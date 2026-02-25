Разделы

СОБЫТИЯ

25.02.2026 Аналитики «Яндекс 360»: на Москву и Санкт-Петербург приходится почти 40% всех звонков по ВКС 1
01.12.2025 «Авито» о планах россиян совместить путешествие с удаленкой в 2026 году 1
14.10.2025 60% компаний уверены в пользе ИИ и CRM, но используют их лишь 30% 1
08.10.2025 SimpleOne выпустила HRMS 1.1.0 с функциональностью тестирования сотрудников 1
07.10.2025 Bi.Zone GRC: новый модуль Process Management автоматизирует операционные процессы кибербезопасности 1
23.09.2025 Девелопер «Гранель» повысил эффективность продаж с переходом на платформу Naumen Contact Center 1
18.09.2025 Треть российских компаний рискуют проиграть в борьбе за кадры из-за игнорирования бренда работодателя 1
17.09.2025 Smart TV меняет медиапотребление россиян: от пассивного просмотра к цифровым сценариям 1
12.09.2025 Летом 2025 г. сахалинцы меньше учились, но активнее использовали искусственный интеллект 1
12.09.2025 Летом 2025 г. тюменцы стали чаще использовать искусственный интеллект во время онлайн-встреч 1
02.09.2025 Исследование Mах и Ozon Travel: более 70% россиян продолжают общаться с коллегами по работе во время отпуска 1
02.09.2025 Жителю Мурманска спамеры и мошенники пытались дозвониться более 11 тыс. раз 1
29.08.2025 Приморцы стали в четыре раза активнее учиться и работать в онлайн-режиме 1
22.08.2025 Около 23% покупателей составляют список продуктов с помощью ИИ 1
20.08.2025 Выручка «МТС Линк» в первом полугодии выросла на 73% 1
20.08.2025 Мошенники пытались дозвониться хабаровчанину более 8000 раз 1
20.08.2025 Почти 10 тыс. раз мошенники пытались дозвониться забайкальцу 1
19.08.2025 Калининградцев оградили от 10 миллионов спам-звонков 1
19.08.2025 Мошенники стали на 27% чаще звонить жителям Камчатки 1
18.08.2025 МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе за полгода 1
15.08.2025 Более 8000 раз позвонили мошенники жителю Южно-Сахалинска 1
15.08.2025 За первое полугодие МТС избавила нижегородцев от 14,9 млн спам-звонков 1
14.08.2025 Санкт-Петербург и Ленобласть защитили от 95,5 млн спам-звонков с начала 2025 года 1
14.08.2025 Приморцу заблокировали 7000 звонков от мошенников 1
12.08.2025 «Корус Консалтинг» внедрил HRM-платформу K-Team для ИТ-компании «Оптимакрос» 1
07.08.2025 «Авито»: 43% ищущих подработку россиян уже стали самозанятыми или планируют это сделать 1
05.08.2025 Аналитика МТС и «Авито»: более 70% родителей учат детей безопасному поведению в сети 1
21.07.2025 «Диво Портал»: обновленные инструменты для администраторов, больше гибкости и управляемости 1
01.07.2025 Исследование Kaiten: команды численностью от 100 человек в среднем закрывают вовремя 75% задач 1
19.06.2025 «Т1»: российской промышленности нужны сложные ИТ-решения 1
28.05.2025 Исследование: Каждый четвертый путешественник готов делиться данными с ИИ ради персональных предложений 1
22.05.2025 Жителей Черноземья защитили от 23 млн спам-звонков с начала 2025 года 1
19.05.2025 VK Education запускает единую программу практики для студентов в 11 российских вузах 1
14.05.2025 МТС обезопасила петербуржцев от 30 лет разговоров с мошенниками 1
13.05.2025 Опрос VK Education: 80% студентов хотели бы трудоустроиться после практики 1
13.05.2025 Больше 5 тыс. раз позвонили потенциальные мошенники жителю Владивостока 1
06.05.2025 Более трети россиян не меняли пароль от домашнего роутера 1
06.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Кузбассе на 70% больше спам-звонков 1
24.04.2025 Руководители проектов, системные администраторы и разработчики: аналитики ДИТ Москвы составили портрет московских девушек в ИТ 1
08.04.2025 В VK WorkSpace появился многофункциональный сервис «Опросы» для командной работы 1

Публикаций - 122, упоминаний - 123

Онлайн-опрос и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 6
Yandex - Яндекс 8647 5
Microsoft Corporation 25352 5
Samsung Electronics 10731 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 546 4
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 116 4
МегаФон 10135 3
Accenture plc 698 3
VK - Mail.ru Group 3539 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 975 3
SAP SE 5468 2
Cisco Systems 5239 2
Huawei 4303 2
LG Electronics 3687 2
Softline - Софтлайн 3350 2
9123 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 2
Telegram Group 2673 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1273 2
PayPal 664 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 996 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 2
Google LLC 12358 2
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Witology - Витология 12 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 124 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 41 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 26 1
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 244 1
Accenture Communications, Media & Technology - Accenture Mobility Services 4 1
Mentimeter 2 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 94 1
Ростелеком - TData - ТДата 54 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 146 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 119 1
Hotellab 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1398 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1114 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1045 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1147 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 2
Лента - Сеть розничной торговли 2300 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1137 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 2
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 60 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
Кофемания 77 1
Лучи - BestDoctor - BestInsure - Бестиншур СК 5 1
LendingClub 10 1
Профессионалы.ру 18 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
Гранель ГК 9 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1385 1
Permira 18 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 176 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1407 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 1
Tesla Motors 439 1
Visa International 1977 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Русагро Группа Компаний 342 1
ВкусВилл - Избёнка 195 1
McDonald’s - Макдоналдс 218 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 285 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1698 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2020 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3285 2
Судебная власть - Judicial power 2417 2
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3160 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 252 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 81 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
UK OS - Ordnance Survey - Национальное картографическое агентство Великобритании - Управление геодезии и картографии Великобритании 8 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
ЛДПР 112 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5965 25
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4289 22
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5872 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25765 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7483 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8975 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13069 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8840 12
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2450 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5700 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23117 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11361 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8542 9
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3778 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12747 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17242 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2844 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7705 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8180 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15032 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13697 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12333 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13359 6
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 315 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7712 6
Оповещение и уведомление - Notification 5417 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9416 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4985 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4699 5
Google Android 14850 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 5
Microsoft Office 4008 4
OpenAI - ChatGPT 595 3
Apple iOS 8336 3
Microsoft Windows 16459 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 153 3
МТС Big Data 314 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 476 3
Росатом - Гринатом - Мой голос 11 2
СКБ Контур - Контур.Толк 113 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 449 2
HeadHunter Group - HH Kakdela 4 2
МТС - Мой МТС 130 2
Google YouTube - Видеохостинг 2922 2
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 2
Яндекс.Учебник 60 2
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 134 2
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 106 2
Sumitomo - NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 30 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 73 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
Gen Digital - NortonLifeLock Norton Antivirus 140 2
МегаФон Security Awareness 6 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 2
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 64 1
Корус Консалтинг - K-Team HRM 57 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
HyperMethod - eAuthor CBT 11 1
FreePik 1538 1
AutoFAQ - Xplain 12 1
СКБ Контур - Контур.Класс 4 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 31 1
Почта России - Киберпочта 28 1
Notion Labs - Notion 52 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 94 1
Иванова Ольга 17 2
Бекиров Руслан 62 2
Сургучева Анастасия 2 2
Чекмарев Шамиль 40 2
Шумайлова Татьяна 7 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 2
Осипов Александр 92 2
Соловенчук Александр 145 2
Лазоренко Алексей 7 2
Муравьев Олег 29 2
Шалаев Сергей 8 2
Скрипниченко Павел 64 2
Лазуков Станислав 48 1
Поварищникова Оксана 2 1
Романова Наталья 4 1
Лебедева Анастасия 3 1
Пирогова Ирина 31 1
Казакова Юлия 2 1
Гриценко Юрий 1 1
Костенко Вероника 1 1
Ершов Антон 7 1
Лукьянов Александр 64 1
Разнометов Денис 4 1
Граденко Михаил 42 1
Теняев Семен 14 1
Анисов Ян 35 1
Мехтиев Эльман 3 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 60 1
Геллерман Михаил 57 1
Михайлова Анастасия 45 1
Чернаков Ростислав 12 1
Аникин Дмитрий 65 1
Марыкин Дмитрий 7 1
Золотов Денис 3 1
Неустроев Прокопий 63 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 20 1
Пулич Николай 13 1
Окороков Александр 9 1
Ослон Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 13
Европа 24701 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13596 8
Франция - Французская Республика 8013 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 6
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1039 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1340 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4123 4
Беларусь - Белоруссия 6088 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 4
Германия - Федеративная Республика 12974 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2724 4
Америка Латинская 1893 4
Азия - Азиатский регион 5774 3
Индия - Bharat 5737 3
Канада 5001 3
Украина 7821 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 3
Испания - Королевство 3776 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 3
Нидерланды 3650 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 3
Казахстан - Республика 5852 2
Япония 13576 2
Швеция - Королевство 3721 2
Польша - Республика 2007 2
Америка - Американский регион 2192 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1021 2
Африка - Африканский регион 3581 2
Ближний Восток 3057 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Россия - СФО - Новосибирск 4724 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26111 15
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 435 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11816 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7021 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1418 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2825 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3274 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2979 7
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 127 6
Образование в России 2579 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 6
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 913 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2191 6
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1071 5
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5832 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6984 5
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5323 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4950 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1082 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2524 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6386 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 4
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
NYT - The New York Times 1091 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 3
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
Yes Group - Ес Групп 1 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 19 1
Gartner - Гартнер 3623 1
Fortune Global 500 291 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 84 1
ResearchMe 14 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Orbis Research 4 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
Coleman Parkes - Mainframe Modernization Business Barometer Report 1 1
Coleman Parkes 11 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 58 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1307 3
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 982 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 300 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 29 1
Royal Observatory, Greenwich - Гринвичская королевская обсерватория 12 1
НИУ ВШЭ - Институт образования 18 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День молодёжи - 27 июня 1010 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 2
Международный женский день - 8 марта 380 2
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 557 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 17 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День Защитника отечества - 23 февраля 15 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
День смеха - 1 апреля 5 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
