТЕСЬ С ЗАРАЗОЙ! УНИЧТОЖАЙТЕ ВОШЬ!»
«УНИЧТОЖАЙТЕ МУХ!» К. Зотов, 1940 год. «УНИЧТОЖАЙТЕ МУХ!» К. Зотов, 1940 год.
Плакат «В грязи и нечистотах свивает себе гнёзда и плодится холера». 1919 г. Плакат «В грязи и нечистотах свивает себе гнёзда и плодится холера». 1919 г.
“Грязь и смерть - верные союзники” - Плакат РСФСР, 1920 год “Грязь и смерть - верные союзники” - Плакат РСФСР, 1920 год
Талон на мыло во время товарного дефицита. СССР, 1990 год Талон на мыло во время товарного дефицита. СССР, 1990 год
«15 миллионов человек покупают мыло Букет моей бабушки» Рекламный плакат мыла. Неизвестный художник, 1928 год. «15 миллионов человек покупают мыло Букет моей бабушки» Рекламный плакат мыла. Неизвестный художник, 1928 год.
«Средства для бритья» Советский рекламный плакат средств для бритья (мыльный крем и тройной одеколон) по заказу Главпарфюмер. Интересный факт: “Тройной одеколон”, рекламируемый на этом плакате, был одним из самых популярных продуктов в СССР. Его название связано с использованием трех ключевых эфирных масел: лимонного, неролиевого и бергамотового. Хотя он изначально предназначался как ароматическое средство, советские мужчины часто использовали его не только как одеколон, но и как универсальное средство после бритья, антисептик, а иногда даже как дезинфектор. Этот продукт стал настолько культовым, что его до сих пор производят, и он остается символом советской эпохи! «Средства для бритья» Советский рекламный плакат средств для бритья (мыльный крем и тройной одеколон) по заказу Главпарфюмер. Интересный факт: “Тройной одеколон”, рекламируемый на этом плакате, был одним из самых популярных продуктов в СССР. Его название связано с использованием трех ключевых эфирных масел: лимонного, неролиевого и бергамотового. Хотя он изначально предназначался как ароматическое средство, советские мужчины часто использовали его не только как одеколон, но и как универсальное средство после бритья, антисептик, а иногда даже как дезинфектор. Этот продукт стал настолько культовым, что его до сих пор производят, и он остается символом советской эпохи!
"Огонек", 1927 год. Нaдпись на обложке: «Не целуйтесь! Чepeз поцелуи при встрече больше всего pacпространяется повaльная болезнь этого года - грипп!» "Огонек", 1927 год. Нaдпись на обложке: «Не целуйтесь! Чepeз поцелуи при встрече больше всего pacпространяется повaльная болезнь этого года - грипп!»
Coвeтский плaкaт, 1929 год. Coвeтский плaкaт, 1929 год.
«Плюй в урну. Товарищи люди, будьте культурны! На пол не плюйте, а плюйте в урны!» (Маяковский, 1928) Текст на плакате: Омерзительное явление, что же это будет? По всем направлениям плюются люди. Плюются чистые, плюются грязные, плюют здоровые, плюют заразные. Плевки просохнут, станут легки, и вместе с пылью летают плевки. В легкие, в глотку несут чахотку. Плевки убивают по нашей вине народу больше, чем на войне. «Плюй в урну. Товарищи люди, будьте культурны! На пол не плюйте, а плюйте в урны!» (Маяковский, 1928) Текст на плакате: Омерзительное явление, что же это будет? По всем направлениям плюются люди. Плюются чистые, плюются грязные, плюют здоровые, плюют заразные. Плевки просохнут, станут легки, и вместе с пылью летают плевки. В легкие, в глотку несут чахотку. Плевки убивают по нашей вине народу больше, чем на войне.
Иди в баню после работы (Неизвестный художник) 1932 Иди в баню после работы (Неизвестный художник) 1932
«Прядильщицы и ткачихи! После работы — под душ! Температура воды 33°» Петров Н. Г., 1962 год. «Прядильщицы и ткачихи! После работы — под душ! Температура воды 33°» Петров Н. Г., 1962 год.
«После работы. Душ», 1956 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 200 x 130 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки «После работы. Душ», 1956 г. Дейнека Александр Александрович Холст, масло 200 x 130 см Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки
«Являйся в школу чистым, причесанным и опрятно одетым» (1944) Правила для учащихся от Института Санитарного Просвещения (Наркомздрав СССР). «Являйся в школу чистым, причесанным и опрятно одетым» (1944) Правила для учащихся от Института Санитарного Просвещения (Наркомздрав СССР).
Агитационный плакат 1931 г. Денисовский Николай Федорович (1901-1981) Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) Агитационный плакат 1931 г. Денисовский Николай Федорович (1901-1981) Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930)
За чистоту в быту и коммунальной квартире! (Невлер К.) 1981 год За чистоту в быту и коммунальной квартире! (Невлер К.) 1981 год

СОБЫТИЯ


18.11.2025 Utrace: производители товаров гигиены смогут подготовиться к обязательной цифровой маркировке при помощи Utrace HUB

Utrace, российский разработчик решений для управления цифровой маркировкой, адаптирует свой флагманский продукт Utrace HUB под требования производителей и импортеров товаров личной гигиены. Облачная платформа позволит выстроить процесс работы и заранее подготовиться к периоду, когда маркировка таких товаров станет обязательной. Об этом CNews сообщили представители Utrace.
25.04.2024 Языковая модель Napoleon IT проанализировала отзывы и составила список улучшений продукта для производителя средств гигиены

ИИ-компания Napoleon IT представила собственную большую языковую модель (LLM), созданную для интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах, для производителя средств гигиены Cotton Club. Благодаря «Наполеон.Отзывы» у компании появилась возможность контролировать качество товаров на маркетплейсах, следить за сохранностью продукции и оперативно реагировать на
08.11.2021 Группа компаний АЛМИ осуществила поставку ПО в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области

В рамках стратегии импортозамещения ГК АЛМИ поставила в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» бессрочные лицензии своей операционной системы AlterOS в редакции Desktop. Полученные лицензии получили полную техническую поддержку с возможностью об
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас»

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» самостоятельно настроили и внедрили систему электронного документооборота «Этлас». ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в чукотском

11.10.2016 Центр гигиены Москвы перешел на единую систему финансово-хозяйственной деятельности

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» объявил о внедрении единой системы финансово-хозяйственной деятельности на базе «Парус – Бюджет 8». Как рассказали CNews в учреждении, с программным про
31.07.2015 В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес»

В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начато внедрение «eDocLib: Актив Бизнес» – системы по управлению корпоративным контентом и взаимодействием персонала в процессе работы с документам
30.03.2015 «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае выбрал «eDocLib: Актив Бизнес» для организации взаимодействия сотрудников

В «Центре гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае (ФБУЗ ЦГЭ) стартовал проект по созданию единой системы автоматизации. Внедряемая система будет решать задачи по управлению корпоративным документооборо
08.04.2014 Стартовало внедрение системы «Дело» в ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

В Испытательном лабораторном центре (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» начато внедрение системы электронного документооборота «Дело», тиражного продукта компании «Электронные Офисные Системы». Проект ведет НПЦ «Космос-
28.04.2008 Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области нуждается в ИТ-услугах

ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области ищет поставщика услуг по техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники филиалов, в связи с чем объявил открытый аукцион. Стоимость услуг соста
14.06.2007 Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге купит компьютеры и оргтехнику

Федеральное государственное учреждение здравоохранения - центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге объявил о проведении открытого конкурса №26-15/16, по итогам которого определит поставщика компьютерной и оргтехники. На закупку указанной техники цен
30.03.2007 Центр гигиены Московской области обновит ИТ-технику

Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области объявил открытый конкурс № 255к-2081 на поставку компьютерной и оргтехники. Начальная цена контракта не должна превышать 4,4 млн руб. Поставить техн

Публикаций - 304, упоминаний - 307

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 14
Samsung Electronics 11064 9
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Microsoft Corporation 25774 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Apple Inc 13154 6
LG Electronics 3735 6
Intel Corporation 12811 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
SAP SE 5601 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Xiaomi - Сяоми 2231 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МегаФон 10742 4
Huawei 4675 4
9594 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 4
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 4
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Accenture plc 719 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
HP Inc. 5883 3
Oracle Corporation 7074 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Крок - Croc 1964 3
Philips 2099 3
Sony 6739 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 3
Google LLC 12687 3
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 12
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Магнит Аптека 21 6
Unilever - Юнилевер Русь 171 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 5
X5 Group - Перекрёсток 640 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Miele - Миле 139 4
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 4
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 8 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Магнит Косметик - М.Косметик 49 3
Huggies - Хаггис 8 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 3
Dyson 157 3
Самсон-Фарма 7 3
X5 Group - Чижик 61 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Beurer - Бойрер 19 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
Кибердом 43 2
СиЭс Медика - CS Medica 8 2
Water Pik - Waterpik 5 2
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Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
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Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
WFEO - World Federation of Engineering Organizations - Federation Mondiale des Organisations d'Ingenieurs - Всемирная федерация инженерных организаций, ВФИО - Mondialogo Engineering Award 1 1
American Heart Association - Американская кардиологическая ассоциация 2 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 14
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