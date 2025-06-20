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Исаков Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Инвестиционная платформа Lender Invest и АЦОД объявили о стратегическом партнерстве 1
18.03.2024 Факторинговая компания привлекла 20 млн руб. за два часа через платформу резидента «Сколково» 1
21.09.2023 Малый бизнес привлек более 100 млн руб. через платформу резидента «Сколково» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Исаков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 175 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 2
Stereotech - Стереотек 47 1
С-Инновации 45 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 46 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 234 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Цифра ГК 2485 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЦРТ Инновации 70 1
Beorg - Биорг 118 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 2
Рапид Био 102 2
Lender Invest - Лэндэр Инвест 5 2
Global Factoring Network - Глобал факторинг нетворк рус 3 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1701 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 104 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ЯКласс 68 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11937 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5565 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11630 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21035 1
Новиков Павел 101 1
Сидоренко Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149956 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16785 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19360 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 2
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 63 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11301 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
Импортозамещение - параллельный импорт 524 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6311 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 132 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49459 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 669 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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