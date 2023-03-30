«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и розничная сеть «О’кей» заключили долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Главная цель партнёрства — усилить позиции обеих компаний на рынке доставки продуктов (e-grocery) и развивать новые форматы сотрудничества. Соглашение подписано на 7 лет и подразумевает реализацию ряда совместных проектов в сфере электронной коммерции, а также предоставление покупателям «О’кей» новых сервисов для разнообразия клиентского опыта. «Сбермаркет» начал работать с командой сети гипермаркетов «О’кей» в октябре 2020 г. Сейчас доставка доступна в 21 городе, к ней подключено уже 55 гипермаркетов.

Стратегическое партнерство предполагает и расширение географии доставки на все города присутствия ретейлера.

Кроме того, «О’кей» подключит «Сбермаркет» к услуге по исполнению заказов с собственных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курьеры сервиса. Такое решение позволит ритейлеру расширить географию присутствия собственного сервиса доставки, предложив широкий ассортимент свежих продуктов питания и непродовольственных товаров большому числу покупателей по всей стране.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса в «Сбермаркете», сказал: «Одна из ключевых целей «Сбермаркета» — быть надёжным операционным и технологическим партнёром ритейлеров в развитии онлайн-торговли. Мы начали доставлять заказы клиентам из магазинов «О’кей» в 2020 г. и рады, что наше сотрудничество с сетью «О’кей» переходит на уровень стратегического партнерства. У нас есть общие бизнес-цели на долгосрочный период и в ближайшее время мы предложим пользователям дифференцировать опыт покупок любимых товаров из сети «О’кей».

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Елена Ременникова, директор по электронной коммерции компании «О’кей», сказала: «Сотрудничество со «Сбермаркетом» отвечает нашим стратегическим целям по развитию каналов продаж, расширению географии присутствия и охвата аудитории. Мы рады, что с помощью «Сбермаркета» жители одного из наших ключевых с точки зрения развития бизнеса городов смогут удобно и быстро оформлять и получать свежие и качественные продукты из гипермаркетов «О’кей».

В рамках сотрудничества «Сбермаркет» запустил в январе доставку из 10 гипермаркетов сети «О’кей» в Санкт-Петербурге. Заказ можно оформить на сайте или в приложении сервиса. Электронный каталог включает в себя ассортимент продуктов питания, детские товары, косметику, товары для животных, одежду, обувь и товары из других категорий, а также особенно востребованные клиентами товары под собственными торговыми марками сети «О’кей». Собирать заказы будут сборщики «Сбермаркета», которые внимательно отбирают товары и правильно упаковывают продукцию, чтобы не повредить её. Курьеры сервиса доставят товары до двери бесплатно в удобный для клиента день и промежуток времени. Благодаря сотрудничеству «Сбермаркета» и «О’кей» петербуржцам будут доступны более 30 тыс. наименований товаров из разных категорий.

Российская розничная сеть «О’кей», которая специализируется на торговле продуктами питания, открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 г. Сегодня у сети 79 гипермаркетов в крупнейших городах России — в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах.