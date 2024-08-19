Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

S7 Airlines авиакомпания Сибирь S7 Group Группа компаний С7

S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.


19.08.2024 S7 Airlines запустила автоматическую онлайн-регистрацию для зарубежных рейсов

выборе услуги система зарегистрирует пассажира автоматически. Об этом CNews сообщили представители S7 Airlines. Выбрать услугу можно сразу при покупке билета или позже в сервисе «Мои бронирова
05.06.2024 S7 Airlines запускает сервис индивидуальной оценки работы бортпроводников

Путешественники S7 Airlines после полета смогут оценить работу каждого члена кабинного экипажа. Обратная связ
08.11.2023 «Яндекс плюс» запускает опцию для путешественников

ичество баллов Плюса и миль S7 с помощью «Яндекс пэй». Накопление баллов и миль происходит и с транзакций в сервисах «Яндекса», и при оплатах у внешних партнеров. Среди первых партнеров новой опции — S7 Airlines и «Яндекс путешествия». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс плюса». «Новая опция «Яндекс плюса» для всех, кто не представляет свою жизнь без путешествий, и мы верим, что он
27.09.2023 «Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines

вала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines на 400 рабочих мест. До внедрения сотрудники АО «Авиакомпания «Сибирь» работали с
25.10.2022 «Рексофт» развивает медиаплатформу S7 Airlines

ийский разработчик цифровых решений, работают над развитием сайта https://media.s7.ru/. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. Объединенная кросс-функциональная команда занима
08.09.2022 S7 Airlines и «Яндекс плюс» запускают совместную подписку

«Яндекс плюс» и S7 Airlines объявили о запуске совместной опции «Путешествия с S7 Airlines» для тех, кто любит путешествовать. С этой опцией пользователи получат ранний доступ к распродажам S7, бесплатн
08.12.2021 Выбор оптимальной архитектуры ИТ-решений для управления большими данными с использованием Cloud. Опыт компании S7 Airlines

Организаторы: Stack Group​​ / M1Cloud​​ (облачный сервис-провайдер корпоративного уровня), Digital Platforms и Hewlett Packard Enterprise, при участии спикера от компании S7 Airlines. На вебинаре Директор по архитектуре ИТ из "S7 ИТ" расскажет о своем опыте построения ИТ-архитектуры, как организована в части ИТ работа с большими данными в S7, как быстро предоста
12.07.2021 «Рексофт» автоматизировал DevOps для контентной платформы S7 Airlines

(Reksoft) раскрывает подробности проекта по автоматизации процессов DevOps для контентной платформы S7 Airlines. Перед командой «Рексофт» была поставлена задача автоматизации DevOps для всей ко
15.03.2021 Владельцы медиаприставки Sberbox смогут покупать авиабилеты S7 Airlines во время просмотра фильмов

С 15 марта 2021 г. покупка авиабилетов на рейсы S7 Airlines доступна всем владельцам умной медиаприставки Sberbox. Забронировать перелет можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» прямо во время просмотра фильма из коллекции О
08.02.2021 S7 Airlines и «Рексофт» подвели итоги совместной работы в 2020 году

ft), российский разработчик цифровых решений, подвели итоги совместной работы в 2020 г. Партнерство S7 Airlines и «Рексофт» стартовало в 2009 г. С этого момента объединенная кросс-функциональна
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов

-калькулятор на сайте авиакомпании рассчитает стоимость. После этого с заказчиком свяжется оператор S7 Airlines, чтобы уточнить все пожелания. Наконец, останется указать данные пассажиров и про
24.09.2020 S7 Airlines запускает собственное приложение на новой платформе «Сбера» – SmartMarket

яет создавать приложения для семейства виртуальных ассистентов «Салют» — SmartApps. Первыми решение S7 Airlines смогут оценить владельцы медиаприставки SberBox. Пользователи SberBox смогут прио
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel

снове стандарта IATA NDC – S7 Agent API, который обеспечивает агентам прямой доступ ко всем услугам S7 Airlines. В прошлом году мы подключили к блокчейн-платформе первого онлайн-агента, работаю
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines

