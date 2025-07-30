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ХимРар Научно-исследовательский институт

ХимРар - Научно-исследовательский институт

УПОМИНАНИЯ


30.07.2025 X-Com внедрила проходную систему в ЦВТ «ХимРар» 1
29.04.2021 «Тилтех капитал» инвестирует 1 млрд рублей в проекты на потребительских рынках 1
27.07.2020 Резидент «Сколково» представил платформу для разработки лекарств против COVID-19 2
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
11.07.2008 В Минобрнауки обсудят проблему подготовки кадров в фармацевтической промышленности 2
06.06.2008 Вопросы развития фармацевтической отрасли обсудили в Москве 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

ХимРар и организации, системы, технологии, персоны:

Балакам 2 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
Нейроком 4 1
Agama Internet System - Агама - Агама Информационные Технологии - Агама eGroup 28 1
К2Тех - К2 НейроТех 27 1
ЦВТ 72 1
Нейроматик 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейропроект 1 1
Нейрософт 4 1
Генериум 13 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Fibrum 9 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Neurotrend - Нейротренд 5 1
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
Yandex - Яндекс 7941 1
Softline - Софтлайн 3059 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 187 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Blue Sleep - Блю Слип 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 405 1
ВкусВилл - Избёнка 165 1
Инвитро - Invitro 71 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 67 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4675 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10971 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5657 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 85 1
Аналоговые технологии 2809 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 478 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 250 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 802 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16474 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7698 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12540 1
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 81 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4906 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3373 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15858 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2580 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69676 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7030 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25223 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1642 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5920 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 568 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17510 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5506 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6175 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13197 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54286 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Огородова Людмила 4 1
Иващенко Андрей 12 1
Путин Владимир 3276 1
Россия - РФ - Российская федерация 151440 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4577 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30731 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3723 2
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 739 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1333 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1145 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25131 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10331 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4131 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7119 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 60 1
Энергетика - Energy - Energetically 5333 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1935 1
Здравоохранение - Реабилитация 397 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6147 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1270 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16915 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53373 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9256 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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