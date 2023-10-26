Разделы

Туту.ру Tutu.ru Новые Туристические Технологии, НТТ российский сервис путешествий Travel.ru

Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


26.10.2023 Платформа iSpring помогла Tutu перейти на онлайн-обучение

Компания Tutu внедрила платформу iSpring для корпоративного онлайн-обучения сотрудников. Это позволило оптимизировать работу тренеров, увеличить показатели самостоятельного прохождения курсов сотрудника
02.02.2023 «Крок» модернизировал контакт-центр сервиса путешествий «Туту»

ИТ-компания «Крок» модернизировала контакт-центр сервиса путешествий «Туту» с помощью омниканального цифрового контура для коммуникации с клиентами. Благодаря ново
12.07.2022 «Туту.ру» и «Рексофт» стали технологическими партнерами

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, и «Туту.ру», российский сервис поездок и путешествий, сообщили о старте сотрудничества. «Рексофт
06.07.2022 Треть россиян предпочитает путешествовать в одиночестве

олосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Tutu.ru («Туту.ру») — российский сервис путешествий, где можно купить билеты на поезда, самолеты и авто
15.03.2022 Отели теперь можно забронировать в едином приложении «Туту.ру»

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» запустил бронирование отелей в своих приложениях на iOS и Android. Пользователи прил
05.03.2021 «Туту.ру» начал продажу полноценных электронных билетов на автобус

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» начал продажу электронных билетов на автобусы. Это позволит путешественникам не трат
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» первым подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских

07.08.2020 Восемь знаменитых онлайн-сервисов пошли войной на «Яндекс»

Компании теряют клиентов ИТ-коалиция из восьми онлайн-сервисов: Ivi, Avito, «Циан», «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, «2ГИС» и Zoon направила жалобу в ФАС в адрес «Яндекса» на работу алгоритмо

Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
