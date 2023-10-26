Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|26.10.2023
|
Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение
Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу тренеров, увеличить показатели самостоятельного прохождения курсов сотрудника
|02.02.2023
|
«Крок» модернизировал контакт-центр сервиса путешествий «Туту»
ИТ-компания «Крок» модернизировала контакт-центр сервиса путешествий «Туту» с помощью омниканального цифрового контура для коммуникации с клиентами. Благодаря ново
|12.07.2022
|
«Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами
«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Туту.ру», российский сервис поездок и путешествий, сообщили о старте сотрудничества. «Рексофт
|06.07.2022
|
Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве
олосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис путешествий, где можно купить билеты на поезда, самолеты и авто
|15.03.2022
|
Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру»
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Пользователи прил
|05.03.2021
|
«Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» начал продажу электронных билетов на автобусы. Это позволит путешественникам не трат
|11.12.2020
|
Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках
Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» первым подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских
|07.08.2020
|
Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»
Компании теряют клиентов ИТ-коалиция из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon направила жалобу в ФАС в адрес «Яндекса» на работу алгоритмо
