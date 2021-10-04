Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Окей
О'Кей
Гипермаркет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 62
Окей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2485 8
|Microsoft Corporation 11143 7
|Google LLC 7168 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
|Рексофт - Reksoft 202 2
|SAP SE 3218 2
|Veeam Software 250 2
|BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
|Samsung Electronics 5714 1
|IBM 3554 1
|Крок 1221 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
|JDA Software Group 25 1
|Белый Ветер Цифровой 114 1
|ОБИТ 43 1
|Yandex - Яндекс 4101 1
|GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
|Software AG & IDS Scheer 109 1
|Dynatrace 46 1
|NtechLab - НтехЛаб 78 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Naumen - Наумен 342 1
|Acer Group 1372 1
|Ланит ГК 1160 1
|1С 3770 1
|Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
|Intel Corporation 4198 1
|SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
|Google Russia - Гугл Россия 48 1
|VMware 1829 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Козырь Сергей 30 9
|Быстров Константин 19 9
|Строкович Антон 45 9
|Стуров Дмитрий 25 7
|Саркисов Артур 5 1
|Полозова Елена 1 1
|Урывская Лидия 5 1
|Кузин Вадим 34 1
|Кубанов Вячеслав 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Мищенко Евгений 14 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Васильев Григорий 35 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бондарик Александр 5 1
|Цапок Михаил 2 1
|Бургер Армин 1 1
|Ременникова Елена 8 1
|Агеенков Александр 1 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Егоров Александр 48 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Садовенко Илья 60 1
|Баринов Александр 23 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Платонов Михаил 38 1
|Кунис Григорий 7 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Хомков Игорь 40 1
|Lin James - Лин Джеймс 14 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Савельев Александр 29 1
|Попов Александр 26 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 3
|Wikipedia - Википедия 278 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767905, в очереди разбора - 671590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru