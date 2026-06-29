Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РСХБ Россельхозбанк Российский Сельскохозяйственный банк

РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 352 дела, на cумму 313 453 820 013 ₽*

Судебные дела (352) на сумму 313 453 820 013 ₽*
в качестве истца (183) на сумму 49 503 791 037 ₽*
в качестве ответчика (10) на сумму 225 523 853 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.06.2026 Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга»

ии по требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 и выполнять внешний аудит уровня защиты не реже чем 1 раз в 3 года, а также в течение 3 часов направлять информацию о киберинцидентах в ФинЦЕРТ. Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Весь крупный российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов за последние 5 лет При этом страховые компании подпадают под законодательные требования еще и как субъекты
24.06.2026 «РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS

Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить операционную устойчивость. Решение обеспечило непрерывный и прозрачный контроль ИТ-
19.05.2026 На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики

роцессами на основе фактических данных. Совместная работа позволит объединить отраслевую экспертизу Россельхозбанка и технологические решения Инфомаксимум для реализации инициатив, направленных
02.12.2025 Россельхозбанк импортозаместил ИТ-инфрастуктуру процессингового центра

Российские серверные решения Процессинговый центр Россельхозбанка ежедневно обрабатывает миллионы финансовых транзакций, поддерживает работу по
22.10.2025 Россельхозбанк и Билайн договорились развивать сервисы для иностранцев

елевой аудитории. Директор по управлению партнёрским каналом Билайна Роман Прыганов: «Партнерство с Россельхозбанком — это пример того, как телеком- и финансовый сектора могут усиливать друг др
26.06.2025 Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы

Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения ро
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata

«Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративно
18.10.2024 РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной

ошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстрированы в банк-клиенте Россельхозбанка с возможностью оплаты по универсальному QR-коду. Также руководителям ЦБ РФ бы
21.12.2023 Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка

од окнами дома обнаружено тело Леонида Стишковского, который отвечал за разработку ИТ-продуктов для Россельхозбанка (РСХБ), сообщил Telegram-канал Baza. В банке рассказали CNews, что Леонид раб
09.11.2023 Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка

«Озера» уже недостаточно. Данные выходят из «берегов» В Россельхозбанке всё начиналось с озера данных. В последнее время этот термин используют всё р
09.11.2023 РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка

ективе могут помочь компаниям сократить расходы. Например, уже сейчас технологические подразделения Россельхозбанка смогли сократить комплексные расходы на закупку виртуальных вычислительных ед
09.11.2023 РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом

Все свое Опрос Россельхозбанка показал, что восемь из десяти городских жителей рассматривают возможность пер
05.10.2023 РСХБ на «Золотой осени»: нейросеть поможет учиться, жить и работать в агросфере

я реальность», — отметила Алена Тузова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. «Я в Агро» В июле 2022 года Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро» для
29.09.2023 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли

м. Однако большинство технологий все еще находится на этапе доработки и апробации. Николай Ульянов, Россельхозбанк: В какой-то степени тема роботизации и искусственного интеллекта действительно
23.08.2023 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

ут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-пре
22.06.2023 Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках

инок будет связана с внедрением ИИ в банковские процессы, процессы обслуживания и принятия решений. Россельхозбанк продолжит развивать свою экосистему «Своё», в том числе сервисов с использован
10.11.2022 Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица

йти на рынок сельхозтоваропроизводителей и развивать свои платформы в новых отраслях при содействии Россельхозбанка. CNews: А какие у вас планы по введению новых сервисов/платформ? Планируется

01.11.2022 Россельхозбанк купил R-Style Softlab

с фронт-офисными системами «РСХБ-Страхование» и «РСХБ-Страхование жизни», которые входили в группу Россельхозбанка. В 2021 г. ИТ-специалисты РСХБ разрабатывали до 40% решений, которые использо
07.10.2022 Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК

идеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Программное обеспечение — это основа любого предприятия, а и
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

вердили: заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ, «Лента» Сергей Сергеев; член правления — упр
21.04.2022 Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию

CNews: Что сегодня представляет собой Россельхозбанк с точки зрения инфраструктуры и специфики бизнеса? Николай Ульянов: Россель
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц

говорит Екатерина Орлова, заместитель Председателя Правления, руководитель корпоративного блока АО "Россельхозбанк". «Использование в качестве основы для построения контакт-центра решения от на
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят

игаем совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эф
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке

первый заместитель председателя правления Россельхозбанка. «Проект внедрения платформы Paycontrol в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физи
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка

