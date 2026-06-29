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РСХБ Россельхозбанк Российский Сельскохозяйственный банк
- РСХБ Интех
- Россельхозбанк — один из крупнейших банков в России. Был основан в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 352 дела, на cумму 313 453 820 013 ₽*
СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга»
ии по требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 и выполнять внешний аудит уровня защиты не реже чем 1 раз в 3 года, а также в течение 3 часов направлять информацию о киберинцидентах в ФинЦЕРТ. Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Весь крупный российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов за последние 5 лет При этом страховые компании подпадают под законодательные требования еще и как субъекты
|24.06.2026
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«РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS
Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить операционную устойчивость. Решение обеспечило непрерывный и прозрачный контроль ИТ-
|19.05.2026
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На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики
роцессами на основе фактических данных. Совместная работа позволит объединить отраслевую экспертизу Россельхозбанка и технологические решения Инфомаксимум для реализации инициатив, направленных
|02.12.2025
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Россельхозбанк импортозаместил ИТ-инфрастуктуру процессингового центра
Российские серверные решения Процессинговый центр Россельхозбанка ежедневно обрабатывает миллионы финансовых транзакций, поддерживает работу по
|22.10.2025
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Россельхозбанк и Билайн договорились развивать сервисы для иностранцев
елевой аудитории. Директор по управлению партнёрским каналом Билайна Роман Прыганов: «Партнерство с Россельхозбанком — это пример того, как телеком- и финансовый сектора могут усиливать друг др
|26.06.2025
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Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы
Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения ро
|03.12.2024
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РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata
«Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративно
|18.10.2024
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РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной
ошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстрированы в банк-клиенте Россельхозбанка с возможностью оплаты по универсальному QR-коду. Также руководителям ЦБ РФ бы
|21.12.2023
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Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка
од окнами дома обнаружено тело Леонида Стишковского, который отвечал за разработку ИТ-продуктов для Россельхозбанка (РСХБ), сообщил Telegram-канал Baza. В банке рассказали CNews, что Леонид раб
|09.11.2023
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Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка
«Озера» уже недостаточно. Данные выходят из «берегов» В Россельхозбанке всё начиналось с озера данных. В последнее время этот термин используют всё р
|09.11.2023
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РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка
ективе могут помочь компаниям сократить расходы. Например, уже сейчас технологические подразделения Россельхозбанка смогли сократить комплексные расходы на закупку виртуальных вычислительных ед
|09.11.2023
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РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом
Все свое Опрос Россельхозбанка показал, что восемь из десяти городских жителей рассматривают возможность пер
|05.10.2023
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РСХБ на «Золотой осени»: нейросеть поможет учиться, жить и работать в агросфере
я реальность», — отметила Алена Тузова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. «Я в Агро» В июле 2022 года Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро» для
|29.09.2023
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Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли
м. Однако большинство технологий все еще находится на этапе доработки и апробации. Николай Ульянов, Россельхозбанк: В какой-то степени тема роботизации и искусственного интеллекта действительно
|23.08.2023
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023
ут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-пре
|22.06.2023
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Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках
инок будет связана с внедрением ИИ в банковские процессы, процессы обслуживания и принятия решений. Россельхозбанк продолжит развивать свою экосистему «Своё», в том числе сервисов с использован
|10.11.2022
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Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица
йти на рынок сельхозтоваропроизводителей и развивать свои платформы в новых отраслях при содействии Россельхозбанка. CNews: А какие у вас планы по введению новых сервисов/платформ? Планируется
|01.11.2022
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Россельхозбанк купил R-Style Softlab
с фронт-офисными системами «РСХБ-Страхование» и «РСХБ-Страхование жизни», которые входили в группу Россельхозбанка. В 2021 г. ИТ-специалисты РСХБ разрабатывали до 40% решений, которые использо
|07.10.2022
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Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК
идеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Программное обеспечение — это основа любого предприятия, а и
|25.08.2022
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Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022
вердили: заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ, «Лента» Сергей Сергеев; член правления — упр
|21.04.2022
|Docsvision и Postgres Pro подготовили «РСХБ-страхование жизни» к невынужденному импортозамещению
|03.08.2021
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Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию
CNews: Что сегодня представляет собой Россельхозбанк с точки зрения инфраструктуры и специфики бизнеса? Николай Ульянов: Россель
|04.06.2021
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Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц
говорит Екатерина Орлова, заместитель Председателя Правления, руководитель корпоративного блока АО "Россельхозбанк". «Использование в качестве основы для построения контакт-центра решения от на
|11.09.2020
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Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят
игаем совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эф
|25.12.2019
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Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке
первый заместитель председателя правления Россельхозбанка. «Проект внедрения платформы Paycontrol в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физи
|22.07.2019
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«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка
«Синимекс» в тесном взаимодействии с «РСХБ-интех» реализовал несколько крупных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без с
|17.07.2019
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«Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест
«Ростелеком» и «РСХБ-Интех» (Россельхозбанк) объявили о завершении первого этапа развертывания облачной ИТ-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как сервис). В рамках проекта организова
|07.06.2019
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Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями
зидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», подписала Меморандум о сотрудничестве с Россельхозбанком (РСХБ). Церемония состоялась в присутствии председателя Фонда «Сколково» Арк
|12.12.2018
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Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM
али сдерживать развитие основной деятельности банка», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.
