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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199446
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Потапов Николай

СОБЫТИЯ


13.08.2026 Россияне смогут на «Госуслугах» выбрать и купить себе место на кладбище 1
12.07.2022 «Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами 1
09.06.2022 Госструктурам придется признаться в том, какое иностранное ПО они используют, чтобы получить деньги на его замещение 1
26.04.2022 На фоне санкций госсектор начал спешно вкладывать деньги в ПО 1
08.12.2021 Якутские разработчики представят робота-уборщика для больших площадей 2
04.10.2021 «Рексофт» обновила мобильное приложение сети гипермаркетов «О’Кей» 1
03.02.2021 Команда «Рексофт» принимает участие в разработке онлайн-сервисов автокредитования ВТБ 1
25.01.2021 «О’КЕЙ» и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году 1
23.12.2020 Робот-дезинфектор от инженеров СВФУ будет запущен на вокзалах РЖД 2
01.10.2020 Робот-дезинфектор начал работать в якутской школе 2
29.10.2019 «Рексофт» подписал партнерское соглашение с HCL Technologies 1
16.02.2011 «Рексофт» назначил нового руководителя центра разработки в Воронеже 2

Публикаций - 13, упоминаний - 17

Потапов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 489 9
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 547 1
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 1
SAP SE 5604 1
Microsoft Corporation 25781 1
Softline - Софтлайн 3745 1
9600 1
Ред Софт - Red Soft 1239 1
Oracle Corporation 7078 1
Autodesk 639 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1783 1
ESET - ESET Software 1161 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 521 1
Fortinet 452 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4974 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 711 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 1
ХайТэк - Hi-Tech 237 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 1
HCLTech - HCL Technologies - HCL Infosystems - HCL AXON - Axon Group 29 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 93 1
Agora Freight 2 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Резонанс НПП 407 1
BAIC Group - Foton Motor 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
Газпром нефть 726 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26283 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12963 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16277 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7472 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12260 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13649 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1316 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10707 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2231 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6039 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25836 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7709 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3149 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2777 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 523 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3667 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13935 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4860 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 317 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1666 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12220 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26334 1
Вентилятор - Fan 1078 1
Принтер - скорость печати 590 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3034 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4881 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5030 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18145 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8306 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35061 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3167 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3836 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28303 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13968 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4605 1
Google Android 15255 3
Apple iOS 8588 3
СВФУ - Фотон Vedroid - Vedroid Foton - робот-дезинфектор 2 2
Microsoft Windows 16898 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 1
Google Material Design - Google Material UI - стиль графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений 50 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Ременникова Елена 10 2
Кравченко Игорь 11 1
Петров Виктор 34 1
Шадрин Федот 1 1
Тюрина Елизавета 1 1
Путин Владимир 3459 1
Рустамов Рустам 548 1
Парфентьев Алексей 184 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Смирнов Алексей 269 1
Волотовская Елена 48 1
Сергеев Михаил 115 1
Лишенков Владимир 18 1
Гнедин Евгений 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166373 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 911 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 564 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1224 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 69 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 1
Казахстан - Республика 6055 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2534 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3343 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3184 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57743 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11723 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5779 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 701 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16087 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10891 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7530 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33788 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7544 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6179 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6768 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3176 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5514 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2714 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6697 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1908 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1147 1
Литий - Lithium - химический элемент 664 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1596 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1325 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 54 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6781 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3987 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5784 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21680 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2407 2
МАОУ Саха Политехнический лицей городского округа город Якутск 2 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
АГАТУ ФГБОУ ВО - Арктический государственный агротехнологический университет 1 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 62 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2665 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
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