МТС сэкономила иркутянам более 15 лет на спам-звонках

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Иркутской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за прошлый год было заблокировано более 8 млн минут нежелательных звонков, что составляет 15 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки иркутянам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 8 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 12 секунд. Больше всего иркутянам звонили с рекламой и опросами, на втором месте – финансовые организации, на третьем – коллекторы. При этом, одному из абонентов в Иркутской области спамеры пытались дозвониться более 15 тыс. раз.

«Сервис «Защитник» с помощью умных алгоритмов анализирует входящие звонки и постоянно пополняющуюся базу нежелательных контактов и блокирует подозрительные вызовы, благодаря чему злоумышленник или спамер не сможет дозвониться абоненту. Кроме того, наш сервис экономит время пользователей, отвечая за них на нежелательный звонок или предупреждая о возможном спаме. Однако, важно помнить, что недоброжелатели становятся все более изобретательны, и каждому человеку, независимо от возраста, необходимо знать правила осторожности и сохранять бдительность», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.