Инвестиционная платформа Lender Invest и АЦОД объявили о стратегическом партнерстве

Состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между инвестиционной платформой Lender Invest и Ассоциацией центров обработки данных (АЦОД).

Сотрудничество направлено на поддержку технологических компаний, работающих в сфере больших данных, и формирование благоприятной инфраструктуры для привлечения частных инвестиций, масштабирования бизнеса и выхода на публичные рынки.

В рамках соглашения планируется создание отраслевой площадки, которая позволит обеспечивать финансирование как для стартапов, так и для зрелых компаний, работающих в сфере обработки, хранения и аналитики данных. Предполагается организация экспертных мероприятий и стратегических сессий с участием представителей власти, бизнеса и научного сообщества, чтобы обеспечить всестороннее обсуждение вызовов и перспектив отрасли.

Также стороны намерены оказывать информационную и методическую поддержку проектам, включая разработку практических рекомендаций и распространение успешных кейсов. Важной частью сотрудничества станет продвижение российских флагманских решений на значимых отраслевых мероприятиях.

«Сектор больших данных — один из ключевых драйверов цифровой экономики, и мы готовы предлагать бизнесу в этой сфере гибкие инструменты финансирования на всех стадиях развития. Сотрудничество с АЦОД — это первый шаг в построении полноценного инвестиционного лифта для компаний в сфере Big Data: от привлечения финансирования до IPO», — сказал Дмитрий Исаков, генеральный директор Lender Invest.

«Рынок услуг ЦОДов демонстрирует хороший рост — более 40% в год. Поэтому мы объединяем наши усилия с Lender Invest для того, чтобы наши инвесторы могли вкладываться в технологические компании и получать впечатляющие результаты», — сказала Екатерина Ледокол, президент Ассоциации центров обработки данных.

Подписанное соглашение носит некоммерческий характер и основано на принципах прозрачности, равноправия и взаимной экспертизы. Стороны нацелены содействовать развитию отрасли, а также формировать в России инвестиционную инфраструктуру для компаний, работающих с данными, аналитикой и ИИ, открывая им путь на IPO.