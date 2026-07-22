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S7 Airlines S7 TechLab С7 Техлаб
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 18
S7 Airlines и организации, системы, технологии, персоны:
|Михальский Евгений 4 4
|Жуков Андрей 17 3
|Гришко Олег 21 3
|Милехина Наталья 3 3
|Неретин Тимур 3 3
|Почкайлов Михаил 3 3
|Ежов Василий 48 3
|Веретенников Игорь 14 2
|Исаев Иван 2 2
|Муханов Николай 2 2
|Колупаев Денис 8 2
|Вахнин Павел 53 2
|Лукашкин Сергей 26 2
|Воронин Павел 196 2
|Якоб Дмитрий 18 1
|Средин Дмитрий 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Хомченко Дмитрий 13 1
|Чиков Сергей 18 1
|Любимов Александр 14 1
|Иссинский Ярослав 2 1
|Заянц Илья 57 1
|Макеев Дмитрий 19 1
|Мудрецова Татьяна 16 1
|Соколов Павел 15 1
|Ульихин Павел 36 1
|Ракович Дмитрий 8 1
|Камалов Фарид 6 1
|Бакуменко Андрей 2 1
|Жестеров Максим 3 1
|Шарова Елена 3 1
|Чернышова Елена 4 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Волков Николай 10 1
|Гришкин Вячеслав 2 1
|Дмитров Станислав 1 1
|Шведов Дмитрий 11 1
|Труненков Сергей 35 1
|Семион Кирилл 51 1
|Юсупов Аркадий 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.