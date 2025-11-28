Разделы

n8n

n8n

СОБЫТИЯ

28.11.2025 На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса 1
22.07.2025 Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний 1
11.06.2025 Эксперт по кибербезопасности: ИИ-ассистенты могут впустить хакеров в частную жизнь пользователей 2
19.02.2025 Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

n8n и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2545 3
Microsoft Corporation 25223 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 1
8956 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2451 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 195 1
РЖД - Российские железные дороги 1997 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5567 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 388 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31572 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 2
DevOps - Development и Operations 1063 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1242 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 981 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13308 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8871 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4640 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1132 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 662 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 358 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1394 1
Google Android 14653 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 1
Microsoft Windows 16300 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 415 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 419 1
РШУ - Русская школа управления 42 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 1
