ФНС РФ Реестр МСП Реестр малого и среднего предпринимательства


СОБЫТИЯ


29.05.2025 Более 800 тыс. раз предприниматели использовали цифровой профиль на МСП.РФ

С момента запуска цифрового профиля предпринимателя на цифровой платформе МСП.РФ данные из него более 800 тыс. раз использовались малым и средним бизнесом для получения различных мер поддержки и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП». «Цифров
28.05.2025 Почти 250 сделок заключил российский малый бизнес с отечественными и иностранными компаниями через МСП.РФ

Российские малые и средние предприятия заключили 245 сделок с частными отечественными и иностранными компаниями с использованием цифровой платформы МСП.РФ с 2022 г. Более половины всех заключенных соглашений относятся к реальному сектору экономики: металлообработке, легкой промышленности, производству промышленных комплектующих, в том числ
22.05.2025 На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов

Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом. Он позволит участникам платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Тех
25.04.2025 «Корпорация МСП» запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

«Корпорация МСП» запустила на цифровой платформе МСП.РФ социальную сеть для предпринимателей. Более 1,2 млн пользователей в личных кабинетах стала доступна функция создания публичных страниц с информацией о своем бизнесе и возможность общения
20.03.2025 Предприниматели смогут сообщить депутатам о системных проблемах бизнеса через МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ заработал специальный раздел для приема обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству и «Корпорации МС
17.03.2025 Более 168 тыс. человек прошли тестирование на МСП.РФ для заключения соцконтракта на открытие бизнеса

С 2024 г. более 168,5 тыс. человек успешно прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ для заключения социального контракта на запуск собственного дела. Общее количество участников тестирования с начала 2024 г., когда тестирование стало обязательным этапом, достигло почти

26.02.2025 Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса

Представители малого и среднего предпринимательства теперь могут воспользоваться на цифровой платформе МСП.РФ государственной услугой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) «Регистрация товарного знака». Также планируется интегрировать в платформу сервис по использовани
10.02.2025 Более миллиона россиян стали пользователями МСП.РФ за три года

Пользователями Цифровой платформы МСП.РФ, разработанной «Корпорацией МСП» и Минэкономразвития, за три года стали более 1,1 милл
22.01.2025 Предприниматели получили более 18 млрд руб. микрозаймов через сервис МСП.РФ

Предприниматели по итогам 2024 г. получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 18,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». Почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств,
10.10.2024 Субсидии и гранты федеральных министерств стали доступны на МСП.рф

На Цифровой платформе МСП.рф совместно с Минфином России стала доступна информация и бесшовный переход для подачи з
21.08.2024 Число пользователей цифровой платформы «МСП.РФ» за 2,5 года превысило 900 тыс.

Число пользователей запущенной в феврале 2022 г. цифровой платформы «МСП.РФ» превысило 900 тыс. В настоящее время им доступно более 30 онлайн-сервисов и свыше 800
08.07.2024 На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис для привлечения инвесторов в бизнес-проекты

Малому и среднему бизнесу на цифровой платформе МСП.РФ стал доступен новый сервис для привлечения финансирования. Через «Витрину инвестиционн
03.07.2024 Более 5,4 млрд рублей получили за полгода предприниматели через онлайн-сервис микрокредитования на МСП.РФ

ь месяцев текущего года через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. В онлайн-режиме предпринимателям было выдано более 2,2 тыс. микрозаймов, которые они

26.06.2024 Предприниматели теперь могут оценить рынок и создать бизнес-план через сервис на цифровой платформе МСП.РФ

Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям цифровой платформы МСП.РФ. Он поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности. Об этом CNews сообщили

13.06.2024 Почти 3,5 млрд рублей микрозаймов получили МСП через Цифровую платформу МСП.РФ с начала 2024 года

малый и средний бизнес через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ. Средний размер микрозайма составил 2,3 млн руб. при средневзвешенной ставке 7,3%, что
20.05.2024 Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тыс. предпринимателей

Сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях» появился на МСП.РФ в декабре 2023 г. Он помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-то
26.03.2024 МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ

ыданных микрозаймов регионов возглавляет Иркутская область с общим объемов выданных через сервис на МСП.РФ микрозаймов свыше 426 млн руб. За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан с п
04.03.2024 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на цифровой платформе МСП.РФ. На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской
13.02.2024 Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ»

млрд руб. получил малый и средний бизнес с октября 2023 г., когда пользователям цифровой платформы «МСП.РФ» стал доступен сервис «Подбор и получение микрофинансирования». Льготную финансовую по
08.02.2024 Предприниматели воспользовались сервисами МСП.РФ четыре миллиона раз

За два года существования цифровой платформы МСП.РФ к ее сервисам и продуктам предприниматели обратились более 4 млн раз, из них в 2023 г.
07.02.2024 Пользователи МСП.РФ более 4 млн раз воспользовались ее сервисами и продуктами за два года

рвый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов. «За два года работы цифровая платформа МСП.РФ стала востребованным механизмом взаимодействия малого и среднего бизнеса с государство
23.01.2024 В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП

обственности для малого и среднего бизнеса собрали в одном сервисе-агрегаторе на цифровой платформе МСП.РФ. Ранее информацию о свободном имуществе можно было получить только в офисе МФЦ или зак
16.01.2024 На МСП.РФ появился сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Продажи на маркетплейсах и в соцсетях». Он поможет предпринима
03.11.2023 На цифровой платформе МСП.РФ появился новый сервис для диагностики бизнес-процессов

