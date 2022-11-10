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РСХБ Россельхозбанк Российский Сельскохозяйственный банк

РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. В 2022 году на платформе РСХБ В ЦИФРЕ запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.


10.11.2022 Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица
01.11.2022 Россельхозбанк купил R-Style Softlab
07.10.2022 Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022
27.06.2022 К 2025 г. цифровизация российского села может достигнуть 90%
21.04.2022 Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию
04.06.2021 Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка
17.07.2019 «Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест
07.06.2019 Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM
22.08.2018 ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox
13.02.2018 «Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию
04.12.2017 «Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского»
12.09.2017 Solar Dozor защитит данные «Россельхозбанка»
05.07.2016 R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области
31.05.2016 Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн
23.05.2016 «Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya
02.02.2016 Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка
28.01.2016 Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн
12.10.2015 «Ростелеком» построил виртуальную частную сеть для московского филиала «Россельхозбанка»
05.10.2015 Переводы «Юнистрим» доступны в 19 филиалах Россельхозбанка
01.10.2015 Maykor-BTE продолжит обеспечивать техподдержку банкоматов Россельхозбанка
17.08.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Тверском, Волгоградском, Челябинском и Чувашском филиалах Россельхозбанка
07.07.2015 Переводы «Юнистрим» стали доступны в Чеченском и Белгородском филиалах Россельхозбанка
14.04.2015 R-Style Softlab объединила 78 филиалов «Россельхозбанка» в единое информационное пространство
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей
20.01.2015 «МегаФон» соединил каналами связи офисы «Россельхозбанка» в Забайкалье
13.11.2014 В Россельхозбанке сменился ИТ-директор
28.05.2014 DeviceLock Endpoint DLP Suite предотвратил утечку данных из «РСХБ Управление Активами»
01.08.2013 «Альфа-Банк» и «Россельхозбанк» объединили банкоматные сети
12.02.2013 Depo Computers построила защищенную VPN-сеть для 40 региональных офисов «РСХБ-Страхования»
29.11.2012 ИТ-бюджет «Россельхозбанка» превзошел ВТБ
29.11.2012 «Россельхозбанк» за первые 9 месяцев 2012 г. потратил на ИТ свыше 1,53 млрд руб.
07.09.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги своей деятельности в области ИТ за второй квартал
23.05.2012 «Россельхозбанк» подвел итоги развития в области ИТ за первый квартал 2012 г.

