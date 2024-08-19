S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7

S7 Airlines запустила автоматическую онлайн-регистрацию для зарубежных рейсов выборе услуги система зарегистрирует пассажира автоматически. Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines. Выбрать услугу можно сразу при покупке билета или позже в сервисе «Мои бронирова

S7 Airlines запускает сервис индивидуальной оценки работы бортпроводников Путешественники S7 Airlines после полета смогут оценить работу каждого члена кабинного экипажа. Обратная связ

«Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников ичество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс плюса». «Новая опция «Яндекс плюса» для всех, кто не представляет свою жизнь без путешествий, и мы верим, что он

«Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines вала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines на 400 рабочих мест. До внедрения сотрудники АО «Авиакомпания «Сибирь» работали с

«Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines ийский разработчик цифровых решений, работают над развитием сайта https://media.s7.ru/. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. Объединенная кросс-функциональная команда занима

S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку «Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» для тех, кто любит путешествовать. С этой опцией пользователи получат ранний доступ к распродажам S7, бесплатн

Выбор оптимальной архитектуры ИТ-решений для управления большими данными с использованием Cloud. Опыт компании S7 Airlines Организаторы: Stack Group​​ / M1Cloud​​ (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня), Digital Platforms и Hewlett Packard Enterprise, при участии спикера от компании S7 Airlines. На вебинаре Директор по архитектуре ИТ из "S7 ИТ" расскажет о своем опыте построения ИТ-архитектуры, как организована в части ИТ работа с большими данными в S7, как быстро предоста

«Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines (Reksoft) раскрывает подробности проекта по автоматизации процессов DevOps для контентной платформы S7 Airlines. Перед командой «Рексофт» была поставлена задача автоматизации DevOps для всей ко

Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов С 15 марта 2021 г. покупка авиабилетов на рейсы S7 Airlines доступна всем владельцам умной медиаприставки Sberbox. Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» прямо во время просмотра фильма из коллекции О

S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году ft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональна

S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов -калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и про

S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket яет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют» — SmartApps. Первыми решение S7 Airlines смогут оценить владельцы медиаприставки SberBox. Пользователи SberBox смогут прио

S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel снове стандарта IATA NDC – S7 Agent API, который обеспечивает агентам прямой доступ ко всем услугам S7 Airlines. В прошлом году мы подключили к блокчейн-платформе первого онлайн-агента, работаю

Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines и в авиации» Московского физико-технического института. Под руководством Павла Воронина специалисты S7 Airlines первыми в России разработали систему предиктивного технического обслуживания для

Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов Райффайзенбанк полностью автоматизировал систему расчетов для торговых агентов, продающих билеты S7 Airlines, с использованием технологий распределенных реестров. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут мгновенно проводить расчеты с крупнейшим частным авиаперевозчиком в России в режиме 24/7.

Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator , и Microsoft предлагают всем любителям авиации посмотреть на полет глазами профессионального пилота в продолжении известной серии гражданских авиасимуляторов Microsoft Flight Simulator. Онлайн-вылет S7 Airlines из Москвы в Инсбрук назначен на 4 сентября в 18:00 по московскому времени в сообществе авиакомпании во «Вконтакте». Среди путешественников есть те, кто всерьез увлекается авиацией,

Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines Авиакомпания S7 Airlines и Сбербанк завершают интеграцию собственных блокчейн-решений. Совместный проект п

Райффайзенбанк подключил S7 Airlines к СБП Райффайзенбанк подключил к приему оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) первую авиакомпанию – S7 Airlines. Теперь клиенты S7 смогут оплачивать билеты и другие услуги через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа. Авиакомпания S7 в кратчайшие сроки провела техническую интеграци

S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации кументов, поступающих из всех представительств компании, находящихся на территории России, и из ряда зарубежных представительств, и позволит к концу 2020 г. охватить 10% от бумажного документооборота S7 Group. В результате проекта время на обработку одного документа в S7 Group сократилось в 2,5 раза, а сотрудники бухгалтерии своевременно получают информацию для контроля и анализа рас

Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок Cisco объявила о том, что ее решения в области сетей на основе намерений были применены при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры в новом офисе S7 Group в Новосибирске. В рамках проекта впервые в России была применена архитектура Cisco DNA (Digital Network Architecture), которая позволила максимально автоматизировать процесс развертыва

Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц юля 2019 г. объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Блокчейн-пл

S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц о пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометричес

S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн ких гарантий. На основании цифрового смарт-контракта в системе AFSC (Aviation fuel smart contracts) S7 Airlines согласовывает предварительный объем топлива и его цену. Эти данные используются д

First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines re, международная ИТ-компания, разработала сервис для мобильного приложения российской авиакомпании S7 Airlines, участника глобального авиационного альянса oneworld. Проект выполнен в петербург

S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов ля воздушных судов Airbus A319. В течение года планируется подключить к системе большую часть парка S7 Airlines. Анализируя массив исторических данных по техническому обслуживанию воздушных суд

S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц ». Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволит идентифицировать пассажиров S7 Airlines и персонализировать услуги для посетителей бизнес-залов. Планируется, что видеока

В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн Блокчейн в авиабизнесеРоссийская компания S7 Airlines и Альфа-Банк, по их собственному заявлению, впервые в мире провели покупку авиаби

S7 впервые в мире оформила авиабилет через блокчейн с помощью «Альфа-Банка» Авиаперевозчик S7 Airlines объявил о первом в мире оформлении билета с помощью подключения к банковским серв

Технологии Sabre помогут S7 Airlines развивать продажи фирменных тарифов через агентства Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании S7 Airlines технологии для продвижения и продаж фирменных тарифов перевозчиков через более че

«Альфа-Банк» и S7 Airlines провели сделку с использованием технологии блокчейн «Альфа-Банк» совместно с S7 Airlines провёл сделку-аккредитив через блокчейн с использованием смарт-контрактов. Об это

Apple Pay доступен пассажирам S7 Airlines «S7 Airlines» объявила о доступности пассажирам авиакомпании возможности оплачивать авиабилеты

Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России аналитики, ИД «Бурда»; Максим Розанов, директор по BI решениям, Luxms; Павел Карасев, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс»; Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики, S7 Group; Петр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов,

S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group Компания Stack Group выступила партнером проекта по переносу корпоративных почтовых сервисов S7 Group в виртуальный дата-центр М1Cloud компании Stack Group, которая предоставила площадку и решение по виртуальной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили в Stack Group. IaaS-решение, которо

S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом но совершивший виртуальный полет, получит бесплатный авиабилет на перелет в выбранный город рейсами S7 Airlines и других авиакомпаний глобального авиационного альянса oneworld. Все участники бе

S7 Airlines представила приложение для Android S7 Airlines представила приложение для смартфонов на базе операционной системы Android. Пользователи смартфонов в новом приложении могут посмотреть расписание полетов S7 Airlines, выбрать удобный рейс, а также приобрести авиабилет, оплатив кредитной картой. Как и на сайте www.s7.ru, в приложении есть возможность забронировать билет и позже оплатить другими с

В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами ными метками в модуле управления складскими запасами комплекса приложений Oracle E-Business Suite в S7 Airlines (бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»). Отметим, что для управления складским комплек

S7 открыла регистрацию через интернет и киоски на все международные рейсы из Москвы Российский авиаперевозчик S7 Airlines объявил о запуске услуги самостоятельной регистрации на все международные рейсы авиакомпании, вылетающие из московского аэропорта «Домодедово». Ранее при вылете из аэропорта «Домоде

S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов Авиакомпания S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов, предлагая скидки до 70% на 70 направлений. Так, в период с 2 по 24 апреля 2009 г. бронирование авиабилетов на сайте S7 Airlines и оп

S7 Airlines будет использовать решение SITA Marketplace-Air Компания SITA объявила о том, что успешно провела внедрение нового сервиса SITA Marketplace-Air для авиaкомпании S7 Airlines. В рамках данного решения агенты S7 Airlines получат полный доступ к бронированию билетов более 530 авиакомпаний во всем мире, используя терминалы SITA Reservation. Агентам б