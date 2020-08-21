Разделы

21.08.2020 Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок

получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейс
04.12.2019 В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей

«ЭкзоАтлет», резидент «Сколково», в рамках III Международного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2019 представила первый российский экзоскелет для детей и подростков с двигательн
22.02.2019 Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini

ая компания биофонда РВК, анонсировала прототип детского экзоскелета. Детский российский экзоскелет Exoatlet Bambini разрабатывается для более эффективной нейрореабилитации детей и подростков с
25.04.2018 На Skolkovo Robotics показали обновленный медицинский экзоскелет

В рамках крупнейшего в России и Восточной Европе робототехнического форума Skolkovo Robotics компания «ЭкзоАтлет» впервые показала обновленную версию своего реабилитационного медицинского экзоскелета. В ближайшее время компания намерена сертифицировать свою разработку на европейском рынке и нача
28.11.2017 Российский экзоскелет будут продавать в Японии

«ЭкзоАтлет» - резидент Технопарка «Сколково» - создает совместное предприятие с южнокорейской

17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»

В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили

14.08.2015 В Москве стартовали клинические исследования первого российского медицинского экзоскелета

благодаря данным, полученным в ходе клинических исследований по применению медицинского экзоскелета ExoAtlet, нам удастся вывести процесс реабилитации людей с травмой спинного мозга на новый ур
16.04.2015 Начинаются испытания российского экзоскелета

Резидент Сколково компания "ЭкзоАтлет" совместно с  Российским национальным Исследовательским медицинским университетом в
14.08.2014 «ЭкзоАтлет» пришел в «Сколково»

Проект «ЭкзоАтлет» получил статус участника фонда «Сколково» и вошел в кластер информационных техноло