Публикаций - 283, упоминаний - 448

РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10053 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6929 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9419 25
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 586 21
Oracle Corporation 6299 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8036 19
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 15
IBM - International Business Machines Corp 9191 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 315 15
Diasoft - Диасофт 597 14
SAP SE 4879 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 11
Газинформсервис - ГИС 109 11
Microsoft Corporation 23482 11
UIPath 76 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 11
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 266 10
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 10
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 10
ESG - Enterprise Strategy Group 198 10
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 33 10
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 53 10
Программный продукт ГК 58 9
1С-ИжТиСи 6311 9
6994 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6255 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 24 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1789 8
Крок - Croc 1704 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1924 8
Google LLC 10931 8
Apple Inc 11180 8
Yandex - Яндекс 5660 7
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 7
CraftTalk - Крафт-Толк 36 7
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 13 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 7
РСХБ Интех 7 6
Альфа-Банк 1596 95
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5780 93
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2371 86
ПСБ - Промсвязьбанк 733 65
ГПБ - Газпромбанк 939 64
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 61
МКБ - Московский кредитный банк 407 48
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 40
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 40
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1180 38
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 878 38
Почта Банк 347 31
ВТБ - ВТБ24 660 31
Ак Барс Банк 249 31
РЖД - Российские железные дороги 1619 31
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 31
Совкомбанк ПАО 199 30
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 30
Синара Банк - СКБ-банк 129 28
Почта России ПАО 1988 23
Русский стандарт Банк 384 23
Абсолют Банк 157 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 323 22
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 22
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 392 21
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 20
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 20
Транснефть 272 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 18
Банк Зенит - Банковская группа Зенит 290 18
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 343 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 17
Ингосстрах СПАО 331 16
OTP Group - ОТП Банк 177 16
Visa International 1872 16
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 14
Бинбанк 193 14
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 217 14
X5 Group 813 13
Сургутнефтегаз - СНГ 223 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3687 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17940 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9079 33
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2376 32
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1389 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10366 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2431 20
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2691 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2392 17
Правительство Москвы 1987 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1640 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2842 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1647 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1546 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 271 10
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 10
Федеральное казначейство России 1548 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 821 5
Президент Российской Федерации 3706 5
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 144 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2021 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2335 4
Правительство Ульяновской области 31 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации, ФАВР РФ 52 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1028 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3060 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 544 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 49 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 431 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 1
АРБ - Ассоциация российских банков 202 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53165 147
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IBM Public Cloud 26 10
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Apple iPhone 6 6171 7
Google Play - Google Store - Android Market 2930 7
Apple - App Store 2596 6
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Apple iOS 6787 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 808 5
Microsoft Windows 14423 5
Samsung Pay 281 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 750 5
Linux OS 8228 5
ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 60 5
IBM Integration Bus 17 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 4
ГС-инвест - Avanpost PKI 26 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 6616 4
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 688 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 392 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 4
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MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3168 4
Oracle СУБД 588 4
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Казарин Станислав 132 14
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Фомичев Олег 124 10
Бадалов Андрей 60 10
Епихин Михаил 10 10
Гришин Дмитрий 190 10
Демидов Сергей 79 10
Лигачев Глеб 72 10
Иванов Алексей 106 10
Онищенко Владислав 78 10
Hope Paul - Хоуп Пол 23 10
Евраев Михаил 241 10
Шипов Савва 86 10
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39290 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13140 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14925 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50149 27
Казахстан - Республика 4836 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6292 11
Украина 7263 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15065 10
Беларусь - Белоруссия 4243 10
Европа 21294 10
Россия - СФО - Хакасия Республика 356 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17045 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3309 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2553 6
Россия - СФО - Новосибирск 3695 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1416 6
Грузия 1123 6
Германия - Федеративная Республика 12008 5
Армения - Республика 1398 5
Индия - Республика 5067 5
Россия - Сибирь 2010 5
Турция - Турецкая республика 2065 5
Монголия 275 4
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 468 4
Таджикистан - Республика 760 4
Россия - ЦФО - Белгородская область 550 4
Узбекистан - Республика 1399 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1037 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 947 4
Россия - ПФО - Ульяновская область 546 4
Европа Восточная 2997 4
Россия - УФО - Свердловская область 1174 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2315 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 692 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 3
Россия - ЦФО - Калужская область 829 3
Россия - ЦФО - Курская область 535 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41903 219
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41626 111
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19983 77
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4633 46
Физическое лицо - Физлицо 3125 38
Страхование - Страховое дело - Insurance 5158 37
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23912 37
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10241 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9173 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2460 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4923 32
Кредитование - Сrediting 5101 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13911 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6021 27
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2683 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10654 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4919 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3877 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8270 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15038 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4252 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3742 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4992 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6675 14
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1683 14
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 858 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5232 12
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1471 12
Проектный офис - Project Office 452 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8860 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2092 11
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 239 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4241 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4928 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3801 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1901 11
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3043 10
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 623 10
Юриспруденция - Jurisprudence 6219 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10998 23
Коммерсантъ - Издательский дом 1220 7
Известия ИД 465 4
Россия К - телеканал 27 3
Банки.ру - Banki.ru 51 3
TAdviser - Центр выбора технологий 294 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 3
Ведомости 539 2
NYT - The New York Times 1001 2
Банкста - Telegram-канал 7 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 2
Российская газета 241 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 161 1
Россия 24 - телеканал 102 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 62 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 60 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 570 1
Радио России - радиостанция 48 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 27 1
АиФ - Аргументы и факты 39 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
Советский спорт 11 1
Forbes - Форбс 629 1
Рен ТВ - телеканал 61 1
Bloomberg 1109 1
Thomson Reuters - Рейтер 5772 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1246 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
N+1 - Издание 137 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7453 36
500 Startups 14321 26
CNews Инновация года - награда 70 10
Gartner - Гартнер 3474 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2113 8
IDC - International Data Corporation 4849 5
Интерфакс-100 18 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 261 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 2
Forrester Research 812 2
Markets&Markets Research 104 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
Strategy Analytics 283 1
The Nilson Report 6 1
S&P 500 551 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Cybersecurity Ventures 7 1
Moody's Investors Service 135 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
Fortune Global 500 283 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 143 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
РЭШ - Российская электронная школа 21 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 44 1
Алтайский ГАУ - Алтайский государственный аграрный университет 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
Открытое образование 7 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 9 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 9 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 1
РАН - Российская академия наук 1798 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1288 1
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АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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