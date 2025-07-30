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ХимРар Научно-исследовательский институт
УПОМИНАНИЯ
ХимРар и организации, системы, технологии, персоны:
|Огородова Людмила 4 1
|Иващенко Андрей 12 1
|Путин Владимир 3276 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151440 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44654 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
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