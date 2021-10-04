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Окей
О'Кей
Гипермаркет


04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 2
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 3
29.12.2020 Оборот igooods в 2020 году вырос до 7,8 млрд рублей 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
15.10.2020 Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету» 1
17.08.2020 «Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот 1
03.02.2020 «Рексофт» разработал новую версию адаптивного сайта интернет-магазина для сети «О’кей» 1
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России 1
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 1
02.07.2018 Гипермаркеты «О’кей» переходят на систему «БОСС-Кадровик» 1
06.06.2018 «Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей» 2
10.10.2017 «Яндекс» запустил голосового помощника с чувством юмора 1
22.07.2016 «Корус Консалтинг» внедрил решение для передачи данных в ЕГАИС для розничной сети «О'Кей» 4
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет» 1
14.06.2016 Сеть магазинов «О'Кей» с помощью решений JDA Software намерена увеличить объемы продаж 1
22.04.2016 «О'Кей» запустила iOS-приложение для совершения онлайн-покупок 3
15.12.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал еще один распределительный центр розничной сети «О'Кей» 1
02.12.2015 «О'Кей» приступил к трансформации ИТ-инфраструктуры вместе с «Корус Консалтингом» 4
23.11.2015 Обзор гарнитуры Jabra Eclipse: качество в миниатюре 1
14.10.2015 Сеть «О'Кей» выбрала платформу IBM Commerce для оптимизации обслуживания покупателей 1
12.03.2015 Google анонсировал «убийцу» Macbook с вдвое большим числом портов 1
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске 1
24.02.2015 Гипермаркет «О'Кей» открывает интернет-магазин 2
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге 1
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2014 «Корус Консалтинг» внедрил Manhattan Scale в розничной сети «О'Кей» 2
04.05.2014 Обзор игры The Amazing Spider-Man 2: паучок в плену коммерции 1
28.04.2014 Обзор игры LEGO The Hobbit: тщетное туда и унылое обратно 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
16.03.2014 Обзор игры Castlevania: Lords of Shadow 2 – торжество журналистского лицемерия 1
10.01.2014 Nokia Lumia 2520: обзор первого планшета компании 1
15.03.2013 Ритейл не сможет существовать без ERP 1

Публикаций - 48, упоминаний - 62

Окей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 8
Microsoft Corporation 11143 7
Google LLC 7168 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
Рексофт - Reksoft 202 2
SAP SE 3218 2
Veeam Software 250 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
Samsung Electronics 5714 1
IBM 3554 1
Крок 1221 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
JDA Software Group 25 1
Белый Ветер Цифровой 114 1
ОБИТ 43 1
Yandex - Яндекс 4101 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Dynatrace 46 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Naumen - Наумен 342 1
Acer Group 1372 1
Ланит ГК 1160 1
3770 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Intel Corporation 4198 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
VMware 1829 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Открытие ФК 538 5
О’Кей - Сеть магазинов 61 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
PepsiCo - Пепсико 95 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Zara - Зара 19 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 16 1
Joom - маркетплейс 13 1
Метрополис ТРК 29 1
Uniqlo 5 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
O’STIN - Остин 8 1
ВсеИнструменты.ру 10 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
Золотой Вавилон ТРЦ 7 1
H&M 12 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Procter&Gamble - P&G 94 1
AliExpress 275 1
Adidas 97 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Спортмастер 116 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Утконос 99 1
re:Store 106 1
Евросеть 890 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
iGooods 10 1
X5 Group - Перекресток 204 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1127 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1208 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2385 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2990 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1134 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant 26 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 214 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
Google Chrome - браузер 1118 2
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 1
Microsoft Office 365 769 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Intel Celeron N 10 1
Microsoft AlwaysON Failover Cluster 1 1
Intel Pentium Silver - Cерия процессоров 4 1
Корус Консалтинг SaaS WMS Manhattan SCALE 10 1
HCL Commerce - ранее IBM Websphere Commerce 6 1
Acer Chromebook Spin 6 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 135 1
Wacom EMR 11 1
JDA Floor Planning 2 1
Jabra Eclipse 1 1
Nintendo DS - игровая консоль 140 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Office 1948 1
Apple - App Store 2198 1
WhatsApp Messenger 654 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 459 1
Google Gmail 606 1
Козырь Сергей 30 9
Быстров Константин 19 9
Строкович Антон 45 9
Стуров Дмитрий 25 7
Саркисов Артур 5 1
Полозова Елена 1 1
Урывская Лидия 5 1
Кузин Вадим 34 1
Кубанов Вячеслав 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Мищенко Евгений 14 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Васильев Григорий 35 1
Путин Владимир 1828 1
Бондарик Александр 5 1
Цапок Михаил 2 1
Бургер Армин 1 1
Ременникова Елена 8 1
Агеенков Александр 1 1
Шевченко Евгений 55 1
Егоров Александр 48 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Садовенко Илья 60 1
Баринов Александр 23 1
Путятинский Сергей 53 1
Платонов Михаил 38 1
Кунис Григорий 7 1
Кириченко Игорь 41 1
Хомков Игорь 40 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Савельев Александр 29 1
Попов Александр 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1063 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 585 3
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Европа 3781 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Грузия 693 1
Россия - Уфа 646 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Белгород 245 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Восточная Европа 1688 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Украина 3389 1
Россия - Омск 631 1
Россия - Владивосток 866 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Барнаул 361 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Казахстан - Республика 2646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Русский язык 991 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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