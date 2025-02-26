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МТС оградила новосибирцев от почти 49 лет разговоров со спамерами и мошенниками

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за 2024 г. За этот период антиспам-решение МТС заблокировало более 102 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спамеры и мошенники звонили новосибирцам в августе. В целом сезон с июля по октябрь стал самым «урожайным» для нежелательных звонков.

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Обычно жителям Новосибирской области пытаются дозвониться с предложениями о рекламе и опросами, а также финансовые организации и коллекторы. Средняя длительность таких вызов составила чуть меньше 13 секунд. Также спамеры установили «рекорд», попытавшись дозвониться одному и тому новосибирцу более 24 тыс. раз.

«За 2024 г. наше антиспам-решение «Защитник» заблокировало более 25 млн минут нежелательных звонков. Таким образом, мы сэкономили почти полвека нашим абонентам — именно столько могли длиться все нежелательные разговоры. Мы видим, как от года к году растет количество спама и попыток мошеннических атак, и усовершенствуем наши сервисы. Сейчас наши антиспам-фильтры успешно не пропускают рекламу, на которую абонент не подписан, а также блокируют вызовы потенциальных мошенников. А если разговор все-таки состоится, то искусственный интеллект идентифицирует злоумышленника и предупредит об этом абонента голосом прямо во время звонка, уже на первой минуте диалога», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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