и в авиации» Московского физико-технического института. Под руководством Павла Воронина специалисты S7 Airlines первыми в России разработали систему предиктивного технического обслуживания для

02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов

Райффайзенбанк полностью автоматизировал систему расчетов для торговых агентов, продающих билеты S7 Airlines, с использованием технологий распределенных реестров. Теперь клиенты Райффайзенбанка смогут мгновенно проводить расчеты с крупнейшим частным авиаперевозчиком в России в режиме 24/7.
31.08.2020 Первый онлайн-перелет S7 Airlines пройдет в новой версии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator

, и Microsoft предлагают всем любителям авиации посмотреть на полет глазами профессионального пилота в продолжении известной серии гражданских авиасимуляторов Microsoft Flight Simulator. Онлайн-вылет S7 Airlines из Москвы в Инсбрук назначен на 4 сентября в 18:00 по московскому времени в сообществе авиакомпании во «Вконтакте». Среди путешественников есть те, кто всерьез увлекается авиацией,

26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines

Авиакомпания S7 Airlines и Сбербанк завершают интеграцию собственных блокчейн-решений. Совместный проект п
14.07.2020 Райффайзенбанк подключил S7 Airlines к СБП

Райффайзенбанк подключил к приему оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) первую авиакомпанию – S7 Airlines. Теперь клиенты S7 смогут оплачивать билеты и другие услуги через СБП, что повышает безопасность и удобство платежа. Авиакомпания S7 в кратчайшие сроки провела техническую интеграци
23.06.2020 S7 внедрила Abbyy Flexicapture для автоматической обработки бухгалтерской документации

кументов, поступающих из всех представительств компании, находящихся на территории России, и из ряда зарубежных представительств, и позволит к концу 2020 г. охватить 10% от бумажного документооборота S7 Group. В результате проекта время на обработку одного документа в S7 Group сократилось в 2,5 раза, а сотрудники бухгалтерии своевременно получают информацию для контроля и анализа рас
28.11.2019 Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок

Cisco объявила о том, что ее решения в области сетей на основе намерений были применены при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры в новом офисе S7 Group в Новосибирске. В рамках проекта впервые в России была применена архитектура Cisco DNA (Digital Network Architecture), которая позволила максимально автоматизировать процесс развертыва
30.07.2019 Объем операций через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц

юля 2019 г. объем расчетов с агентами по продаже авиабилетов через блокчейн-платформу Альфа-банка и S7 Airlines превысил $1 млн в месяц. Об этом CNews сообщили в пресс-службе банка. Блокчейн-пл
04.07.2019 S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц

о пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометричес
27.08.2018 S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн

ких гарантий. На основании цифрового смарт-контракта в системе AFSC (Aviation fuel smart contracts) S7 Airlines согласовывает предварительный объем топлива и его цену. Эти данные используются д
14.03.2018 First Line Software разработала сервис для мобильного приложения S7 Airlines

re, международная ИТ-компания, разработала сервис для мобильного приложения российской авиакомпании S7 Airlines, участника глобального авиационного альянса oneworld. Проект выполнен в петербург
06.03.2018 S7 Airlines внедряет машинное обучение в техобслуживание самолетов

ля воздушных судов Airbus A319. В течение года планируется подключить к системе большую часть парка S7 Airlines. Анализируя массив исторических данных по техническому обслуживанию воздушных суд
29.01.2018 S7 Airlines внедряет технологию распознавания лиц

». Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволит идентифицировать пассажиров S7 Airlines и персонализировать услуги для посетителей бизнес-залов. Планируется, что видеока
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн

Блокчейн в авиабизнесеРоссийская компания S7 Airlines и Альфа-Банк, по их собственному заявлению, впервые в мире провели покупку авиаби
27.07.2017 S7 впервые в мире оформила авиабилет через блокчейн с помощью «Альфа-Банка»

Авиаперевозчик S7 Airlines объявил о первом в мире оформлении билета с помощью подключения к банковским серв
17.01.2017 Технологии Sabre помогут S7 Airlines развивать продажи фирменных тарифов через агентства

