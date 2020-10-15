Сеть гипермаркетов «О’кей» подключилась к «Сбермаркету»

O`key Group S.A., российская розничная сеть по торговле продуктами питания, и федеральный сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» подписали соглашение о сотрудничестве. «Сбермаркет» приступил к приему заказов, сборке и доставке товаров из сети гипермаркетов “О’кей”.

На первоначальном этапе к сервису «Сбермаркет» будут подключены гипермаркеты «О’кей» в 4 городах присутствия сети – Омск, Уфа, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. География доставки в дальнейшем будет расширяться. Электронный каталог продукции, доступной к заказу через сайт и мобильное приложение «Сбермаркет», будет включать в себя более 17 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе продукцию категории ultra-fresh, бакалею, свежие фрукты и овощи, выпечку, кондитерские изделия, готовые блюда, напитки, детские товары и товары повседневного спроса по ценам, аналогичным стоимости в гипермаркете, включая скидки и акционные предложения.

Благодаря интеграции в специализированные сервисы сеть получит дополнительный канал продаж, расширит географию доставки продуктов и привлечет новую аудиторию.

Также «О’кей» запустила в 2015 г. и развивает собственный сервис okeydostavka.ru. Во втором квартале сервис okeydostavka.ru нарастил свои мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос. Онлайн-продажи выросли на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в Москве этот показатель вырос на 86% в годовом выражении.

Армин Бургер, генеральный директор ГК «О’кей», сказал: «Сегодня один из ключевых приоритетов компании – развитие омниканальных продаж, что невозможно без синергии с партнерами. Благодаря сотрудничеству с сервисом «Сбермаркет» мы сможем предложить еще большему количеству наших покупателей свежие и качественные продукты по приемлемым ценам и с доставкой в максимально короткий срок».

Артур Саркисов, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «О’кей» – один из любимых брендов российских потребителей, и мы рады объявить о начале нашего сотрудничества. Уверен, что клиенты оценят удобство нашего сервиса и высокое качество сборки и доставки от экспертов по закупкам и курьеров «Сбермаркета».