На цифровой платформе МСП.РФ запущен новый сервис «Бизнес-тренажер», объединивший 25 автоматизированных инструменто
12.09.2023 Наталья Сергунина: Более 50 столичных мер поддержки доступно предпринимателям Москвы на мсп.рф

проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) опубликовано в разделе «Региональные меры поддержки» на портале мсп.рф. На интернет-площадке представлены тренинги, вебинары, курсы повышения квалификации, к
06.09.2023 Меры поддержки малого и среднего бизнеса от пяти министерств станут доступны на цифровой платформе МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств:
11.08.2023 Почти 15 тыс. человек воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей на МСП.РФ

Почти 15 тыс. пользователей цифровой платформы МСП.РФ из всех регионов России воспользовались сервисами для начинающих предпринимателей. Все
21.04.2023 Цифровая платформа МСП.РФ начала сама предлагать предпринимателям подходящие им меры поддержки

На цифровой платформе МСП.РФ заработал механизм адресного подбора услуг и мер поддержки для предпринимателей. Проак
07.04.2023 15 регионов интегрировали новые онлайн-услуги и меры поддержки в цифровую платформу МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ расширен перечень региональных мер поддержки и услуг, доступных малому и среднему бизн
25.01.2023 Предпринимателей будут официально уведомлять о планируемых проверках через «Госуслуги» и цифровую платформу МСП.РФ

согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала госуслуг и на цифровую платформу МСП.РФ. Об этом CNews сообщили представители корпорации МСП. На портале госуслуг во втором по
12.12.2022 На «Цифровой платформе МСП.РФ» создан специальный раздел для самозанятых

На «Цифровой платформе МСП.РФ» появился блок «Самозанятым: старт, развитие, поддержка». Он включает в себя три раздела, которые позволяют на разных этапах предпринимательской деятельности получать доступ к информации
02.12.2022 VK упростит верификацию бизнес-сообществ «Вконтакте» через Цифровую платформу МСП.РФ

Компания VK совместно с Цифровой платформой МСП.РФ, оператором которой выступает корпорация МСП, запускает тестирование упрощенной верифи
14.11.2022 Корпорация МСП на основании данных ФНС запустила сервис по проверке контрагентов по более чем 20 параметрам

Корпорация МСП совместно с ФНС России запустила на цифровой платформе МСП.РФ бесплатный сервис по проверке контрагентов и разместила адреса массовой регистрации би
28.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис «Календарь предпринимателя»

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Календарь предпринимателя». Он помогает представителям малого и среднего бизнеса быть в курсе всех важных событий и в одной вкладке отслеживать даты уплаты налого
21.10.2022 Предприниматели могут запускать рекламу от «Яндекс бизнеса» через цифровую платформу МСП.РФ

На цифровой платформе МСП.РФ появился еще один сервис — «Автоматический запуск рекламы с Яндекс бизнесом», который доступен для юридических лиц, ИП и самозанятых. Он поможет предпринимателям запустить рекламу своего
14.10.2022 На цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний

На цифровой платформе МСП.РФ заработал новый сервис «Доступ к закупкам крупных госкомпаний». Он предоставляет малому и среднему бизнесу возможность участия в закупках по 223-ФЗ. Пользователи платформы могут сделать

06.09.2022 Компании из ОАЭ, Индии, Армении и Азербайджана присоединились к цифровой платформе МСП.РФ

Крупные предприятия из Индии, ОАЭ, Армении и Азербайджана разместили свой спрос на продукцию российского малого бизнеса. В настоящий момент сервис МСП.РФ «Производственная кооперация и сбыт» отражает потребности 29 зарубежных компаний. Количество позиций, запрашиваемых иностранными заказчиками, составляет 282 наименования. Сервис позволяе
31.08.2022 Почти 6000 начинающих предпринимателей воспользовались специальными сервисами на цифровой платформе МСП.РФ

га, Краснодарского края. Всего с момента запуска сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы» и «Выбор налогового режима», «Получение электронной подписи» цифровой платформы МСП.РФ воспользовались почти 8000 раз. Некоторые предприниматели несколько раз возвращались к сервису по мере разработки бизнес-плана своего бизнеса. Сервисы стали доступны в феврале 2022 г. –

04.08.2022 Более 12 тыс. предпринимателей определили рейтинг своего бизнеса при помощи Цифровой платформы МСП.РФ

Более 12 тыс. предпринимателей со всей России прошли полную диагностику своего бизнеса через специальный сервис «Расчет рейтинга бизнеса» на Цифровой платформе МСП.РФ. Юрлица получили информацию о своем бизнесе по 44 показателям, а ИП – по 24. Такая возможность появилась на МСП.РФ в марте 2022 г. Рейтинг дает возможность пользователю узнать, ка
26.04.2022 «ТЭК-Торг» приняла участие в запуске сервиса для МСП по сбыту произведенной продукции и поиску партнеров

Оператор федеральной электронной площадки «ТЭК-Торг» сообщил о запуске нового сервиса для предпринимателей «Производственная кооперация и сбыт». Сервис, размещенный на платформе МСП.РФ, представляет собой цифровую платформу для взаимодействия между производителями продукции и заказчиками и разработан в соответствии с федеральными законами №223-ФЗ, №209-ФЗ, а также иным

