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«Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Туту.ру», российский сервис поездок и путешествий, сообщили о старте сотрудничества. «Рексофт» стал одним из технологических партнеров «Туту.ру». Специалисты «Рексофт» вошли в команду, работающую над развитием как мобильного, так и веб-сервисов по бронированию отелей, которые входят в экосистему туристического сервиса.

«Собственные сервисы по бронированию отелей — это сейчас приоритет для многих тревел-компаний. Весной мы добавили поиск отелей в наши приложения на iOS и Android. Там же доступна покупка билетов на самолёт, поезд и автобус. Чтобы планировать поездку было легко и быстро, мы постоянно укрепляем нашу технологическую экспертизу. «Рексофт» пополнил нашу команду тестировщиками, чтобы отловить возможные баги в процессе поиска отеля и оформления заказа», — сказала Елизавета Тюрина, руководитель команды разработки «Туту отелей».

«Работа с веб-приложениями и высоконагруженными портальными решениями — одна из ключевых специализаций «Рексофт». Среди наших клиентов по этому направлению такие компании как S7 Airlines, сеть гипермаркетов «О'кей», мультимодальная платформа для организации логистических перевозок Agora Freight и пр. Мы рады поделиться накопленной экспертизой с коллегами из «Туту.ру», — отметил Николай Потапов, директор департамента развития бизнеса компании «Рексофт».

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