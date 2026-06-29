РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга» ии по требованиям ГОСТ Р 57580.1-2017 и выполнять внешний аудит уровня защиты не реже чем 1 раз в 3 года, а также в течение 3 часов направлять информацию о киберинцидентах в ФинЦЕРТ. Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Весь крупный российский бизнес столкнулся с рядом серьезных вызовов за последние 5 лет При этом страховые компании подпадают под законодательные требования еще и как субъекты

«РСХБ-Страхование» повысила зрелость СУИБ и укрепила операционную устойчивость с помощью Security Vision VS Внедрение сканера уязвимостей от Security Vision позволило «РСХБ-Страхование» (входит в состав группы компаний «Россельхозбанк») вывести на новый уровень зрелость системы управления информационной безопасностью и укрепить операционную устойчивость. Решение обеспечило непрерывный и прозрачный контроль ИТ-

На ЦИПР-2026 Россельхозбанк и Инфомаксимум подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики роцессами на основе фактических данных. Совместная работа позволит объединить отраслевую экспертизу Россельхозбанка и технологические решения Инфомаксимум для реализации инициатив, направленных

Россельхозбанк импортозаместил ИТ-инфрастуктуру процессингового центра Российские серверные решения Процессинговый центр Россельхозбанка ежедневно обрабатывает миллионы финансовых транзакций, поддерживает работу по

Россельхозбанк и Билайн договорились развивать сервисы для иностранцев елевой аудитории. Директор по управлению партнёрским каналом Билайна Роман Прыганов: «Партнерство с Россельхозбанком — это пример того, как телеком- и финансовый сектора могут усиливать друг др

Представители РСХБ и Content AI рассказали о переходе на отечественное решение для обработки документов на конференции CNews Forum Кейсы Представители Россельхозбанка (РСХБ) и разработчика Content AI рассказали о практическом опыте внедрения ро

РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata «Россельхозбанк» (РСХБ) реализовал проект по импортозамещению зарубежного решения корпоративно

РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной ошла на стенде РСХБ.цифра. Сценарии работы с цифровым рублем были продемонстрированы в банк-клиенте Россельхозбанка с возможностью оплаты по универсальному QR-коду. Также руководителям ЦБ РФ бы

Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка од окнами дома обнаружено тело Леонида Стишковского, который отвечал за разработку ИТ-продуктов для Россельхозбанка (РСХБ), сообщил Telegram-канал Baza. В банке рассказали CNews, что Леонид раб

Как наладить работу с данными и создать глобальную информационную экосистему? Кейс Россельхозбанка «Озера» уже недостаточно. Данные выходят из «берегов» В Россельхозбанке всё начиналось с озера данных. В последнее время этот термин используют всё р

РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка ективе могут помочь компаниям сократить расходы. Например, уже сейчас технологические подразделения Россельхозбанка смогли сократить комплексные расходы на закупку виртуальных вычислительных ед

РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом Все свое Опрос Россельхозбанка показал, что восемь из десяти городских жителей рассматривают возможность пер

РСХБ на «Золотой осени»: нейросеть поможет учиться, жить и работать в агросфере я реальность», — отметила Алена Тузова, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. «Я в Агро» В июле 2022 года Россельхозбанк запустил платформу «Я в Агро» для

Николай Ульянов, Россельхозбанк: Распространение ИИ-решений стало мейнстримом в банковской отрасли м. Однако большинство технологий все еще находится на этапе доработки и апробации. Николай Ульянов, Россельхозбанк: В какой-то степени тема роботизации и искусственного интеллекта действительно

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023 ут Шадаев; его заместитель Александр Шойтов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; зампред правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ «Росатома» Евгений Абакумов; старший вице-пре

Дистанционное банковское обслуживание для самозанятых, биоэквайринг и кошелек цифрового рубля: РСХБ рассказывает о финтех-новинках инок будет связана с внедрением ИИ в банковские процессы, процессы обслуживания и принятия решений. Россельхозбанк продолжит развивать свою экосистему «Своё», в том числе сервисов с использован

Николай Ульянов, Россельхозбанк: В следующем году доступ сотрудников к рабочим местам будет осуществляться по слепку лица йти на рынок сельхозтоваропроизводителей и развивать свои платформы в новых отраслях при содействии Россельхозбанка. CNews: А какие у вас планы по введению новых сервисов/платформ? Планируется

Россельхозбанк купил R-Style Softlab с фронт-офисными системами «РСХБ-Страхование» и «РСХБ-Страхование жизни», которые входили в группу Россельхозбанка. В 2021 г. ИТ-специалисты РСХБ разрабатывали до 40% решений, которые использо

