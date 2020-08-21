Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейс

В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей «ЭкзоАтлет», резидент «Сколково», в рамках III Международного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2019 представила первый российский экзоскелет для детей и подростков с двигательн

Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini ая компания биофонда РВК, анонсировала прототип детского экзоскелета. Детский российский экзоскелет Exoatlet Bambini разрабатывается для более эффективной нейрореабилитации детей и подростков с

На Skolkovo Robotics показали обновленный медицинский экзоскелет В рамках крупнейшего в России и Восточной Европе робототехнического форума Skolkovo Robotics компания «ЭкзоАтлет» впервые показала обновленную версию своего реабилитационного медицинского экзоскелета. В ближайшее время компания намерена сертифицировать свою разработку на европейском рынке и нача

Российский экзоскелет будут продавать в Японии «ЭкзоАтлет» - резидент Технопарка «Сколково» - создает совместное предприятие с южнокорейской

Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили

В Москве стартовали клинические исследования первого российского медицинского экзоскелета благодаря данным, полученным в ходе клинических исследований по применению медицинского экзоскелета ExoAtlet, нам удастся вывести процесс реабилитации людей с травмой спинного мозга на новый ур

Начинаются испытания российского экзоскелета Резидент Сколково компания "ЭкзоАтлет" совместно с Российским национальным Исследовательским медицинским университетом в