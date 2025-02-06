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Воронин Тимофей



06.02.2025 Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках 1
04.02.2025 «Касперский» обнаружил первый вирус, ворующий данные с фото в iPhone. Он умеет обчищать криптокошельки 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Воронин Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11829 1
Цифровые активы 123 1
T.Hunter 38 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 271 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 79 1
Apple Inc 12152 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4916 1
Ростелеком 9749 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 384 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 116 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5963 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12815 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11119 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11674 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 533 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1571 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12710 1
Кибербезопасность - Stealer - Стилер - Infostealer - Инфостилер - вредоносное программное обеспечение для кражи паролей пользователей 144 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1110 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1462 1
Google Android-уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 107 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5419 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 1
Моноблок - Monoblock PC 936 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7446 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4183 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 938 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 677 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3244 1
FreePik 1031 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 23 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7110 1
Google Play - Google Store - Android Market 3307 1
Apple iOS 7847 1
Google Android 14068 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2286 1
Apple - App Store 2903 1
Калинин Дмитрий 24 1
Копосов Максим 61 1
Бедеров Игорь 57 1
Данильчик Василий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 145419 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14150 2
Азия - Азиатский регион 5557 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Европа 21808 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5459 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1741 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3673 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1897 1
Ведомости 1022 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 232 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
Международный женский день - 8 марта 332 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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