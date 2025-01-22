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Предприниматели получили более 18 млрд руб. микрозаймов через сервис МСП.РФ

Предприниматели по итогам 2024 г. получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму более 18,1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

Почти две трети – 65% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 30% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24% от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (18%).

«По итогам 2024 г. средний размер микрозайма составил 2,4 млн руб., средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,5%, что в три-четыре раза меньше ставок при банковском кредитовании, – отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. – Поддержка таким образом предоставлена почти 6,9 тыс. МСП из 84 регионов страны».

Калужские предприниматели в 2024 г. получили 11 микрозаймов на сумму 18,8 млн руб.

Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край и Удмуртская Республика (по 1,1 млрд руб.), Республика Крым (961 млн руб.), Иркутская область и Республика Татарстан (937 млн руб. и 914 млн руб. соответственно).

Государственные МФО ряда регионов снижают процентную ставку при получении заявки от пользователей цифровой платформы МСП.РФ. В акции «Минус % через сервис» участвуют государственные МФО Алтайского, Приморского и Хабаровского краев, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Саратовской и Тюменской областей, Удмуртской и Чувашской Республик.

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Поддержку через Цифровую платформу МСП.РФ получают и начинающие предприниматели из новых регионов.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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