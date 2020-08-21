Получите все материалы CNews по ключевому слову
ExoAtlet ЭкзоАтлет ExoАтлет Экзороботикс
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|21.08.2020
|
Отечественные экзоскелеты вышли на европейский рынок
получила европейский знак качества CE Mark на экзоскелеты для медицинской и социальной реабилитации ExoAtlet. Теперь продукты компании могут использоваться в медицинской практике стран Европейс
|04.12.2019
|
В «Сколково» представили первый российский экзоскелет для детей
«ЭкзоАтлет», резидент «Сколково», в рамках III Международного симпозиума по экзореабилитации ExoRehab Spotlights 2019 представила первый российский экзоскелет для детей и подростков с двигательн
|22.02.2019
|
Россияне создали детский экзоскелет Exoatlet Bambini
ая компания биофонда РВК, анонсировала прототип детского экзоскелета. Детский российский экзоскелет Exoatlet Bambini разрабатывается для более эффективной нейрореабилитации детей и подростков с
|25.04.2018
|
На Skolkovo Robotics показали обновленный медицинский экзоскелет
В рамках крупнейшего в России и Восточной Европе робототехнического форума Skolkovo Robotics компания «ЭкзоАтлет» впервые показала обновленную версию своего реабилитационного медицинского экзоскелета. В ближайшее время компания намерена сертифицировать свою разработку на европейском рынке и нача
|28.11.2017
|
Российский экзоскелет будут продавать в Японии
«ЭкзоАтлет» - резидент Технопарка «Сколково» - создает совместное предприятие с южнокорейской
|17.10.2016
|
Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»
В России начались клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Об этом CNews сообщили
|14.08.2015
|
В Москве стартовали клинические исследования первого российского медицинского экзоскелета
благодаря данным, полученным в ходе клинических исследований по применению медицинского экзоскелета ExoAtlet, нам удастся вывести процесс реабилитации людей с травмой спинного мозга на новый ур
|16.04.2015
|
Начинаются испытания российского экзоскелета
Резидент Сколково компания "ЭкзоАтлет" совместно с Российским национальным Исследовательским медицинским университетом в
|14.08.2014
|
«ЭкзоАтлет» пришел в «Сколково»
Проект «ЭкзоАтлет» получил статус участника фонда «Сколково» и вошел в кластер информационных техноло
ExoAtlet и организации, системы, технологии, персоны:
|Березий Екатерина 10 9
|Новиков Павел 107 9
|Путин Владимир 3379 8
|Дроздов Игорь 45 8
|Столбова Екатерина 20 7
|Ефимов Альберт 43 6
|Каем Кирилл 41 5
|Сапрыкин Юрий 15 5
|Каленчук Алексей 16 5
|Щеглова Юлия 24 5
|Шувалов Игорь 85 5
|Гудков Павел 18 4
|Андриянова Ольга 8 4
|Царевская-Дякина Наталья 18 3
|Верестникова Дарья 37 3
|Кузнецов Никита 12 2
|Беляков Алексей 30 2
|Ливанов Дмитрий 59 2
|Матвеев Евгений 13 2
|Дутов Сергей 10 2
|Медведев Дмитрий 1664 2
|Новицкий Роман 12 2
|Перцовский Олег 5 2
|Сидоров Юрий 6 2
|Блохин Павел 2 2
|Колесников Максим 27 2
|Чернышева Наталья 5 2
|Зарубина Камила 10 2
|Чудинов Дмитрий 69 2
|Бирюков Игорь 10 2
|Исаков Дмитрий 5 2
|Сибирский Юрий 4 2
|Сергунина Наталья 372 2
|Ляпунов Игорь 130 2
|Паршин Константин 64 2
|Морозов Михаил 18 1
|Аузан Александр 10 1
|Шпак Василий 266 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Кузнецов Владимир 45 1
|CRN 49 1
|РБК Инновации 47 1
|CNews Техноблог 62 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11436 1
|Ведомости 1284 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 320 1
|ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.