Sabre Corporation объявила о предоставлении авиакомпании S7 Airlines технологии для продвижения и продаж фирменных тарифов перевозчиков через более че
21.12.2016 «Альфа-Банк» и S7 Airlines провели сделку с использованием технологии блокчейн

«Альфа-Банк» совместно с S7 Airlines провёл сделку-аккредитив через блокчейн с использованием смарт-контрактов. Об это
06.10.2016 Apple Pay доступен пассажирам S7 Airlines

«S7 Airlines» объявила о доступности пассажирам авиакомпании возможности оплачивать авиабилеты
25.04.2016 Банк «Тинькофф», Ренессанс Кредит, S7 Group, Huawei, «Полиматика» обсудят, как развивается рынок BI в России

аналитики, ИД «Бурда»; Максим Розанов, директор по BI решениям, Luxms; Павел Карасев, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс»; Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики, S7 Group; Петр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei. CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов,

09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group

Компания Stack Group выступила партнером проекта по переносу корпоративных почтовых сервисов S7 Group в виртуальный дата-центр М1Cloud компании Stack Group, которая предоставила площадку и решение по виртуальной инфраструктуре. Об этом CNews сообщили в Stack Group. IaaS-решение, которо
03.04.2015 S7 Airlines представила установку Imagination Machine, позволяющую силой воображения управлять полетом

но совершивший виртуальный полет, получит бесплатный авиабилет на перелет в выбранный город рейсами S7 Airlines и других авиакомпаний глобального авиационного альянса oneworld. Все участники бе
19.06.2014 S7 Airlines представила приложение для Android

S7 Airlines представила приложение для смартфонов на базе операционной системы Android. Пользователи смартфонов в новом приложении могут посмотреть расписание полетов S7 Airlines, выбрать удобный рейс, а также приобрести авиабилет, оплатив кредитной картой. Как и на сайте www.s7.ru, в приложении есть возможность забронировать билет и позже оплатить другими с
21.06.2010 В S7 Airlines внедрена система штрих-кодирования для управления складскими запасами

ными метками в модуле управления складскими запасами комплекса приложений Oracle E-Business Suite в S7 Airlines (бренд ОАО «Авиакомпания «Сибирь»). Отметим, что для управления складским комплек
25.02.2010 S7 открыла регистрацию через интернет и киоски на все международные рейсы из Москвы

Российский авиаперевозчик S7 Airlines объявил о запуске услуги самостоятельной регистрации на все международные рейсы авиакомпании, вылетающие из московского аэропорта «Домодедово». Ранее при вылете из аэропорта «Домоде
10.04.2009 S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов

Авиакомпания S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов, предлагая скидки до 70% на 70 направлений. Так, в период с 2 по 24 апреля 2009 г. бронирование авиабилетов на сайте S7 Airlines и оп
11.02.2009 S7 Airlines будет использовать решение SITA Marketplace-Air

Компания SITA объявила о том, что успешно провела внедрение нового сервиса SITA Marketplace-Air для авиaкомпании S7 Airlines. В рамках данного решения агенты S7 Airlines получат полный доступ к бронированию билетов более 530 авиакомпаний во всем мире, используя терминалы SITA Reservation. Агентам б
04.12.2008 S7 ввела электронные билеты на новых направлениях

Компания S7 Airlines, крупнейший российский авиаперевозчик по количеству перевезенных пассажиров на внутренних авиалиниях, объявила об открытии 4 декабря 2008 г. продаж электронных билетов S7 Airline