|22.08.2018
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ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox
ом по телефону горячей линии или в чате и уточнить, является ли тот или иной ресурс официальным». В Россельхозбанке прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Почему гранды не доверяют Symante
|13.02.2018
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«Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию
После выхода материала с CNews связалась пресс-служба организации, сообщив, что на текущий момент в Россельхозбанке используется оборудование для телефонии девяти производителей. «В рамках конц
|04.12.2017
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«Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского»
«Россельхозбанк» (РСХБ) объявил об интеграции решения Kaspersky Security для почтовых серверов
|12.09.2017
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Solar Dozor защитит данные «Россельхозбанка»
объявила об успешном завершении проекта по обновлению и масштабированию DLP-системы Solar Dozor в «Россельхозбанке» (РСХБ). Партнером по проекту выступила НИП «Информзащита».РСХБ входит в топ-
|05.07.2016
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R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке
ща данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта заключалась в увеличении производительн
|31.05.2016
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«Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области
ставила свыше p3 млн, а срок действия – два года. Виртуальная частная сеть объединила подразделения Россельхозбанка в Свердловской области в единое информационное пространство, позволила осущес
|31.05.2016
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Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн
екса ИБС «БИСквит», с помощью которого с 2000 г. осуществляется автоматизация основной деятельности Россельхозбанка. «Услуги по технической поддержке ПО Progress OpenEdge обеспечивают возможнос
|23.05.2016
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«Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya
ка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, построила контакт-центр для Россельхозбанка с помощью технологий Avaya. Новый высокотехнологичный контакт-центр ежедневно
|02.02.2016
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Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка
истемы учета, управления и аудита средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов) в Россельхозбанке. В результате решение Avanpost PKI используется в качестве централизованной б
|28.01.2016
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Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн
Победитель аукциона определенНа сайте госзакупок появился протокол проведения аукциона «Россельхозбанка» на право предоставления ему лицензий программного обеспечения Microsoft. Наи
|12.10.2015
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«Ростелеком» построил виртуальную частную сеть для московского филиала «Россельхозбанка»
«Ростелеком» завершил очередной этап проекта по организации основных IP VPN каналов связи с внутренними структурными подразделениями Московского регионального филиала «Россельхозбанка». В рамках проекта макрорегиональный филиал (МРФ) «Центр» компании «Ростелеком» построил 43 канала передачи данных, пропускной способностью 2 Мбит/с, а также обеспечил телефонно
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 164
|Ульянов Николай 176 160
|Натрусов Артем 313 127
|Бурилов Андрей 117 80
|Чаркин Евгений 317 79
|Сотин Денис 216 74
|Нестеров Алексей 175 72
|Тульчинский Станислав 93 70
|Абакумов Евгений 227 68
|Леонов Алексей 96 68
|Сергеев Сергей 179 65
|Врацкий Андрей 175 57
|Гребеник Геннадий 68 57
|Григоренко Вадим 58 57
|Лигачев Глеб 120 56
|Чурсин Дмитрий 87 55
|Урусов Виктор 157 55
|Аксенов Олег 62 55
|Воронин Павел 196 54
|Катамадзе Анна 133 53
|Суровец Дмитрий 115 53
|Чудинов Дмитрий 103 49
|Гузовский Денис 79 48
|Лукавенко Олег 48 46
|Петухов Антон 62 45
|Павлов Александр 121 45
|Артюхов Сергей 66 45
|Шойтов Александр 116 44
|Соболев Роман 48 44
|Граденко Михаил 56 43
|Аникин Дмитрий 68 43
|Новикова Елена 105 42
|Теплицкий Дмитрий 88 42
|Александров Александр 86 42
|Булгаков Кирилл 133 42
|Шаев Виталий 59 42
|Сельдемиров Александр 56 42
|Демидов Сергей 129 42
|Малышев Сергей 99 41
|Никитин Сергей 96 41
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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