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Индексная книга (каталог) CNews*
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S7 Airlines S7 TechLab С7 Техлаб

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


22.07.2026 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная коммерция» состоится 15 сентября 2026 года 1
19.11.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
07.12.2022 5 сфер, кроме криптовалюты, где используется блокчейн 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 2
15.06.2021 Как сделать проект внедрения интернета вещей успешным 1
13.04.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Интернет вещей 2021: тренды, проекты, результаты» состоится 25 мая 1
23.03.2021 Ростех рассчитал стоимость развития технологий распределенных реестров и интернета вещей до 2024 года 1
23.09.2020 S7 Airlines подключила к своей блокчейн-платформе онлайн-систему по продаже билетов Nemo.Travel 1
08.09.2020 Строить единый ИТ-ландшафт Сбербанка и его «дочек» будет выходец из S7 Airlines 2
02.09.2020 Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе S7 Airlines для автоматизации расчетов 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
25.10.2018 Топ-менеджеры крупнейших компаний обсудили применение ML/AI на RAIF 2018 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

S7 Airlines и организации, системы, технологии, персоны:

ТехЛАБ 26 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 3
Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 21 2
S7 Airlines - С7 ИТ - S7 IT - С7 Информационные технологии 10 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 122 2
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 37 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 538 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 536 1
eHouse 68 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 43 1
Siemens AG - Siemens Group 2670 1
Rubbles - Раблз 37 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Softline - Софтлайн Технологии - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 31 1
Samsung Electronics 11035 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5631 1
МегаФон 10690 1
Cisco Systems 5364 1
Yandex - Яндекс 9166 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
Huawei 4654 1
Accenture plc 718 1
Intel Corporation 12797 1
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1338 1
Oracle Corporation 7067 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1468 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9498 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1434 1
Schneider Electric 613 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
TeamViewer 138 1
Цифра ГК 161 1
NDC Technologies 42 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Biocad - Биокад 94 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1093 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 40 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2929 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1201 4
Читай-город–Буквоед - Book24, БУК 24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 39 3
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 3
РЖД Технологии - Цифровая логистика 21 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3138 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Альфа-Банк 1971 2
Северсталь ПАО - Severstal 623 2
Газпром нефть 723 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 210 2
Комус 110 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 73 2
Petroleum Trading - Петролеум трейдинг 2 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Группа Самолет 106 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Сбер - Еаптека 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ЭФКО ГК 29 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 1
Детский мир Казахстан 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Волма 7 1
РЖД - Российские железные дороги 2092 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ВТБ - Почта Банк 513 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2326 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1300 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6466 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1654 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2402 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4862 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7842 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1195 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1522 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3796 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13579 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8220 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4247 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13674 3
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 189 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5994 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5158 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13071 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3190 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6531 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2060 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3570 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1367 1
BI - Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 55 1
RRU - Remote radio unit - радиомодули 120 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1828 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6439 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1283 3
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 2
Izzzio - блокчейн платформа-фреймворк с открытым исходным кодом, с функциональностью смарт-контрактов 3 1
S7 Airlines - B2B-chain Блокчейн-платформа 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1755 1
ОРЛАН System 1 1
TeamViewer IoT - TeamViewer Frontline 4 1
TeamViewer Assist AR 3 1
Google Cloud Interconnect 6 1
Linux OS 11494 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 1
JavaScript - JS - язык программирования 1423 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 762 1
Apache Hadoop 470 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 737 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1353 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 651 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Docker - Платформа распределённых приложений 537 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 249 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 118 1
Yandex DataLens 65 1
Яндекс.Плюс 248 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 89 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 145 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 357 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 64 1
Сбер - СберБизнес - SberBusinessAPI - Fintech API 38 1
Яндекс.Едадил 24 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 113 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 120 1
Яндекс.Практикум 81 1
Yandex DataSphere 32 1
Raiffeisen R-chain - блокчейн-платформа 4 1
Михальский Евгений 4 4
Жуков Андрей 17 3
Гришко Олег 21 3
Милехина Наталья 3 3
Неретин Тимур 3 3
Почкайлов Михаил 3 3
Ежов Василий 48 3
Веретенников Игорь 14 2
Исаев Иван 2 2
Муханов Николай 2 2
Колупаев Денис 8 2
Вахнин Павел 53 2
Лукашкин Сергей 26 2
Воронин Павел 196 2
Якоб Дмитрий 18 1
Средин Дмитрий 6 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Хомченко Дмитрий 13 1
Чиков Сергей 18 1
Любимов Александр 14 1
Иссинский Ярослав 2 1
Заянц Илья 57 1
Макеев Дмитрий 19 1
Мудрецова Татьяна 16 1
Соколов Павел 15 1
Ульихин Павел 36 1
Ракович Дмитрий 8 1
Камалов Фарид 6 1
Бакуменко Андрей 2 1
Жестеров Максим 3 1
Шарова Елена 3 1
Чернышова Елена 4 1
Алешкин Сергей 65 1
Волков Николай 10 1
Гришкин Вячеслав 2 1
Дмитров Станислав 1 1
Шведов Дмитрий 11 1
Труненков Сергей 35 1
Семион Кирилл 51 1
Юсупов Аркадий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 3
Казахстан - Республика 6021 1
Европа 24933 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1246 1
Беларусь - Белоруссия 6273 1
Швеция - Королевство 3775 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8533 1
Индия - Bharat 5860 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1376 1
Германия - Федеративная Республика 13186 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6154 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 198 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6574 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2304 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15972 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6637 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8906 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 992 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 2
Экономический эффект 1333 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2108 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4795 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 162 1
Физика - Physics - область естествознания 2933 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8198 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7499 1
Ergonomics - Эргономика 1748 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2744 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1021 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8795 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3989 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5589 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3023 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6539 1
Энергетика - Energy - Energetically 5831 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7383 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2868 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1715 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2705 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1723 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1210 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 271 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 729 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 451 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 109 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 308 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 487 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2188 5
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
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