«Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей»

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, выпустила обновление омниканального мобильного приложения сети гипермаркетов «О’кей».

В 2021 г. кросс-функциональная команда «О’кей» и «Рексофт» завершила работу над полным редизайном и функциональным обновлением мобильного приложения ретейлера. Приложение представлено для платформ iOS и Android и соответствует лучшим практикам UI/UX и гайдлайнам для разработки мобильных приложений Google Material Design Guidelines и iOS Human Interface Guidelines.

Новое мобильное приложение «О’кей» отвечает мировому тренду One retail, когда клиенты ретейлера получают возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы «О’кей» с любого вида устройств через единое омниканальное приложение и независимо от того, где они совершают покупки – в гипермаркетах или онлайн.

Для нового мобильного приложения командой проекта был сделан современный дизайн, а также была проведена существенная работа над его юзабилити и навигацией. Была усовершенствована процедура регистрации и авторизации пользователей. Теперь она выполняется по проверочному коду, который отправляется по выбору пользователя на телефон или электронную почту. Вход можно осуществить по номеру мобильного, карте лояльности, электронной почте. Пользователю нет необходимости запоминать пароль для входа или восстановления доступа. Кроме того, выбранный механизм авторизации повышает уровень безопасности и исключает несанкционированный доступ к профилю клиента. В дальнейшем для удобства пользователя к регистрации будет добавлен анимационный блок, показывающий все новшества приложения. Он обучает работе с ними и приглашает сразу попробовать новую функциональность.

Добавлен и детализирован раздел «Любимые товары». Теперь приложение позволяет сформировать сразу несколько списков-шаблонов для регулярно повторяющихся покупок, например: «еженедельная закупка по выходным», «на дачу», «для родителей» и т.п. Благодаря «сквозной» технологии, список, сформированный пользователем в приложении, будет также доступен на его компьютере и наоборот. В разделе отображается стоимость товаров и их наличие в выбранном гипермаркете или интернет-магазине. Пользователь может быстрее оформить заказ, добавив полностью или частично созданный ранее список покупок в корзину.

Существенно переработана главная страница приложения. В ней сделан акцент на наиболее выгодные текущие предложения для конкретного пользователя. Теперь вся информация об акциях, скидках, бонусах и купонах собрана в одном месте и учитывает топовые предложения офлайн-гипермаркета в конкретном городе и акции интернет-магазина. Для этого была проведена интеграция мобильного приложения с системой офлайн-каталогов сети.

Что сегодня понимают под TestOps Интеграция

Добавлены новые фильтры для поиска товаров, ускоряющие процесс покупки. Также введен блок рекомендуемых смежных товаров с упрощенным механизмом перемещения выбранного продукта в корзину.

«Совместной командой «О’кей» и «Рексофт» проведена большая работа по оптимизации навигации в мобильном приложении для сохранения непрерывность оформления заказа и простоты возврата в корзину при любом дополнительном действии пользователя. Значительно повышена нативность всех разделов. Также мы поддерживали процесс обновления мобильного приложения для клиентов сети», – сказал Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт».

«Личный кабинет клиента сети «О’кей» соответствует принципу омниканальности — он общий для онлайн-заказов и розничных покупок, – сказала Елена Ременникова, директор по электронной коммерции ГК «О’кей» – к примеру, можно накопить бонусные баллы, приобретая товары в гипермаркете, и потратить их в интернет-магазине. Аналогичным образом схема работает и в обратную сторону. Сейчас мобильное приложение уже скачали более 200 тыс. пользователей, более 60% онлайн-заказов поступает именно через него».

Партнерство ГК «О’кей» и «Рексофт» стартовало в 2014 г. с момента начала работ по запуску направления электронной коммерции сети. Уже в 2015 г. совместными усилиями кросс-функциональной команды был запущен интернет-магазин «О’кей». Все годы команда продолжала работать над развитием и совершенствованием онлайн-платформы сети гипермаркетов. Сегодня okeydostavka.ru – это полностью омниканальная платформа, работающая по принципу One retail, когда онлайн- и офлайн-каналы органично сливаются, а покупателю становится одинаково удобно коммуницировать и совершать покупки в любом из них.