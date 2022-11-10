РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. В 2022 году на платформе РСХБ В ЦИФРЕ запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.