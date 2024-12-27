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Максмарт В2В Трейд B2B Трэйд B2Btrade B2B-маркетплейс

Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс

 "В2В Трейд", бренд Максмарт, B2B-маркетплейс «Максмарт» –  рынка маркетплейс быстрых корпоративных закупок стандартизованной (long-tail) номенклатуры, который оптимизирует закупочный процесс для крупных промышленных, строительных компаний и бизнеса любого масштаба. Преимуществом Максмарт по сравнению с другими электронными торговыми площадками является обеспечение полного цикла сделки от получения потребности от покупателя до автоматического формирования корзины на основании мэппинга номенклатуры покупателя и маркетплейса, автоматического выставления документов на входящую поставку и поставки в базис получателя. B2B-площадка обеспечивает автоматизацию процесса корпоративных закупок и оцифровывает производителей, обеспечивает консолидацию заказов и оптовые поставки до покупателя. Маркетплейс быстрых оптовых закупок Максмарт обеспечивает поставщикам и производителям продукции выход в интернет-пространство и доступ к  рынку бизнес-клиентов, экономя время и ресурсы.


27.12.2024 Маркетплейс быстрых закупок «Максмарт» открыл 13 фулфилмент-центров в крупнейших регионах России за 2024 год 2
13.12.2024 Запущена российская SRM-система для автоматизации закупочных процессов 5
10.07.2023 Операционное управление B2B-маркетплейса быстрых закупок «Максмарт» возглавил бывший операционный директор ГК «Медси» 4
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 13

Максмарт и организации, системы, технологии, персоны:

Ubirator - Убиратор 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Blue Sleep - Блю Слип 3 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 21 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Холдинг Аква 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 760 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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