«Синимекс» в тесном взаимодействии с «РСХБ-интех» реализовал несколько крупных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без с
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест

«Ростелеком» и «РСХБ-Интех» (Россельхозбанк) объявили о завершении первого этапа развертывания облачной ИТ-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как сервис). В рамках проекта организова
07.06.2019 Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями

зидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», подписала Меморандум о сотрудничестве с Россельхозбанком (РСХБ). Церемония состоялась в присутствии председателя Фонда «Сколково» Арк
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM

али сдерживать развитие основной деятельности банка», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox

ом по телефону горячей линии или в чате и уточнить, является ли тот или иной ресурс официальным». В Россельхозбанке прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Почему гранды не доверяют Symante
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию

После выхода материала с CNews связалась пресс-служба организации, сообщив, что на текущий момент в Россельхозбанке используется оборудование для телефонии девяти производителей. «В рамках конц
04.12.2017 «Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского»

«Россельхозбанк» (РСХБ) объявил об интеграции решения Kaspersky Security для почтовых серверов
12.09.2017 Solar Dozor защитит данные «Россельхозбанка»

объявила об успешном завершении проекта по обновлению и масштабированию DLP-системы Solar Dozor в «Россельхозбанке» (РСХБ). Партнером по проекту выступила НИП «Информзащита».РСХБ входит в топ-
05.07.2016 R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке

ща данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта заключалась в увеличении производительн
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области

ставила свыше p3 млн, а срок действия – два года. Виртуальная частная сеть объединила подразделения Россельхозбанка в Свердловской области в единое информационное пространство, позволила осущес
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн

екса ИБС «БИСквит», с помощью которого с 2000 г. осуществляется автоматизация основной деятельности Россельхозбанка. «Услуги по технической поддержке ПО Progress OpenEdge обеспечивают возможнос
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya

ка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, построила контакт-центр для Россельхозбанка с помощью технологий Avaya. Новый высокотехнологичный контакт-центр ежедневно
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка

истемы учета, управления и аудита средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов) в Россельхозбанке. В результате решение Avanpost PKI используется в качестве централизованной б
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн

Победитель аукциона определенНа сайте госзакупок появился протокол проведения аукциона «Россельхозбанка» на право предоставления ему лицензий программного обеспечения Microsoft. Наи
12.10.2015 «Ростелеком» построил виртуальную частную сеть для московского филиала «Россельхозбанка»

«Ростелеком» завершил очередной этап проекта по организации основных IP VPN каналов связи с внутренними структурными подразделениями Московского регионального филиала «Россельхозбанка». В рамках проекта макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» компании «Ростелеком» построил 43 канала передачи данных, пропускной способностью 2 Мбит/с, а также обеспечил телефонно

