Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФО
Иркутская область
Публикаций - 565, упоминаний - 908
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 41
|Попов Алексей 319 23
|Медведев Дмитрий 1437 12
|Никифоров Николай 1126 10
|Путин Владимир 1840 10
|Егоров Игорь 40 6
|Шадаев Максут 384 6
|Сахненко Сергей 71 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Контрабаев Артур 66 4
|Казарин Станислав 100 4
|Зингерман Борис 35 4
|Эмдин Сергей 67 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Чернышенко Дмитрий 234 4
|Гоков Дмитрий 31 3
|Ермолаев Артем 340 3
|Островский Владимир 22 3
|Дегтерева Мария 25 3
|Кудрявцев Максим 37 3
|Сафронов Роман 33 3
|Бородин Андрей 31 3
|Поповский Александр 86 3
|Агафонова Наталия 35 3
|Рейман Леонид 471 3
|Гурко Александр 129 3
|Козырев Алексей 270 3
|Оголь Елена 24 3
|Захаров Павел 55 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Мезенцев Дмитрий 10 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Гродзенский Яков 9 2
|Клячин Александр 13 2
|Грибов Владимир 25 2
|Авербах Владимир 121 2
|Васильев Сергей 29 2
|Соколов Олег 51 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Селютин Александр 59 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786223, в очереди разбора - 689899.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786223, в очереди разбора - 689899.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru