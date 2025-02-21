МТС оградила курганцев от 14 млн звонков спамеров и мошенников

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Курганской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за прошлый год было заблокировано более 8 млн минут нежелательных звонков, что составляет пять лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки курганцам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 14 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд. Чаще всего зауральцам звонили с рекламными и опросами. На втором месте оказались звонки от финансовых организаций, на третьем – звонки от коллекторов. Также известно, что одному из жителей Зауралья за прошедший год мошенники и спамеры пытались позвонить более 18 тыс. раз.

«Безопасность наших абонентов остается приоритетом для нас. Для того, чтобы пользователи и их близкие были защищены от потенциальных мошенников и навязчивых звонков, число которых ежегодно растет, мы развиваем антиспам-сервисы. Сегодня абоненты МТС могут не только подключить функцию «Защитник», которая может пообщаться со спамером и прислать расшифровку, но и воспользоваться опцией на базе искусственного интеллекта «Безопасный звонок», которая предупредит пользователя о разговоре с мошенником во время беседы», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.