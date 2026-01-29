Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Blue Sleep Блю Слип

Blue Sleep - Блю Слип

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


29.01.2026 «М.видео» запустила продажу мебели на собственном маркетплейсе 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 1
30.09.2020 «Тилтех капитал» инвестировал в бренд товаров для сна Blue Sleep 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Blue Sleep и организации, системы, технологии, персоны:

Ubirator - Убиратор 9 1
Agama Internet System - Агама - Агама Информационные Технологии - Агама eGroup 28 1
ХимРар - Научно-исследовательский институт 7 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 3
ВкусВилл - Избёнка 192 2
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Холдинг Аква 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 745 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 453 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2824 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Аксессуары 4134 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 114 1
D2C - dealer-to-customer - модель продаж, при которой производитель продаёт товары напрямую потребителю 8 1
Семенов Гоша 1 1
Кобяков Илья 6 1
Арифуллин Артем 1 1
Слободенюк Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158006 3
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Германия - Федеративная Республика 12953 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8201 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2103 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 80 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4109 1
Европа 24669 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 778 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2969 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415579, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще