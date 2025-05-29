Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получения различных мер поддержки и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Цифров

Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ Российские малые и средние предприятия заключили 245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору экономики: металлообработке, легкой промышленности, производству промышленных комплектующих, в том числ

На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом. Он позволит участникам платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Тех

«Корпорация МСП» запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса «Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей. Более 1,2 млн пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения

Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ На цифровой платформе МСП.РФ заработал специальный раздел для приема обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и «Корпорации МС

Более 168 тыс. человек прошли тестирование на МСП.РФ для заключения соцконтракта на открытие бизнеса С 2024 г. более 168,5 тыс. человек успешно прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для заключения социального контракта на запуск собственного дела. Общее количество участников тестирования с начала 2024 г., когда тестирование стало обязательным этапом, достигло почти

Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса Представители малого и среднего предпринимательства теперь могут воспользоваться на цифровой платформе МСП.РФ государственной услугой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Регистрация товарного знака». Также планируется интегрировать в платформу сервис по использовани

Более миллиона россиян стали пользователями МСП.РФ за три года Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития, за три года стали более 1,1 милл

Предприниматели получили более 18 млрд руб. микрозаймов через сервис МСП.РФ Предприниматели по итогам 2024 г. получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 18,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». Почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств,

Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.рф На Цифровой платформе МСП.рф совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи з

Число пользователей цифровой платформы «МСП.РФ» за 2,5 года превысило 900 тыс. Число пользователей запущенной в феврале 2022 г. цифровой платформы «МСП.РФ» превысило 900 тыс. В настоящее время им доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800

На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты Малому и среднему бизнесу на цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. Через «Витрину инвестиционн

Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ ь месяцев текущего года через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. В онлайн-режиме предпринимателям было выдано более 2,2 тыс. микрозаймов, которые они

Предприниматели теперь могут оценить рынок и создать бизнес-план через сервис на цифровой платформе МСП.РФ Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям цифровой платформы МСП.РФ. Он поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности. Об этом CNews сообщили

Почти 3,5 млрд рублей микрозаймов получили МСП через Цифровую платформу МСП.РФ с начала 2024 года малый и средний бизнес через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер микрозайма составил 2,3 млн руб. при средневзвешенной ставке 7,3%, что

Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тыс. предпринимателей Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» появился на МСП.РФ в декабре 2023 г. Он помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-то

МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ ыданных микрозаймов регионов возглавляет Иркутская область с общим объемов выданных через сервис на МСП.РФ микрозаймов свыше 426 млн руб. За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан с п

На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на цифровой платформе МСП.РФ. На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской

Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ» млрд руб. получил малый и средний бизнес с октября 2023 г., когда пользователям цифровой платформы «МСП.РФ» стал доступен сервис «Подбор и получение микрофинансирования». Льготную финансовую по

Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз За два года существования цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 г.

Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года рвый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. «За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государство

В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП обственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или зак

На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он поможет предпринима

На цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис для диагностики бизнес-процессов На цифровой платформе МСП.РФ запущен новый сервис «Бизнес-тренажер», объединивший 25 автоматизированных инструменто

Наталья Сергунина: Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на мсп.рф проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) опубликовано в разделе «Региональные меры поддержки» на портале мсп.рф. На интернет-площадке представлены тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, к

Меры поддержки малого и среднего бизнеса от пяти министерств станут доступны на цифровой платформе МСП.РФ На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств:

Почти 15 тыс. человек воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей на МСП.РФ Почти 15 тыс. пользователей цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Все

Цифровая платформа МСП.РФ начала сама предлагать предпринимателям подходящие им меры поддержки На цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей. Проак

15 регионов интегрировали новые онлайн-услуги и меры поддержки в цифровую платформу МСП.РФ На цифровой платформе МСП.РФ расширен перечень региональных мер поддержки и услуг, доступных малому и среднему бизн

Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу МСП.РФ. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП. На портале госуслуг во втором по

На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых На «Цифровой платформе МСП.РФ» появился блок «Самозанятым: старт, развитие, поддержка». Он включает в себя три раздела, которые позволяют на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации

VK упростит верификацию бизнес-сообществ «Вконтакте» через Цифровую платформу МСП.РФ Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает корпорация МСП, запускает тестирование упрощенной верифи

Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов и разместила адреса массовой регистрации би

На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя» На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Календарь предпринимателя». Он помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе всех важных событий и в одной вкладке отслеживать даты уплаты налого

Предприниматели могут запускать рекламу от «Яндекс бизнеса» через цифровую платформу МСП.РФ На цифровой платформе МСП.РФ появился еще один сервис — «Автоматический запуск рекламы с Яндекс бизнесом», который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых. Он поможет предпринимателям запустить рекламу своего

На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Доступ к закупкам крупных госкомпаний». Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ. Пользователи платформы могут сделать

Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования. Сервис позволяе

Почти 6000 начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на цифровой платформе МСП.РФ га, Краснодарского края. Всего с момента запуска сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы» и «Выбор налогового режима», «Получение электронной подписи» цифровой платформы МСП.РФ воспользовались почти 8000 раз. Некоторые предприниматели несколько раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана своего бизнеса. Сервисы стали доступны в феврале 2022 г. –

Более 12 тыс. предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ Более 12 тыс. предпринимателей со всей России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис «Расчет рейтинга бизнеса» на Цифровой платформе МСП.РФ. Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Такая возможность появилась на МСП.РФ в марте 2022 г. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, ка