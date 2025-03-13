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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григоренко Вадим


13.03.2025 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
28.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
17.10.2024 CNews приглашает на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 7 ноября 2024 года 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
09.10.2024 Приглашаем 7 ноября на секцию «Цифровая трансформация» в рамках CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
14.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
01.02.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
12.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
09.11.2021 Может ли банк обойтись без речевой аналитики 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

Григоренко Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

8313 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 28
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 17
Корус Консалтинг ГК 1230 16
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 118 16
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 16
Ред Софт - Red Soft 739 16
Neoflex - Неофлекс 220 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 274 16
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 15
Biocad - Биокад 82 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 13
R-Vision - Р-Вижн 161 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 201 13
Diasoft - Диасофт 894 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2049 12
Северсталь Инфоком 66 12
Ланит Интеграция 191 12
Газинформсервис - ГИС 285 12
Сбер - СберБизнес Софт 57 12
МегаФон 9020 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 9
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 8
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Терн ГК - Tern Group 77 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Softline - Sl Soft - Сл Софт 249 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 57 6
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9789 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 5
Аусферр ИТЦ 28 4
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 32
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 51 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 28
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 25
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 23
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 22
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 88 22
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 19
Восток-Сервис ГК 53 19
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 19
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 18
Лента - Сеть розничной торговли 2098 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 18
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 18
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 237 17
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 16
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 498 16
Шереметьево Хэндлинг 37 16
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 16
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 16
Силовые машины 111 16
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 893 15
Кофемания 55 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 17 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Агроэко ГК 23 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 20 15
ВТБ - Почта Банк 468 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 12
РЖД - Российские железные дороги 1919 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 31
Федеральное казначейство России 1791 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 7
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
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Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 1
Microsoft Office Excel 1206 1
Microsoft Windows 15767 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
MIND Software - MIND Migrate 10 1
VK Teams 66 1
Microsoft Azure 1414 1
Luxms BI 79 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 62 1
Натрусов Артем 284 30
Шадаев Максут 1019 30
Замаруев Владимир 41 29
Челидзе Джимшер 31 27
Киселев Сергей 63 27
Леонов Алексей 79 22
Мельникова Алиса 92 22
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Катамадзе Анна 101 19
Лобанов Максим 46 19
Гузовский Денис 68 18
Сотин Денис 205 17
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Александров Александр 70 16
Семенов Александр 150 16
Булгаков Кирилл 106 16
Галкин Николай 108 16
Ульянычев Матвей 36 16
Чурсин Дмитрий 61 16
Стоянов Алексей 41 16
Климов Андрей 72 16
Сергеева Наталья 39 16
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Рустамов Рустам 419 16
Сазонов Максим 29 16
Гаврилов Евгений 43 16
Спирин Антон 64 16
Лукавенко Олег 35 16
Гуренков Михаил 30 16
Тятюшев Максим 101 16
фон Розен Александр 32 16
Сельдемиров Александр 44 16
Иванец Евгений 29 16
Демидов Сергей 127 16
Кудашев Михаил 29 16
Добровинский Александр 35 16
Карпов Роман 62 16
Маркова Светлана 32 16
Россия - РФ - Российская федерация 146118 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43543 25
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 281 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17203 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52311 1
Франция - Французская Республика 7870 1
Иран - Исламская Республика Иран 1094 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2972 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17548 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5818 39
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14600 38
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51643 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18793 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24354 18
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1667 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 761 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 13
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2956 13
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4706 10
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7083 5
Импортозамещение - параллельный импорт 496 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2362 2
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5208 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1386 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 828 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8675 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6223 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2444 1
Образование в России 2228 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 379 15
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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