Публикаций - 126, упоминаний - 160

S7 Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 11
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 9
Oracle Corporation 6688 8
МегаФон 8805 6
Microsoft Corporation 24625 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
Huawei 3933 6
Ростелеком 9700 5
SAP SE 5277 5
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 12 5
Stack Group - Стек Групп 159 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 5
8213 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 4
Softline - Софтлайн 2810 4
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 87 4
Рексофт - Reksoft 419 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 4
Commvault 172 4
Broadcom - VMware 2359 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Cisco Systems 5114 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 23 3
Apple Inc 12100 3
Авантаж 66 3
Google LLC 11775 3
ОБИТ 78 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 2
NetApp - Network Appliance 636 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Yota Devices - YD 101 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 15
Альфа-Банк 1769 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 8
Deutsche Lufthansa AG 118 8
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 6
Газпром нефть 618 6
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 62 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 6
Трансаэро - авиакомпания 59 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 5
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 5
British Airways - British Midland International 126 5
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 39 5
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 54 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 5
Ингосстрах СПАО 421 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 5
Спортмастер - Sportmaster 176 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 4
Brussels Airlines - авиакомпания 7 4
ВТБ - Почта Банк 466 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Югория - страховая компания 42 4
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 4
Boeing 1009 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 4
Unilever - Юнилевер Русь 151 4
Альфа-Капитал УК 102 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 69 5
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 5 1
OpenChain 1 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 14
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 13
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 9
Бронирование - Booking 576 9
Электронный билет - e-ticket 167 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 6
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 8
Google Android 13994 7
Apple iOS 7809 6
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 6
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 55 4
Microsoft Azure 1408 4
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 4
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 73 4
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 4
PIX RPA Platform. 75 4
PIX BI 52 4
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 34 4
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 61 3
Apple - App Store 2890 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Microsoft Azure Stack 74 3
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 33 3
Авантаж ЦОД 8 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 179 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 3
Яндекс.Плюс 191 3
Yandex Pay - Яндекс Пэй 62 3
Trip.com Group - SkyScanner 21 3
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Сбер - SberPortal 31 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 2
CloudМТS 25 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Воронин Павел 136 6
Кулюкина Светлана 4 4
Беляев Алексей 32 4
Дружинин Станислав 20 4
Минаев Андрей 15 4
Верещагин Руслан 4 4
Дмитрук Екатерина 3 3
Яткевич Александр 3 3
Громов Владимир 14 3
Рабинович Борис 8 3
Веретенников Игорь 14 3
Морозов Константин 10 3
Белый Зураб 4 3
Кутаков Павел 6 3
Мартыненко Владимир 3 3
Мамонов Вадим 5 3
Бутерин Виталий 30 2
Носов Николай 13 2
Путин Владимир 3171 2
Воронов Александр 9 2
Языков Александр 3 2
Абакумов Евгений 205 2
Джамалов Евгений 17 2
Галкин Николай 104 2
Костырко Артем 6 2
Жуков Сергей 38 2
Большаков Василий 10 2
Афанасьев Денис 71 2
Предтеченский Петр 18 2
Калегин Сергей 6 2
Кондарев Сергей 14 2
Черемных Андрей 29 2
Кузьмичев Виталий 4 2
Горохов Евгений 39 2
Лебедев Олег 16 2
Тихонов Сергей 14 2
Григорьева Анастасия 7 2
Никитин Андрей 45 2
Юдин Дмитрий 23 2
Пухов Евгений 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 144197 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 35
Россия - СФО - Новосибирск 4291 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 13
Германия - Федеративная Республика 12682 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 10
Казахстан - Республика 5525 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Япония 13282 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Украина 7608 6
Европа 21767 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 4
Беларусь - Белоруссия 5638 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 4
Сингапур - Республика 1849 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Нидерланды - Амстердам 607 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 3
Швеция - Королевство 3619 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 3
Армения - Ереван 199 3
Индия - Bharat 5432 3
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Польша - Республика 1959 2
Европа Восточная 3075 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 924 46
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 37
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 28
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 20
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 19
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 6
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 4
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 2
Rusbase 16 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
Crunchbase 74 1
Regnum - Регнум 112 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Flight International 64 1
РБК ТВ - телеканал 81 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Открытые системы ИД 174 1
Центр Красноярск - телеканал 2 1
Авиатранспортное обозрение 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 7
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 4
Gartner - Гартнер 3556 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
CNews AWARDS - награда 519 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews APPWards 36 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
Авиационный IT форум 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще