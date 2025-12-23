Разделы

Романовская Лариса


СОБЫТИЯ


23.12.2025 «Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента 1
10.04.2024 ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств 1
17.10.2022 X5 запустила доставку через «Яндекс еду» 1
07.10.2022 «Сбермаркет» запустил доставку из Vprok.ru 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Романовская Лариса и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 2
Yandex - Яндекс 8490 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 2
X5 Group - Перекрёсток 606 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
Яндекс.Доставка 95 1
36,6 - аптечная сеть 92 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 1
Лента - Сеть розничной торговли 2275 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
X5 Group - Чижик 51 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 321 1
X5 Group - Перекресток Впрок (Vprok) 32 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 108 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Катасонов Сергей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1622 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2671 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3229 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2212 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 788 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 359 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 761 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 48 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

