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Lender Invest Лэндэр Инвест


03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO 1
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» 1
21.09.2023 Малый бизнес привлек более 100 млн руб. через платформу резидента «Сколково» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Lender Invest и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
Stereotech - Стереотек 47 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Ovision - Овижн 46 1
С-Инновации 45 1
VisionLabs - ВижнЛабс 222 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 1
Цифра ГК 2442 1
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6193 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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