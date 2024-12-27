Максмарт В2В Трейд B2B Трэйд B2Btrade B2B-маркетплейс
"В2В Трейд", бренд Максмарт, B2B-маркетплейс «Максмарт» – рынка маркетплейс быстрых корпоративных закупок стандартизованной (long-tail) номенклатуры, который оптимизирует закупочный процесс для крупных промышленных, строительных компаний и бизнеса любого масштаба. Преимуществом Максмарт по сравнению с другими электронными торговыми площадками является обеспечение полного цикла сделки от получения потребности от покупателя до автоматического формирования корзины на основании мэппинга номенклатуры покупателя и маркетплейса, автоматического выставления документов на входящую поставку и поставки в базис получателя. B2B-площадка обеспечивает автоматизацию процесса корпоративных закупок и оцифровывает производителей, обеспечивает консолидацию заказов и оптовые поставки до покупателя. Маркетплейс быстрых оптовых закупок Максмарт обеспечивает поставщикам и производителям продукции выход в интернет-пространство и доступ к рынку бизнес-клиентов, экономя время и ресурсы.
Максмарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Суховей Елена 5 1
|Ступин Родион 4 1
|Арифуллин Артем 1 1
|Слободенюк Анна 1 1
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