Россельхозбанк: консолидация запроса сельхозпроизводителей на ПО даст кратный рост выручки ИТ-сектора в АПК идеров ИТ рынка и кратно увеличить объемы инвестиций», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов. Программное обеспечение — это основа любого предприятия, а и

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 вердили: заместитель генерального директора, РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов; директор по ИТ, «Лента» Сергей Сергеев; член правления — упр

Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию CNews: Что сегодня представляет собой Россельхозбанк с точки зрения инфраструктуры и специфики бизнеса? Николай Ульянов: Россель

Россельхозбанк и АМТ-ГРУП создали контакт-центр для обслуживания юридических лиц говорит Екатерина Орлова, заместитель Председателя Правления, руководитель корпоративного блока АО "Россельхозбанк". «Использование в качестве основы для построения контакт-центра решения от на

Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят игаем совместно с компанией Connectome.ai, является частью комплексной экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. Ее использование позволяет оптимизировать занятость сотрудников, повысить эф

Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке первый заместитель председателя правления Россельхозбанка. «Проект внедрения платформы Paycontrol в Россельхозбанке стал по-настоящему уникальным. Это первый в России проект для защиты ДБО физи

«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка «Синимекс» в тесном взаимодействии с «РСХБ-интех» реализовал несколько крупных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без с

«Ростелеком» создал для «РСХБ-Интех» облачную инфраструктуру с организацией автоматизированных рабочих мест «Ростелеком» и «РСХБ-Интех» (Россельхозбанк) объявили о завершении первого этапа развертывания облачной ИТ-инфраструктуры по модели IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как сервис). В рамках проекта организова

Резидент «Сколково» и Россельхозбанк займутся совместными финтех-решениями зидент кластера информационных технологий Фонда «Сколково», подписала Меморандум о сотрудничестве с Россельхозбанком (РСХБ). Церемония состоялась в присутствии председателя Фонда «Сколково» Арк

Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM али сдерживать развитие основной деятельности банка», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Романькова.

ИБ-эксперт: сайты Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия» и «Юникредита» перестанут работать в Chrome и Firefox ом по телефону горячей линии или в чате и уточнить, является ли тот или иной ресурс официальным». В Россельхозбанке прокомментировать CNews ситуацию не смогли. Почему гранды не доверяют Symante

«Малоэффективный» Россельхозбанк потратит десятки миллионов на американскую телефонию После выхода материала с CNews связалась пресс-служба организации, сообщив, что на текущий момент в Россельхозбанке используется оборудование для телефонии девяти производителей. «В рамках конц

«Россельхозбанк» повысил безопасность почтовой системы с помощью «Лаборатории Касперского» «Россельхозбанк» (РСХБ) объявил об интеграции решения Kaspersky Security для почтовых серверов

Solar Dozor защитит данные «Россельхозбанка» объявила об успешном завершении проекта по обновлению и масштабированию DLP-системы Solar Dozor в «Россельхозбанке» (РСХБ). Партнером по проекту выступила НИП «Информзащита».РСХБ входит в топ-

R-Style Softlab перевела RS-DataHouse на платформу Oracle Exadata X4-2 в Россельхозбанке ща данных RS-DataHouse (RSDH) c аппаратного комплекса IBM на ПАК Oracle Exadata X4-2 Quarter Rack в Россельхозбанке. Основная цель реализованного проекта заключалась в увеличении производительн

«Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области ставила свыше p3 млн, а срок действия – два года. Виртуальная частная сеть объединила подразделения Россельхозбанка в Свердловской области в единое информационное пространство, позволила осущес

Россельхозбанк купил поддержку ПО Progress Software за 230 млн екса ИБС «БИСквит», с помощью которого с 2000 г. осуществляется автоматизация основной деятельности Россельхозбанка. «Услуги по технической поддержке ПО Progress OpenEdge обеспечивают возможнос

«Астерос» построила контакт-центр для Россельхозбанка на базе решений Avaya ка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, построила контакт-центр для Россельхозбанка с помощью технологий Avaya. Новый высокотехнологичный контакт-центр ежедневно

Россельхозбанк внедрил Avanpost PKI для управления электронными ключами сотрудников и клиентов банка истемы учета, управления и аудита средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов) в Россельхозбанке. В результате решение Avanpost PKI используется в качестве централизованной б

Убыточный Россельхозбанк закупает ПО Microsoft на 860 млн Победитель аукциона определенНа сайте госзакупок появился протокол проведения аукциона «Россельхозбанка» на право предоставления ему лицензий программного обеспечения Microsoft. Наи