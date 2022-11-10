РСХБ Россельхозбанк Российский Сельскохозяйственный банк
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО «Россельхозбанк») – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны. В 2022 году на платформе РСХБ В ЦИФРЕ запущена уникальная экосистема для развития агротехнологий, где стартапы, инвесторы, корпорации, эксперты и научное сообщество могут объединить усилия для комплексного и взаимовыгодного развития агротехнологий в России.
РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Натрусов Артем 192 21
|Белоусов Максим 94 21
|Чаркин Евгений 240 20
|Ульянов Николай 26 18
|Бурилов Андрей 43 18
|Сотин Денис 144 15
|Казарин Станислав 132 14
|Шадаев Максут 627 13
|Лагунов Андрей 25 13
|Серова Елена 319 12
|Клепиков Алексей 93 12
|Глазков Александр 75 12
|Урусов Виктор 76 11
|Попов Андрей 91 11
|Врацкий Андрей 57 11
|Меденцев Константин 52 11
|Сергеев Сергей 94 11
|Гимранов Ринат 90 11
|Погорелова-Триппель Наталья 17 11
|Козырев Алексей 288 11
|Батай Илья 26 11
|Андрианов Павел 59 11
|Погорелова Наталья 14 11
|Беляков Игорь 13 11
|Шпак Василий 114 10
|Данилов Михаил 30 10
|Аксаков Анатолий 123 10
|Залманов Андрей 33 10
|Дворкович Аркадий 210 10
|Фомичев Олег 124 10
|Бадалов Андрей 60 10
|Епихин Михаил 10 10
|Гришин Дмитрий 190 10
|Демидов Сергей 79 10
|Лигачев Глеб 72 10
|Иванов Алексей 106 10
|Онищенко Владислав 78 10
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 10
|Евраев Михаил 241 10
|Шипов Савва 86 10
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