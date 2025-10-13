Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос

Колл-центры нашли лазейку в законе о маркировке звонков и массово досаждают россиянам ненужными им входящими вызовами. Они начали использовать личные мобильные номера сотрудников для первичного вызова, а когда абонент отвечает на звонок, переключают его на нужную линию.

Маркировка? Какая маркировка?

Отечественные колл-центры придумали новый способ, как отвлекать россиян от работы и личных дел своими звонками на фоне нового закона о маркировке подобных вызовов. Как пишут «Ведомости», чтобы избавиться от необходимости маркировать свои звонки, они начали совершать обзвоны с личных мобильных номеров своих же сотрудников.

Новый закон о маркировке звонков от компаний действует в России с 1 сентября 2025 г. Колл-центрам понадобился всего месяц, чтобы наладить схему с использованием SIM-карт своих работников – она массово эксплуатируется с начала октября 2025 г., отмечают сотрудники и собеседники издания, в том числе глава департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров и руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин.

Работает схема следующим образом. Россиянину поступает входящий вызов с неизвестного мобильного номера, у которого нет идентификатора компании. По ту сторону провода абонента ждет оператор. По словам сотрудников издания, это звонили сотрудники колл-центра от лица ВЦИОМа.

© AndrewLozovyi / Фотобанк Фотодженика Звонки колл-центров приносят россиянам больше вреда, чем пользы, отвлекая их от работы и личных дел

Сотрудник редакции CNews тоже получил такой звонок. Входящий вызов поступил 10 октября 2025 г. с номера из другого региона. Маркировка, как и сообщение о возможном спаме, отсутствовала. Сотрудник ответил на звонок, и там его ждал опрос ВЦИОМа, после чего он положил трубку и пометил номер как спам во всех доступных ему сервисах.

Это все они

ВЦИОМ фактически подтвердил факт проведения подобных обзвонов и свою косвенную причастность к ним. Представители организации сообщили «Ведомостям», что «аналитический центр ВЦИОМ не осуществляет обзвоны респондентов напрямую, а звонки совершают подрядчики – колл-центры».

Раскрывать название и местоположение этих колл-центров во ВЦИОМе не стали. Их количество представители организации тоже предпочли не уточнять.

Сотрудники в опасности

Закон о маркировке входящих вызовов от компаний предусматривает отправку абонентам информации о том, какая компания звонит. Это ее название, а также то, какие услуги она предоставляет.

При этом на данном этапе отсутствие маркировки не грозит компаниям штрафом или другими санкциями, подчеркивают «Ведомости». А вот сотрудники колл-центров, предоставляя свои личные номера телефонов для обзвонов, очень сильно рискуют.

Для начала, их номера телефонов силами россиян, помечающих их как спам, попадут в многочисленные «черные списки» обзвонщиков. Но также они рискуют нарушить действующее законодательство, запрещающее «давать позвонить» со своего номера всем, кто не является близким родственником.

Как сообщал CNews, эти изменения внесены весной 2025 г. в рамках борьбы с мошенничеством. Размер штрафа составляет 30-50 тыс. руб.

В нынешнем законе также оговаривается, что за кратковременную передачу номера иным лицам для использования в личных целях запрет не предполагается. Возможно, колл-центры пользуются этой лазейкой.

От россиян почти отстали

Новый закон о маркировке звонков от юрлиц в значительной степени упростил жизнь россиянам. «Ведомости» приводят статистику Surveystudio, согласно которой число спам-звонков из колл-центров 1 сентября 2025 г. сократилось на 78%.

Для примера, 30 сентября 2025 г. силами операторов колл-центров по всей России было совершено в пределах 5,9 млн звонков. Однако уже на следующие сутки их было всего 1,3 млн, и тому есть объяснения. Как сообщил изданию представитель сервиса сравнения тарифов интернет-провайдеров 101internet.ru, с 1 октября 2025 г. операторы связи взимают плату «не только за минуты разговора, но и за сам факт инициации вызова с маркировкой».

Однако «фишка» с использованием номеров сотрудников колл-центров, похоже, действительно становится все более популярной в качестве меры по обходу действующего законодательства. Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» Тимофей Воронин сообщил «Ведомостям»: «Во-первых, использование личных номеров позволяет сократить расходы организаций на использование значительного количества служебных номеров и оплату их тарифов. Во-вторых, использование мобильного номера (не стационарного и многоканального) позволяет персонализировать общение, так как открывает возможность ведения переписки с помощью sms/мессенджеров», – сказал он.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров тоже видит в использовании личных номеров сотрудников спасение для колл-центров. По его мнению, за счет этого они сокращают свои затраты.



