Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс

"В2В Трейд", бренд Максмарт, B2B-маркетплейс «Максмарт» – рынка маркетплейс быстрых корпоративных закупок стандартизованной (long-tail) номенклатуры, который оптимизирует закупочный процесс для крупных промышленных, строительных компаний и бизнеса любого масштаба. Преимуществом Максмарт по сравнению с другими электронными торговыми площадками является обеспечение полного цикла сделки от получения потребности от покупателя до автоматического формирования корзины на основании мэппинга номенклатуры покупателя и маркетплейса, автоматического выставления документов на входящую поставку и поставки в базис получателя. B2B-площадка обеспечивает автоматизацию процесса корпоративных закупок и оцифровывает производителей, обеспечивает консолидацию заказов и оптовые поставки до покупателя. Маркетплейс быстрых оптовых закупок Максмарт обеспечивает поставщикам и производителям продукции выход в интернет-пространство и доступ к рынку бизнес-клиентов, экономя время и ресурсы.