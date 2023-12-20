Погиб ответственный за координацию внедрения ИТ-продуктов Россельхозбанка

51-летний Леонид Стишковский, который отвечал за разработку ИТ-продуктов для Россельхозбанка найден мертвым под окнами дома в подмосковных Мытищах.

Погиб Леонид Стешковский

В подмосковных Мытищах под окнами дома обнаружено тело Леонида Стишковского, который отвечал за разработку ИТ-продуктов для Россельхозбанка (РСХБ), сообщил Telegram-канал Baza.

В банке рассказали CNews, что Леонид работал в РСХБ с февраля 2021 г., а в декабре перешел в специализированную ИТ-компанию группы «РСХБ-Интех». «В зоне ответственности сотрудника находилась координация внедрения современных решений в компаниях группы РСХБ», - заявил представитель Россельхозбанка.

Леониду Стишковскому был 51 год.

По словам его жены, 19 декабря 2023 г. у мужчины случился нервный срыв. Супруга погибшего рассказала, в последнее время Леонид Стишковский находился в депрессии из-за болезни сына, пишет Baza.

Жена Леонида Стишковского вызвала скорую. Вместе с медиками приехала полиция. Попытки врача и полицейского успокоить Леонида не привели к успеху.

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