Публикаций - 627, упоминаний - 1030

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 139
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 128
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 115
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 84
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 81
Ростелеком 10948 71
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 68
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 67
Ланит Интеграция 219 57
Газинформсервис - ГИС 496 53
Diasoft - Диасофт 1144 53
МегаФон 10742 51
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 49
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 48
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 48
Ред Софт - Red Soft 1236 46
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 44
R-Vision - Р-Вижн 267 43
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 43
Polymedia - Полимедиа 158 42
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 41
ФинГрад - FinGrad 48 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 41
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 41
Аусферр ИТЦ 44 41
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 40
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 40
Neoflex - Неофлекс 257 40
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 37
Oracle Corporation 7074 36
SimbirSoft - СимбирСофт 124 35
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 34
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 32
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 31
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 30
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 29
SAP SE 5601 29
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 28
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 205
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 182
ГПБ - Газпромбанк 1273 167
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 157
Альфа-Банк 1979 141
МКБ - Московский кредитный банк 657 137
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 131
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 106
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 95
РЖД - Российские железные дороги 2096 95
ВТБ - Почта Банк 514 93
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 89
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 88
ПСБ - Промсвязьбанк 963 88
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 83
Почта России ПАО 2370 79
Силовые машины 166 74
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 70
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 70
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 69
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 68
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 68
Русагро Группа Компаний 379 66
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 64
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 63
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 60
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 60
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 60
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 59
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 59
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 57
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 55
Абсолют Банк 249 53
Ингосстрах СПАО 478 53
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 51
Северсталь ПАО - Severstal 629 51
Фора Банк 86 50
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 48
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 46
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 203
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 125
Федеральное казначейство России 1949 109
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 86
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 78
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 55
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 45
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 40
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 36
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 26
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 25
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 25
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 23
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 23
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
МИК - Московский инновационный кластер 185 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 14
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 14
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 8
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 12
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 9 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
Датум НП - Некоммерческое партнёрство содействие защите прав операторов и субъектов персональных данных 4 2
Российский клуб финансовых директоров 32 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 368
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 312
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 311
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 248
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 222
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 221
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 220
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 175
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 120
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 120
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 119
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 104
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 103
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 102
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 96
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 88
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 88
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 84
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 83
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 79
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 76
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 74
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 72
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 69
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 68
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 68
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 68
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 67
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 65
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 64
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 64
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 61
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 61
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 60
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 60
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 58
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 58
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 55
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 83
НКТ - Р7-Офис 543 60
Новые облачные технологии - МойОфис 958 57
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 49
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 47
БИС - ITQuick - Jumse 52 47
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 44
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 43
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 41
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 41
Axiom JDK СЗИ 175 41
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 41
НКТ - Р7-графика 47 40
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 37
Linux OS 11533 35
1С:ERP Управление предприятием 841 33
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 31
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 26
Google Android 15243 25
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 21
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 21
Microsoft Windows 16882 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 18
Apple iOS 8583 18
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 17
Linx Cloud 92 17
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
МТС Exolve 150 14
Московская Биржа - Финуслуги 64 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 14
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 13
Шадаев Максут 1210 164
Ульянов Николай 176 160
Натрусов Артем 313 127
Бурилов Андрей 117 80
Чаркин Евгений 317 79
Сотин Денис 216 74
Нестеров Алексей 175 72
Тульчинский Станислав 93 70
Абакумов Евгений 227 68
Леонов Алексей 96 68
Сергеев Сергей 179 65
Врацкий Андрей 175 57
Гребеник Геннадий 68 57
Григоренко Вадим 58 57
Лигачев Глеб 120 56
Чурсин Дмитрий 87 55
Урусов Виктор 157 55
Аксенов Олег 62 55
Воронин Павел 196 54
Катамадзе Анна 133 53
Суровец Дмитрий 115 53
Чудинов Дмитрий 103 49
Гузовский Денис 79 48
Лукавенко Олег 48 46
Петухов Антон 62 45
Павлов Александр 121 45
Артюхов Сергей 66 45
Шойтов Александр 116 44
Соболев Роман 48 44
Граденко Михаил 56 43
Аникин Дмитрий 68 43
Новикова Елена 105 42
Теплицкий Дмитрий 88 42
Александров Александр 86 42
Булгаков Кирилл 133 42
Шаев Виталий 59 42
Сельдемиров Александр 56 42
Демидов Сергей 129 42
Малышев Сергей 99 41
Никитин Сергей 96 41
Россия - РФ - Российская федерация 166167 541
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 211
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 45
Казахстан - Республика 6048 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Европа 24964 19
Европа Восточная 3138 19
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Индия - Bharat 5869 13
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 12
Россия - СФО - Хакасия Республика 606 11
Украина 7928 11
Узбекистан - Республика 2005 11
Армения - Республика 2449 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Грузия 1332 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Таджикистан - Республика 953 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 571 4
Монголия 382 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 456
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 285
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 277
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 170
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 127
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 110
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 109
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 104
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 100
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 95
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 84
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 77
Экономический эффект 1342 73
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 62
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 62
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 61
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 58
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 57
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 49
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 48
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 44
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 43
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 43
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 40
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 39
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 36
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 27
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 27
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 26
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 25
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 24
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 23
Импортозамещение - параллельный импорт 618 22
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Известия ИД 770 4
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Ведомости 1466 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 3
Россия К - телеканал 30 3
Bloomberg 1627 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Банкста - Telegram-канал 8 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
NYT - The New York Times 1100 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 94
CNews Инновация года - награда 155 65
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 33
Gartner - Гартнер 3658 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 19 9
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 8
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 7
IDC - International Data Corporation 4975 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
Интерфакс-100 21 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
S&P 500 565 2
Markets&Markets Research 113 2
Forrester Research 834 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НМГ - Медиалогия 37 1
The Nilson Report 6 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC FinTech Ranking 8 1
Mordor Intelligence 35 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Cybersecurity Ventures 11 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Tagline - Тэглайн 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 19
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 16
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 15
РАН - Российская академия наук 2122 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
IPWK - Академия ИТ-менеджмента 4 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 184
CNews FORUM Кейсы 313 104
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 90
CNews AWARDS - награда 571 63
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 41
CNews Баттл 69 28
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 7
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ComNews Awards 10 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Oracle OpenWorld 65 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
Связь-Экспокомм 276 1
Banking Tech Awards 2 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
1С:Проект года 28 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще