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Россия - СФО - Иркутская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 4
07.09.2021 В иркутском онкодиспансере внедрена технология голосового заполнения медицинских документов группы ЦРТ 1
07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
19.08.2021 Власти передумали давать МТС, «Билайну» и «Мегафону» 28 миллиардов 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 1
01.07.2021 РТ МИС запустил сервис «Голосовой помощник 122» в девяти пилотных регионах 1
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.06.2021 Новикомбанк профинансирует выпуск гражданской продукции концерна «Автоматика» на 3 млрд рублей 1
24.05.2021 ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки 1
21.05.2021 Власти накажут «Почту России» за завышение цен на посылки. Реакция экспертов 1
19.05.2021 Tele2 установит 50 тысяч базовых 5G-ready станций Ericsson 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 3
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
29.04.2021 В эксперименте по маркировке упакованной воды уже приняли участие больше 3 тыс. компаний 1
21.04.2021 В тамбовском филиале МТС назначен новый директор 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 1
13.04.2021 В школах Татарстана будут изучать ОС Astra Linux 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 1
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
14.12.2020 «Крок» создала виртуальные рабочие места для 3D-проектировщиков «Иркутской нефтяной компании» 1
27.11.2020 На «Госуслугах» открылся сервис для жалоб на скорую помощь 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
19.11.2020 Иркутская область внедряет «Р7-Офис» в «цифровое рабочее место» 4
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 1
27.10.2020 Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт 5
26.10.2020 Службы скорой и неотложной помощи в Красноярском крае и Иркутской области переходят на ОС Astra Linux 3
01.10.2020 Центр медицины катастроф Иркутской области переходит на ОС Astra Linux 4
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 2
15.06.2020 Росатом представил инфраструктурные площадки для контейнерных ЦОД 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
20.04.2020 Tele2 запустил доставку SIM-карт с «Яндекс.Такси» 1

Публикаций - 565, упоминаний - 908

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 70
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 45
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 38
Ростелеком Сибирьтелеком 337 36
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 19
Ростех - Ростехнологии 2230 17
Microsoft Corporation 11628 15
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 14
3934 11
Скай Линк - Skylink 548 10
Ростелеком Связьинвест 773 9
Ростех - Концерн Автоматика 398 9
Samsung Electronics 5878 8
Синтерра - Synterra 602 7
Ericsson 899 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 7
Huawei 2750 7
Yandex - Яндекс 4129 7
Nokia Corporation 2546 6
IBM 3677 6
Ланит ГК 1185 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 605 6
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 6
Yota - Скартел 623 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
Navitel - Навител Навигатор 255 5
АйТи 771 5
Ростелеком Дальсвязь 228 5
VK - Mail.ru Group 2508 5
InterSystems - ИнтерСистемз 74 5
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Мотив - Екатеринбург-2000 105 5
Twitter 2205 5
Docsvision - ДоксВижн 814 5
Nokia Networks 54 4
Directum - Директум 693 4
HP Inc. 3043 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 42
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 25
Почта России ПАО 1586 15
Мострансавто 59 7
Иркутскэнерго ПАО 31 7
Евросеть 939 7
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
Единая транспортная карта 12 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 3
Почта Банк 289 3
Восток-Запад - EWS Holding 22 3
Альфа-Банк 1135 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Газпром ПАО 538 2
Газпром нефть 384 2
Ростех Новикомбанк 28 2
Газпром добыча Иркутск 3 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ВТБ24 587 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
ЕС-лизинг 13 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Илим Палп - Ilim Group 9 2
Visa International 1358 2
Россети ПАО 168 2
Русагро Группа Компаний 143 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Сбербанк Байкальский банк 5 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
Восток-Сервис ГК 11 2
Телефон.Ру 62 1
ВкусВилл 48 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Яндекс.Такси 271 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
Утконос 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 52
Правительство РФ 2226 34
Президент Российской Федерации 1447 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 17
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 17
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 9
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 9
Федеральное казначейство России 766 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 5
Правительство Москвы 660 5
Роснано 456 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 5
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 4
Администрация Смоленской области 19 4
Правительство Самарской области 48 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 8
Единая Россия - Политическая партия 176 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
EJAF - The Elton John AIDS Foundation - Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом 1 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 62
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 53
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 26
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 20
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 20
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 15
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 13
Безопасный город 348 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 9
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 8
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 8
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
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ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 3
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 14
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 106 12
ЭОС Дело СЭД 649 12
Стрелка - Транспортная карта 113 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 10
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
Google Android 10752 10
НКТ - Р7-Офис 73 9
Apple iOS 5744 9
Linux OS 4386 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 7
Microsoft Windows 10 6810 6
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 6
Apple iPad 3263 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
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Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 4
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 4
МТС 3G-сеть 86 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 3
Google Gmail 632 3
Microsoft Windows 876 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 3
Intersoft Lab Референт 9 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 3
Microsoft Office 2004 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 489 2
Microsoft Windows XP 954 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 491 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Орловский Виктор 229 41
Попов Алексей 319 23
Медведев Дмитрий 1437 12
Никифоров Николай 1126 10
Путин Владимир 1840 10
Егоров Игорь 40 6
Шадаев Максут 384 6
Сахненко Сергей 71 5
Щеголев Игорь 676 5
Контрабаев Артур 66 4
Казарин Станислав 100 4
Зингерман Борис 35 4
Эмдин Сергей 67 4
Лысенко Эдуард 209 4
Чернышенко Дмитрий 234 4
Гоков Дмитрий 31 3
Ермолаев Артем 340 3
Островский Владимир 22 3
Дегтерева Мария 25 3
Кудрявцев Максим 37 3
Сафронов Роман 33 3
Бородин Андрей 31 3
Поповский Александр 86 3
Агафонова Наталия 35 3
Рейман Леонид 471 3
Гурко Александр 129 3
Козырев Алексей 270 3
Оголь Елена 24 3
Захаров Павел 55 3
Дубовсков Андрей 82 3
Мезенцев Дмитрий 10 3
Орлов Геннадий 16 3
Гродзенский Яков 9 2
Клячин Александр 13 2
Грибов Владимир 25 2
Авербах Владимир 121 2
Васильев Сергей 29 2
Соколов Олег 51 2
Кабанов Владимир 174 2
Селютин Александр 59 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 284
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 162
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 111
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 110
Россия - СФО - Кемеровская область 496 107
Россия - СФО - Новосибирская область 843 104
Россия - СФО - Республика Алтай 712 101
Россия - СФО - Красноярский край 691 101
Россия - СФО - Омская область 395 95
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 92
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 87
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 82
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 79
Россия - УФО - Свердловская область 822 78
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 76
Россия - ЦФО - Тульская область 760 72
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 65
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Россия - ЮФО - Ростовская область 884 62
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 3
Великая Отечественная война 130 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 3
POI - points of interest 60 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 3
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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